Latinoamérica cruza el charco para triunfar en el Benidorm Fest

"Ahora todos quieren ser latinos". La frase, pronunciada el pasado fin de semana por Bad Bunny en un estadio a reventar para disfrutar de la Super Bowl, ha marcado la conversación en los últimos días. Más aún en un momento en el que Estados Unidos sufre los ataques antimigratorios de Donald Trump. Pero, dejando la política a un lado, la realidad es que la influencia y potenciación que está teniendo la música llegada desde la otra orilla del Atlántico está fuera de cualquier duda. Y el Benidorm Fest, dentro de esa corriente, no está resultando una excepción. Porque en este 2026, la presencia de artistas que han cruzado el charco para brillar en el Palau d'Esport l'Illa destaca como en ninguna otra edición, retornando con ello otra de las señas de identidad que marcaron los orígenes del extinto Festival de Benidorm: esa participación de cantantes -y ganadores- latinoamericanos sobre el escenario.

Dos representantes

En la primera 'semi', fue la mexicana María León quien, junto a Julia Medina, llevó su 'Las Damas y El Vagabundo' a la final de mañana sábado. Una propuesta, especialmente valorada por el público, que mantiene abierta la puerta a una victoria -y llevarse con ello la 'Sirenita de Oro'- de la artista de Zapopan, con más de dos décadas de carrera como compositora, vocalista de bandas como T’ de Tila y Playa Limbo o actriz. No es, sin embargo, la única representante latinoamericana que se ha subido esta semana al escenario benidormí.

Anoche, por su parte, el dúo musical argentino formado por Alejandro Sergi y Juliana Gattas, más conocidos como Miranda! -un nombre que viene por la admiración al actor Osvaldo Miranda- y que ya cuentan con más de dos décadas también de trayectoria, fueron una de las grandes sensaciones de la segunda semifinal con su 'Despierto Amándote'. Y lo hicieron de la mano de la única presencia valenciana de esta edición -algo realmente inusual para una autonomía que ha tenido a dos de los cuatro ganadores del BF en las figuras de Blanca Paloma y Nebulossa- como es bailamamá, el último proyecto musical del componente de Varry Brava -otros exparticipantes del festival valenciano con ese emblemático Raffaella que sonó en 2022- Óscar Ferrer.

Los Varry Brava, en su actuación del Benidorm Fest de 2022. / EFE/Manuel Lorenzo

Pero aunque esa esencia latinoamericana esté presente únicamente en dos de las 18 propuestas que se han elegido para el certamen de este 2026, la realidad es que son más numerosas que las candidaturas que se habían vivido en los cuatro años previos juntos. No en vano, hay que retornar a 2022, a esa primera edición que se llevó Chanel Terrero -nacida en Cuba, pero criada en Barcelona- con su aclamado 'SloMo', para ver una actuación en el escenario de Benidorm que no tenga firma española. En concreto, fue la 'Culpa' de la chilena Javiera Mena, un tema 'pop-dance' que -eso sí- se quedó en semifinales. De esa misma ronda tampoco pasó Unique, la 'boyband' que presentó 'Mejores' y y que tenía como intregrante a Arman, dominicano de nacimiento.

Miranda! y bailamamá en el Benidorm Fest 2026. / Benidorm Fest

Brillo en el pasado

Con este recuperado vigor desde el otro lado del océano, el Benidorm Fest está haciendo -en el año de retorno de su trofeo emblemático- otro guiño a esas primeras décadas del Festival de Benidorm. Y es que hasta en seis ediciones la victoria tuvo parte o completa representación latinoamericana. La primera, sin ir más lejos, fue en el certamen inaugural, el de 1959, cuando la cantante chilena Monna Bell se llevó el triunfo junto al catalán Juanito Segarra con 'Un Telegrama'. Un año después fue otro paisano de Bell como Arturo Millán quién se aupó a la victoria con 'Comunicando' y, ya en 1962, fue la cubana Margarita Cantero la que hizo brillar un tema, 'Llevan', que también interpretó un joven jienense que acabaría haciendo carrera legendaria en la música: Raphael.

Noticias relacionadas

Tras ese primer 'boom', habría que esperar hasta 1972 para ver otro triunfo sudamericano en la figura del argentino -nacionalizado español, eso sí- Eduardo Rodrigo con 'A María yo encontré', una 'Sirenita de Oro' que obtendría también su compatriota Jerónimo en 1980 con 'Quisiera'. Dos años después, el cantautor chileno Fernando Ubiergo acabaría siendo el último que cruzaría el Atlántico y se llevaría la victoria en Benidorm con 'Yo pienso en ti', terminando así un 'idilio' triunfante que todavía puede retornar en esta edición.