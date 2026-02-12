Catalá confía en lograr "una solución muy óptima" para dar "mayor difusión" al legado de Nino Bravo

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha mostrado este jueves su confianza en lograr "una solución muy óptima" para poder dar "mayor difusión" al legado de Nino Bravo. La primera edil ha abogado por abordar este proceso con "absoluta normalidad" y "atendiendo a la familia" del intérprete, además de mostrar su disposición a colaborar con la Diputación de Valencia en este tema.

"Yo soy partidaria de que esta cuestión se atienda" y de que "se escuche bien a las hijas de Nino Bravo" y así, "al interés de su familia por darle un cambio de difusión a su legado", ha asegurado Catalá.

La responsable municipal ha hecho estas declaraciones preguntada por la posibilidad de que el Museo de Nino Bravo se traslade desde su localidad natal, Aielo de Malferit (Valencia) a la capital valenciana y por la disposición de la corporación provincial a colaborar si así fuese y a mantener algún elemento de "recuerdo" vinculado al artistas en su población.

María José Catalá ha comentado que hace "un año aproximadamente" tuvo "la oportunidad de hablar" con las dos hijas de Nino Bravo y ha señalado que le expresaron "que efectivamente había un interés de dar un giro a la difusión de su legado". A este respecto, ha agregado que "si la familia desea que ese legado tenga un lugar en la ciudad de València", ella como alcaldesa debe "mostrarme totalmente receptiva" y "favorable" e "intentar atender a esa voluntad en las posibilidades que podamos tener".

La primera edil ha remarcado que Nino Bravo "es una figura fundamental para entender el legado musical de la Comunitat Valenciana", al tiempo que ha subrayado la "estrategia musical, muy consolidada" de su capital.

Con todo, María José Catalá ha considerado que "atendiendo a la familia e intentando conjugar todos los elementos para que su legado tenga mayor difusión" se puede "encontrar una solución muy óptima" referida al museo de Nino Bravo.

Normalidad

La alcaldesa ha apostado por abordar este asunto "en el marco de la normalidad", con "absoluta normalidad", y teniendo en cuenta también la opción de la Diputación de Valencia de mantener en Aielo de Malferit alguna referencia al cantante. De este modo, se ha mostrado dispuesta a trabajar "con la colaboración que podamos tener la Diputación, el Ayuntamiento de València y, evidentemente, la familia" de Bravo. Catalá ha precisado que es esta última "quien tiene que hablar" y la que "ha hablado en este sentido".