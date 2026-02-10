El sector de la danza valenciana también se revuelve: solo protagonizan cinco de las 39 obras del IVC

Las dos asociaciones más representativas de la danza en la Comunitat Valenciana también han dicho basta. A través de un comunicado, tanto la Asociación Valenciana de Empresas de Danza (AVED) como la Asociación de Profesionales de la Danza de la Comunitat Valenciana (APDCV), han arrojado datos sobre lo que califican de situación "insostenible" por la falta de apuesta de las instituciones sobre esta disciplina artística y el agravio comparativo con el resto de artes. Como ejemplo, la programación del Institut Valencià de Cultura: De los 39 espectáculos programados, solo cinco son de danza y de esos cinco, solo uno es valenciano.

Con esos mimbres, ambas asociaciones alertan de la situación crítica que atraviesa el sector debido a una "infrafinanciación estructural", a esa ausencia en los carteles de programación y la escasa producción pública de los últimos tres años. De hecho, esas cinco funciones de danza previstas hacen referencia a la temporada de enero a marzo en los espacios gestionados por el IVC. "Esta desproporción pone de manifiesto la fragilidad del ecosistema de la danza dentro de las políticas culturales públicas actuales, especialmente en la creación valenciana", señalan en el comunicado.

De ahí que exijan que se reconozca la especifidad de la de la danza como disciplina artística, así como su impacto educativo y su aportación a la diversidad cultural. De ahí que exijan "equidad, respeto y políticas culturales responsables".

El enfado se suma al que ya han mostrado antes las asociaciones de actores y actrices valencianas, dirigido principalmente a la Generalitat y el gestor público de las artes, el IVC. Añaden, precisamente, que menos del 10 % de las ayudas públicas en materia de Cultura de la Generalitat se destinan a danza, lo que evidencia "una desproporción difícilmente justificable en comparación con otras disciplinas artísticas".

Las asociaciones de danza protestan ante la "situación crítica" que vive el sector por la infrafinanciación y la falta de visibilidad en la agenda cultural. / L-EMV

Además, señalan que la eliminación de la orden específica de danza ha provocado que el porcentaje de presupuesto adjudicado en las ayudas de fomento a las artes escénicas baje del 21% del total en 2019 al 10% del total en 2025. Dentro de las Ayudas al Fomento de las Artes Escénicas "no existe una partida específica para la danza, lo que sitúa al sector en una posición estructural de desventaja", recogen en el comunicado.

A esta situación se suma un nuevo elemento de preocupación: en 2025 no se han celebrado los Premios del Institut Valencià de Cultura, un instrumento clave para la visibilización, el reconocimiento y la proyección del trabajo de las compañías y profesionales de la danza valenciana.

Resolución de ayudas tardía

A esta situación se suma el retraso reiterado en la resolución de las ayudas en los últimos ejercicios, así como la ausencia total de medidas extraordinarias de apoyo para las compañías y profesionales afectados por la dana, a pesar del impacto directo que ha tenido en la actividad del sector.

A todo ello también se suma una "gestión deficiente y opaca del nuevo Circuit Cultural Valencià", la misma crítica que emite el resto de sectores artísticos implicados. Explican que los nuevos tiempos, procedimientos administrativos y convocatorias "están dificultando gravemente la programación regular y estable por parte de los municipios, generando incertidumbre y desincentivando la planificación cultural a medio y largo plazo".

Ambas asociaciones explican en el comunicado que han visto cómo la danza contemporánea desaparece por completo de la programación durante temporadas enteras. "Muchos municipios pasan años sin acoger un solo espectáculo de danza profesional, lo que afecta gravemente al sector, empobrece la oferta cultural, rompe el vínculo entre la ciudadanía y las artes del movimiento", lamentan.

Desde el sector se lamenta que tampoco se ha contemplado ni la creación ni el desarrollo de ningún plan autonómico específico de recuperación del sector de las artes escénicas afectado por la dana. A pesar del impacto directo y sostenido que esta situación ha tenido sobre compañías, profesionales y estructuras culturales, no se han activado medidas extraordinarias, coordinadas ni con dotación suficiente desde la administración autonómica.

"La realidad es que este cansancio y acumulación están empujando progresivamente al cierre de compañías, a la fuga de talento y al abandono profesional. Esta situación se produce no por falta de creatividad, sino por la reiteración de decisiones institucionales que debilitan el tejido cultural en lugar de sostenerlo", concluyen el comunicado.