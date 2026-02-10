Vaivén
La última ‘Sirenita de Oro’ la 'entregó' Maribel Vilaplana
La periodista, vinculada a Mazón desde la dana del 29-O, fue una de las tres presentadoras del último Festival de Benidorm, celebrado en 2006
El Benidorm Fest ha recuperado, tras cortar su vínculo con Eurovisión, uno de los símbolos del extinto Festival de Benidorm: ‘La Sirenita de Oro’. El trofeo será uno de los premios -además del económico- que se llevará el vencedor de esta edición del certamen valenciano el próximo sábado, siendo además el primero de estos galardones que se entrega desde que el festival original desapareciera hace dos décadas exactas, en 2006.
En aquella edición, fue cuando La Década Prodigiosa alzó al cielo la última ‘Sirenita’. Sin embargo, como suele ser habitual cuando el tiempo pasa, las efemérides traen a escena más de un recuerdo…o de una persona. Y es que en una edición que solo se transmitió por Canal 9, los maestros de ceremonia que condujeron esta gala de 2006 fueron: Carles Chova, Blanca Benlloch y... Maribel Vilaplana, esta última un rostro más que conocido en la cadena pública de aquella época, pero que en los últimos meses ha quedado estrechamente ligado al de Carlos Mazón por su estancia conjunta durante las horas más trágicas de la dana del 29-O. Duras casualidades.
