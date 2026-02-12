El "empuje y creatividad" del audiovisual valenciano

Es ya una tradición reunir, unas semanas antes de la ceremonia de los Premios Goya, a los nominados valencianos para exhibir músculo del audiovisual valenciano. En esta ocasión, ha sido la consellera Carmen Ortí, la anfitriona de la cita. Para Ortí, las 40 nominaciones “reflejan el empuje y la creatividad del audiovisual valenciano”

Ortí ha felicitado a los profesionales y ha indicado que la Comunitat Valenciana “cuenta con 18 producciones nominadas, de las cuales once han recibido las ayudas a la producción que convoca anualmente la Conselleria, a través del Institut Valencià de Cultura”. “Si se comparan con anteriores ediciones, son unos datos espectaculares, que ratifican el dinamismo y la productividad de nuestra industria audiovisual y el talento creativo de sus profesionales”, ha afirmado.

En el encuentro, la consellera Ortí ha estado acompañada por la secretaria autonómica de Cultura, Marta Alonso; el director general de Cultura, Miquel Nadal; el director del Institut Valencià de Cultura, Álvaro López Jamar; el director adjunto de cinematografía del IVC, Luis Gosálbez; el director general de Ciudad de la Luz, Fermín Crespo; la presidenta de la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana, Rosalía Mayor; el presidente del Consell Audiovisual de la Comunitat Valenciana, José María Vidal; el director general de À Punt, Francisco Aura; el director de Contenidos y Programación de À Punt, Paco Picó, y la presidenta de la Academia Valenciana de l'Audiovisual, Teresa Cebrián.

La consellera Carmen Ortí se ha reunido con los nominados a los Goya / Levante-EMV

Un récord histórico

Las 40 nominaciones establecen un récord histórico en relación a la última década. En 2025, las producciones y los profesionales del audiovisual valenciano obtuvieron 13 nominaciones a los Goya en sus diversas categorías; en 2024, contaron con 11 nominaciones; en 2023, diez; en 2022 y 2021, 16; en 2020, 9; en 2019 y 2018, siete; en 2017, cuatro, y en 2016, cinco nominaciones.

En mejor película de ficción figura 'La cena', dirigida por Manuel Gómez Pereira y coproducida por la valenciana Turanga Films, con ayudas a la producción del Institut Valencià de Cultura. 'La cena' cuenta con un total de ocho nominaciones: película, guion adaptado, canción original, actor protagonista, actriz de reparto, actriz revelación, dirección de arte y diseño de vestuario.

En película de animación ha sido nominada 'El tesoro de Barracuda', una coproducción de Hampa Studio con ayudas a la producción del IVC. En esta categoría también ha sido nominada 'Olivia y el terremoto invisible', dirigida por la alicantina Irene Iborra y coproducida por Bigaro Films, con ayudas a la producción del IVC.

En mejor dirección ha sido nominada Carla Simón por 'Romería', un largometraje coproducido por la valenciana Elàstica Films. En la categoría a mejor dirección novel ha sido nominado Ion de Sosa por 'Baleàric', un largometraje producido por Jaibo Films, con ayudas a la producción del IVC.

Nominaciones de guion y música

En guion original ha sido nominada Avelina Prat por 'Una quinta portuguesa', un largometraje producido por la alicantina Jaibo Films, con ayudas a la producción del IVC. 'Una quinta portuguesa' cuenta con tres nominaciones: guion original, actor protagonista y actriz de reparto.

En guion adaptado ha sido nominada Celia Rico Clavellino por 'La buena letra', una coproducción de Misent Producciones, con ayudas a la producción del IVC. En esta categoría también han sido nominados Joaquín Oristrell, Manuel Gómez Pereira y Yolanda García Serrano por 'La cena' y Carla Simón por 'Romería'.

En mejor canción original han sido nominados Víctor Manuel por 'La cena' y la cantante ilicitana Blanca Paloma, el compositor alicantino Luis Ivars y el madrileño José Pablo Polo por 'Parecido a un asesinato', una coproducción de la valenciana Sunrise Pictures, con ayudas a la producción del IVC.

Categorías interpretativas

En actor protagonista han sido nominados Alberto San Juan por 'La cena' y Manolo Solo por 'Un quinta portuguesa'. En actor de reparto Miguel Rellán por 'El cautivo' una coproducción de las valenciana Misent Producciones, con ayudas a los rodajes de la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio.

En actriz de reparto han sido nominadas Elvira Mínguez por 'La cena', María de Medeiros por 'Una quinta portuguesa' y Myriam Gallego por 'Romería'. En actor revelación Julio Peña por 'El cautivo', Mitch por 'Romería' y Hugo Welzel por 'Enemigos', dirigida por el alicantino David Valero. En actriz revelación Nora Hernández por 'La cena' y Llúcia García por 'Romería'.

Categorías técnicas

En dirección de producción, Sergio Díaz Bermejo por 'El cautivo'. En dirección de arte, Juan pedro de Gaspar por 'El cautivo' y Koldo Vallés por 'La cena'. En diseño de vestuario, Nicoletta Taranta por 'El cautivo', Helena Sanchis por 'La cena' y Anna Aguilà por 'Romería'.

En maquillaje y peluquería, Ana y Belén López Puigcerver y Nacho Díaz por 'El cautivo' y Sarai Rodríguez, del Puerto de Sagunto, con David Moreno y Oscar del Monte por 'La tregua'. En sonido, Aitor Berenguer, Gabriel Gutiérrez y Candela Palencia por 'El cautivo'. En efectos especiales, César Moreno, Ana Rubio y Juanma Nogales por 'Enemigos'.

Ocho nominaciones en cortometraje

En corto de ficción, 'Ángulo muerto', dirigido por Cristian Beteta y producido por la alicantina La Dalia Films; 'De sucre', dirigido por Claudia Lledó y producido por Suica Films; 'Sexo a los 70', dirigido por la alicantina Vanesa Romero; y 'Una cabeza en la pared' dirigido por Manuel Manrique y producido por Inaudita Films.

En corto documental , 'El santo' dirigido por Carlo d’Ursi y producido por las alicantinas Montgó Films y Jaibo Films, con ayudas a la producción del IVC.

En corto de animación, 'Carmela' dirigido por Vicente Mallols y producido por Pangur Animation; 'Buffet Paraíso', coproducido por Hampa Studio; y 'Gilbert', dirigido por Alex Salu, el valenciano Arturo Lacal y Jordi Jiménez. Tanto 'Carmela' y 'Buffet Paraíso' como 'De sucre' y 'El santo' han contado con ayudas a la producción del IVC.