Eros Ramazzotti actuarà en el Roig Arena al maig del 2027

La gira internacional 'Una historia importante' d'Eros Ramazzotti farà parada en el Roig Arena el 4 de maig del 2027.

Eros Ramazzotti actuarà en el Roig Arena

Eros Ramazzotti actuarà en el Roig Arena / ROIG ARENA

EP

VALENCIA

La gira internacional 'Una historia importante' d'Eros Ramazzotti farà parada en el Roig Arena de València el 4 de maig del 2027.

El cantautor italià presentarà els temes del seu nou àlbum, 'Una historia importante', que es va publicar el passat 21 de novembre i conté alguns dels èxits més icònics de la seua carrera reversionats amb nous arranjaments, així com temes inèdits i prestigioses col·laboracions tant italianes com a internacionals, detallen des del recinte multiusos.

En esta ocasió, en la gira li acompanyarà una banda conformada per Lucca Scarpa i Christian Rigano (direcció musical i teclats), Brian Frasier Moore (bateria), Paolo Costa (baix elèctric), Giorgio Secco i Antonio Cirigliano (guitarres), Ramón Montagner (percussió), Marco Scipione (saxofones), Alessandro Lopane (guitarra) i Monica Hill, Zoe Ranno i Sara Deop als cors.

Les entrades per al concert d'Eros Ramazzotti eixiran a la venda este divendres 13, a les 14 hores, en la web del Roig Arena.

