Cuándo actúa Bad Bunny en España: nuevas entradas a la venta

El fenómeno Bad Bunny sigue imparable. Tocó techo con el 'boom' del lanzamiento de 'Debí tirar más fotos', hace un año, pero se ha coronado con sus dos últimas intervenciones en directo: con su discurso político al recoger el Grammy a mejor disco y con su actuación durante el descanso de la SuperBowl en San Francisco. Ambas apariciones lo han situado en el olympo de los artistas, en un momento aún más clave: con una gira homónima al disco entre manos.

Benito Antonio Martínez Ocasio anunció que pasaría por España después de girar por Latinoamérica. Llegará a nuestro país el 22 de mayo, primera de las doce fechas que actuará en la península.

En concreto, el 22 y 23 de mayo actuará en Barcelona, en el Estadi Olímpic de la ciudad condal, mientras que una semana después comenzará la retahíla de conciertos en Madrid. En todos ellos, en cuestión de horas, agotó todas las entradas.

En la capital actuará el 30 y 31 de mayo, así como el 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14 y 15 de junio. El enclave elegido para poner sobre el escenario su último disco y su extensa discografía será el Riyadh Air Metropolitano.

Esta semana, aprovechando que todos los focos estaban puestos sobre el artista puertorriqueño, la promotora Live Nation lanzó al mercado nuevas entradas para diversas fechas de estos conciertos. Como la otra vez, se agotaron en cuestión de minutos, tal como se hizo pública la intención de sacar al mercado un nuevo cupo de tickets.

¿Vendrá Bad Bunny a València?

La duda quedó despejada cuando anunció las fechas para actuar en España. La inauguración del recinto Roig Arena había arrojado algo de esperanza sobre los fans del artista de Puerto Rico, pero quedó descartado al publicar la relación de fechas. No, Bad Bunny no pasará por València por el coste de trasladar el colosal escenario que acarrea esta gira.

Para discográficas y promotoras resulta mucho más eficiente centralizar en un solo lugar todos los shows, dando una decena de fechas y con la antelación suficiente para que el público pueda organizarse una escapada tanto a Madrid como a Barcelona.

Benito no vendrá a València pero ha actuado aquí hasta en cinco ocasiones, antes de convertirse en uno de los fenómenos musicales del planeta y liderar la revolución cultural y política con su música.

Mucho antes de llenar estadios durante un mes consecutivo -como ha hecho en su país natal- y ejecutar actuaciones históricas como la del descanso en la Super Bowl de la NFL en San Francisco, el artista puertorriqueño actuó en salas pequeñas y festivales locales, con entradas que hoy parecen irreales.

En 2017 cantó en la Sala Moon, cuando una entrada costaba entre 25 y 32 euros y se completó el aforo con un aforo predominantemente latino ya que todavía no había dado el salto al mainstream.

Regresó en 2018 al 'A Fuego Festival' en la Marina Sur por apenas 20 euros, mientras que en 2019 dio el salto a la Plaza de Toros de València como parte del 'Latin Fest'. Precios que están a años luz de los 600 euros que se llegan a pagar por verle en la gira mundial de 2026.

Bad Bunny y los festivales valencianos

Además de sus conciertos en la ciudad, Bad Bunny también pasó ese mismo verano de 2018 por escenarios muy cercanos, como el 'Reggaeton Beach Festival de Benidorm' o el 'Arenal Sound'. Un recorrido que hoy se relee como una fotografía del antes y el después de una carrera meteórica que ha tenido su impacto final en la actuación de la Superbowl. En el vídeo que acompaña a este artículo repasamos, con fechas, lugares y anécdotas, cómo València fue testigo del Bad Bunny destinado a ser el próximo fenómeno global.