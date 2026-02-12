La Fundación Bancaja impulsa un programa gratuito para acercar la obra de Sorolla a personas mayores en residencias
La Fundación Bancaja organiza una actividad gratuita para mayores en Valencia, que incluye el análisis de obras de Sorolla y la creación de postales que se envían por correo
La Fundación Bancaja ha puesto en marcha un programa de mediación cultural vinculado a la exposición Sorolla. Obras Maestras del Museo Sorolla dirigido a personas mayores, que se desarrollará durante los meses de febrero y marzo.
La actividad, de carácter gratuito, tiene lugar en la red de residencias y centros de día de Valencia hasta donde se desplaza el equipo de mediación de la Fundación Bancaja para acercar el arte de Sorolla a personas mayores con movilidad reducida y realizar una práctica artística de estimulación cognitiva.
Durante el taller se introduce a las personas mayores en la biografía y técnica del artista, centrándose en una selección de las obras expuestas en la exposición que se proyectan en los centros. Después, trabajan en una de las obras que forma parte del recorrido: El baño del caballo, de 1909. La pieza permite analizar cómo usaba Sorolla la luz sobre el mar, así como el tratamiento del color blanco y azul, las pinceladas dinámicas, el movimiento, la brisa del mar y la presencia figurativa del niño y el caballo. La obra muestra uno de los motivos figurativos utilizados por el artista en las escenas de playa pintadas en esos años: niños con caballos, infancia, naturaleza y vida cotidiana de la costa valenciana.
Crear una postal
La escena es la inspiración para crear una postal mediante la técnica de la esponja, que alude a la pincelada rápida mediante una mancha táctil, ligera y repetitiva que emula la vibración cromática del impresionismo sin exigir destreza técnica.
Además, la postal trasciende su condición como soporte plástico y se convierte también en objeto cultural cargado de significado, ya que los participantes la envían después por correo, uniendo así la pasión de Sorolla por la pintura y por la comunicación epistolar.
Los participantes aprovechan el taller para recrear sus vivencias, compartir experiencias y establecer vínculos emocionales y sociales, además de trabajar la atención, la motricidad y la memoria, aportándoles un efecto muy positivo en su día a día.
