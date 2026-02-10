Veles e Vents programa conciertos, tributos y dj's para los "tardeos" de los sábados desde el 28 de febrero

Veles e Vents, el emblemático edificio de David Chipperfield que gestiona desde hace más de una década el Grupo La Sucursal, tendrá una programación estable de conciertos, tributos y dj’s los sábados por la tarde. Desde el 28 de febrero y hasta el próximo mes de junio, las tardes de los sábados serán una fiesta donde la música en directo y el mar permitirán completar la oferta de ocio en la Marina de València. Entre los primeros nombres confirmados destacan bandas como Smile, Second Coming o The Sepionets, conformando un cartel que abraza desde el indie nacional, la cumbia, el rock internacional o bandas tributo a The Beatles.

La nueva propuesta comenzará cada sábado a las 17:30h en la Sala Varadero (planta del hall), con las bandas como protagonistas para dar paso, al caer el sol, a sesiones de dj’s que alargarán la jornada. La inauguración oficial será el 28 de febrero con Himnóticos, una banda que garantiza un recorrido eléctrico por los grandes himnos del rock, pop e indie de las últimas décadas, dando continuidad a estos estilos con la llenapistas habitual de los festivales ELE DJ. La programación está coordinada por las promotoras locales Andsons, Redacción Atómica y Agència Districte.

"Disfrutones" de la nostalgia y el directo

Tras el pistoletazo de salida, y respetando el descanso por las festividades de Fallas y Semana Santa, el ciclo retomará su pulso habitual. El 21 de marzo, el pop luminoso de los vizcaínos Smile se cruzará con el "freak-cover-albuferenc-rock" de The Sepionets (homenajeando con letras en valenciano a ABBA, Lady Gaga, Elvis Presley, Queen, Duo Baccara, Plastic Bertrand, Jeannette), mientras que el 28 de marzo será el turno de la potencia de Dragón (Black Crowes, Amy, The Cult, Michael Jackson, Wild Cherry, U2, Britney Spears, Millie Cyrus, Alanis, RATM, Foo Fighters) y rematará la velada la inmejorable selección de temazos servida por Splendini DJ.

Abril llegará con platos fuertes como el tributo a The Beatles de la mano de Revival (11 de abril), que compartirá escenario con los históricos Second Coming en un show especial Top of the Pops (Pixies, Amy Winehouse, The Cure, Supergrass, Los Planetas o Lori Meyers, entre otros). La diversidad rítmica llegará con la cumbia de Perrícolas (18 de abril) y el sonido internacional de Native Nomads, cerrando el mes con el homenaje al pub-rock de Milk & Alcohol (recrean los temazos de Dr. Feelgod)n y la energía de Evil Mama (Muse, The Cure, Pixies, Bowie, Big Soul, The Black Crowes, Stevie Wonder, Tom Petty, Foo Fighters) el 25 de abril.

Gastronomía y "vibe" mediterráneo

Para redondear la propuesta, Veles e Vents ha diseñado una oferta de coctelería disponible durante toda la tarde. Además, al finalizar los conciertos y coincidiendo con el inicio de las sesiones de dj, se activará un servicio de finger food para aquellos que quieran alargar la fiesta.