El Hemisfèric estrena ‘Dinosaurios’, una película de animación sobre la supervivencia de los dinosaurios y los viajes en el tiempo
El Hemisfèric presenta ‘Dinosaurios. Una historia de supervivencia’, una película de animación que narra un viaje en el tiempo con Celeste, una niña apasionada por los dinosaurios.
El Hemisfèric ofrece la película de animación ‘Dinosaurios. Una historia de supervivencia’ , un relato protagonizado por Celeste, una niña a la que le fascinan los dinosaurios y que realizará un fascinante viaje en el tiempo. Con esta nueva producción se amplía la oferta infantil en el Hemisfèric que ya cuenta con las películas ‘3,2,1… Despegamos’ y ‘El arrecife encantado: Kaluoka’hina 3D’, además del planetario ‘Astromenuts’, que se celebra cada primer domingo de mes.
Disponible en valenciano, castellano, inglés y francés, la nueva película ‘Dinosaurios. Una historia de supervivencia’, presenta a Celeste, que se está preparando para hablar en clase sobre su extinción. Moon, un mágico personaje repleto de sabiduría, le plantea una duda: ¿y si te dijera que aún quedan dinosaurios entre nosotros? Celeste acompañará a Moon en un viaje en el tiempo hasta hace 225 millones de años.
Adaptación y supervivencia
Tras las huellas de dinosaurios, vivirán una fascinante y divertida aventura que habla de adaptación y supervivencia, verán las fascinantes transformaciones que han acompañado a estos seres durante millones de años creando criaturas gigantes, seres acorazados y super depredadores, hasta el día en el que el gran impacto provocó una extinción masiva en la Tierra. Pero no todo está perdido. Celeste descubrirá la clave de su supervivencia.
‘Dinosaurios. Una historia de supervivencia’ es una película de animación, realizada por la compañía española Render Área y Monigotes Estudio 2.0. producida por Render Área S.L. para Pantalla Gigante. Está dirigida y producida por Javier Bollaín, geólogo, cineasta y naturalista con más de veinte años de experiencia en la producción de contenidos relacionados con la ciencia.
