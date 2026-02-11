Música
Rosalía sorprende con su “pareja invisible” en el videoclip de 'Sauvignon Blanc'
La artista catalana reivindica en el videoclip, rodado por Noah Dillon, la renuncia a lo material para abrazar una conexión más profunda, marcada por la intimidad emocional y espiritual
EFE
Rosalía ha publicado este miércoles el tercer videoclip surgido de su era 'Lux', el que corresponde a la canción 'Sauvignon Blanc' y que la presenta en pleno desierto junto a una "pareja invisible".
Según ha explicado Sony Music, con esa metáfora visual la artista catalana alude a "la idea de renunciar a las cosas materiales en favor de una conexión más profunda y significativa", con "la intimidad emocional y espiritual" por bandera.
Ha sido rodado por Noah Dillon, que fue también el responsable de la imagen de portada de 'Lux' (2025), disco al que pertenece este tema y del que han surgido otros dos videoclips, los 'Berghain' y 'La perla'.
Junto con el lanzamiento de este vídeo, se presenta un sencillo independiente para Spotify y Apple Music que incluye las versiones instrumentales y a capela de 'Sauvignon Blanc'.
Rosalía, que esta semana ha sido noticia asimismo por su participación en un videopódcast junto a Esty Quesada, no termina ahí su lista de novedades, ya que, como se reveló este miércoles, será portada de la edición de primavera de Vogue Estados Unidos.
Además, está prevista su actuación el próximo 28 de febrero en los Brit Awards, los galardones musicales británicos.
En España 'Lux' se mantiene en la segunda posición después de 13 semanas en lista y con la calificación ya de cuádruple platino, mientras que la canción 'La perla' sigue siendo la de mayor éxito del país.
