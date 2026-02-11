Quién es Francesc Almela i Vives, el escritor del año de la Acadèmia Valenciana de la Llengua

La Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) dedicará el año 2026 a la figura de Francesc Almela i Vives (Vinaròs, 1901-València, 1967), uno de los nombres fundamentales de la denominada “generación de 1930” y una personalidad decisiva en el resurgimiento de la literatura en valenciano durante el convulso siglo XX.

Con esta distinción, la institución reconoce a un autor que, en palabras de Àngel Calpe, presidente de la Comisión para elegir al Escritor del Año, “trató de tocar todos los géneros por la voluntad de contribuir de primera mano al resurgimiento de la literatura en lengua propia y de la cultura valenciana”, aunque es recordado sobre todo por su producción poética.

Además de la poesía, cultivó el teatro, el ensayo, la investigación histórica y la crítica cultural. Su obra poética se inició con 'L’espill a trossos' (1928) y continuó con 'Joujou' (1933), libros que destacan por un estilo claro y una ironía que lo alejaban del sentimentalismo de sus contemporáneos.

En el ámbito teatral intentó renovar la escena valenciana con obras como 'L’Antigor' (1931). También desarrolló una labor de traducción, como la versión al valenciano de 'Lenin: escenes de la revolució russa', de Josep Bolea, un trabajo que le acarreó problemas tras el final de la Guerra Civil.

Comprometido con la normalización lingüística, participó activamente en el acuerdo ortográfico de 1932 y contribuyó con sus escritos a consolidar un valenciano culto y con un estándar moderno.

De la creación literaria a la erudición

La Guerra Civil marcó un punto de inflexión en su trayectoria. Tras un proceso de depuración profesional, fue abandonando progresivamente la creación literaria para centrarse en la investigación y la erudición. En 1941 abrió la Librería Valenciana, que se convirtió en un referente para la bibliofilia y desde la que llegó a catalogar más de 22.000 referencias bibliográficas.

Jurado de los Premios Valencia de Literatura de 1958. El primero por la izquierda, Almela i Vives. / AVL/Luis Vidal

Durante esta etapa publicó estudios fundamentales para la historiografía local, como 'El Llibre del Mustaçaf '(1948) o 'Les riades del Túria' (1957). Asimismo, dirigió revistas como 'Valencia Atracción' y la publicación 'Bona Gent'. Su prestigio intelectual le valió el nombramiento como académico correspondiente de la Real Academia Española (1949), de la Academia de la Historia (1954) y de la de Bones Lletres de Barcelona, entre otras instituciones.

En su madurez recibió reconocimientos de gran relevancia institucional, como el nombramiento como cronista oficial de la ciudad de València en 1963 y el título de hijo adoptivo en 1966. No obstante, esta etapa también estuvo marcada por una evolución en su pensamiento cívico y lingüístico, manifestando una posición crítica frente a las tesis de Joan Fuster tras la publicación de 'El País Valenciano' en 1962.

El Año Almela i Vives

La AVL prepara un amplio programa de actividades para difundir su vida y obra. El Ayuntamiento de Vinaròs acogerá la inauguración de la exposición itinerante 'Francesc Almela i Vives. Les paraules li obriren finestres al món', comisariada por el académico Josep Palomero y Carlos Miguel Muñoz. La muestra recorrerá la Comunitat Valenciana y tendrá una exposición fija en València, en el Museu d’Etnologia, durante el último trimestre del año.

Además, la institución publicará una miscelánea de estudios en coedición con la Institució Alfons el Magnànim; un cómic sobre el autor dentro de la colección Gràfica, con guion de Palomero y Muñoz e ilustraciones de Daniel Olmo; y una guía didáctica electrónica de 60 páginas dirigida al alumnado de Secundaria y Bachillerato.

En colaboración con la Diputación de València, se reeditará su 'Obra poética', prologada por Josep Ballester. También verá la luz una selección de su epistolario -1.431 cartas fechadas entre 1927 y 1966- y se creará un portal específico sobre el autor en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.

Para la AVL, la figura de Almela i Vives “ejemplifica como pocas el tránsito de un intelectual valencianista a través del convulso siglo XX” y ofrece una oportunidad para revisitar un periodo decisivo de la vida cultural valenciana cuyas consecuencias aún perduran. Con este homenaje, la institución reivindica a un creador total que hizo de la literatura y la cultura valencianas el eje central de su compromiso intelectual.