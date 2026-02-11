Una serie, un musical y un centro cultural en València: la estrategia para situar a Nino Bravo en el siglo XXI

Lejos de marcar un punto final, el cierre del Museo de Nino Bravo en Aielo de Malferit puede abrir una nueva etapa en la vigencia de uno de los legados musicales más importantes de la cultura popular española. Así lo quiere al menos la familia del artista -sus hijas Eva y Amparo, junto a su viuda- que, más de cinco décadas después de su fallecimiento, ha decidido impulsar un proyecto de gran alcance que incluye una serie biográfica para televisión, un documental de largo formato, un gran musical teatral y nuevos lanzamientos discográficos. Todo ello acompañado de una estrategia de control legal sobre el uso de su nombre, imagen y voz.

“Queremos que su memoria esté viva, que crezca y que dialogue con su tiempo. Nino Bravo no puede quedarse anclado en la nostalgia”, explica Antonio Luna, responsable de Westin Mayer, la promotora que administra desde 2023 sus derechos y patrimonio artístico. El objetivo es pasar de una conservación pasiva a una activación cultural integral que combine música, audiovisual, educación, creación contemporánea y proyección internacional. “El valor del artista nunca se ha perdido, pero necesitaba una actualización de marca”, señala. “Durante cincuenta años su figura se ha mantenido por la inercia del público, con pocos medios y una enorme fidelidad emocional. Pero era necesario situarlo en el siglo XXI, activar su legado y hacerlo dialogar con el presente”.

Dos millones de oyentes mensuales

Los resultados empiezan a ser visibles. En los últimos tres años, las reproducciones de su catálogo en plataformas digitales se han duplicado, alcanzando los dos millones de oyentes mensuales en Spotify. Un fenómeno especialmente intenso en América Latina, donde su música sigue formando parte del imaginario colectivo en países como México, Argentina, Chile, Colombia o Perú. “En muchos lugares de Latinoamérica suena a diario en emisoras románticas y populares. Allí su figura nunca ha dejado de estar viva”, apunta el promotor.

El primer gran hito de esta nueva etapa fue la publicación en 2025 de la versión de “Mi tierra” que unió la voz original de Nino Bravo con La Habitación Roja, La Casa Azul y Varry Brava mediante inteligencia artificial. El tema ya ha superado los cuatro millones de reproducciones en Spotify.

El segundo gran impulso llegó en septiembre con el concierto homenaje por su 80 aniversario, que inauguró el Roig Arena ante más de 16.000 espectadores. Un espectáculo de gran formato que reunió a artistas de distintas generaciones y situó de nuevo a Nino Bravo en el centro de la conversación cultural valenciana durante meses. Y el tercer paso ha sido, precisamente, la decisión de la familia de no renovar el contrato con el Ayuntamiento de Aielo de Malferit, recuperar los más de 500 objetos personales que conforman su legado material y comenzar a planificar un nuevo centro cultural en València conectado con la creación contemporánea y con capacidad para generar actividad durante todo el año.

(Des)Coordinación entre administraciones

“No se trata de reproducir el modelo clásico de museo, sino de crear un lugar vivo, con programación permanente, actividades educativas, exposiciones temporales, conciertos, proyectos audiovisuales y participación de la industria cultural”, señala Luna. La familia reclama para ello la coordinación entre Generalitat, Diputación y Ayuntamiento de València, con el objetivo de desarrollar un equipamiento acorde con la dimensión real del artista.

Pero, de momento, parece que no hay coordinación: el consistorio valenciano presume de haber mantenido ya conversaciones con la familia (el representante de esta asegura que la anterior fue en 2023) para dedicarle un espacio en el “cap i casal”. Al mismo tiempo, la diputación le ha propuesto a las hijas mantener el museo en Aielo, pero con una gestión más “profesionalizada” de lo que estaba hasta ahora. “El museo ha cumplido una función durante veinte años, y estamos agradecidos por ello, pero los formatos culturales evolucionan. Hoy el legado de Nino Bravo necesita otra escala, otra energía y otra proyección”, insiste Luna.

Así fue la inauguración del Museo de Nino Bravo en Aielo de Malferit hace 20 años / Perales Iborra

Una vida para la televisión y el teatro

Paralelamente, avanza la producción de una serie biográfica en la que participan RTVE y À Punt. El proyecto, actualmente en fase de guion, abordará tanto la meteórica carrera del cantante como su dimensión humana: el padre, el esposo, el amigo, el emprendedor. “Queremos contar su historia completa, no solo la tragedia de su muerte”, subraya el promotor. El casting del actor protagonista se realizará en la última fase del proceso.

Junto a la serie, se prepara un documental de largo recorrido y un gran musical teatral que huirá del formato de simple concierto homenaje para construir un relato escénico sólido, con dramaturgia, escenografía y una narrativa emocional capaz de recorrer los grandes momentos vitales del artista a través de sus canciones. El estreno está previsto entre 2027 y 2028.

Ni experimentos ni imitadores

En el ámbito discográfico, Universal trabaja en nuevas ediciones especiales como la publicada en 2025 por el 80 aniversario, y ya se estudia recuperar grabaciones inéditas y material procedente de maquetas conservadas por la familia. Gracias a las posibilidades que ofrece la IA, algunas de estas grabaciones podrán restaurarse con una calidad inédita hasta ahora. “Somos muy cuidadosos con esto. No se trata de hacer experimentos, sino de respetar su estilo y su identidad vocal”, subraya Luna.

El control legal del uso de su imagen, voz y marca constituye otro de los pilares del proyecto. “Las hijas de Nino sí han colaborado encantadas con artistas que interpretan el repertorio de Nino como Melomans o Serafín Zubiri, pero existe una enorme confusión sobre lo que se puede y no se puede hacer. Muchos espectáculos utilizan su nombre y su imagen sin autorización”, denuncia Luna. La familia ha iniciado acciones legales contra varios montajes que vulneran estos derechos, al tiempo que mantiene una política flexible con proyectos educativos, conservatorios, bandas municipales y homenajes sin ánimo de lucro.