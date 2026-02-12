València acoge la exposición de Tana Capó que cuestiona la fotografía desde una perspectiva feminista

València acoge desde el 13 de febrero la exposición “Mirar de cerca, escribir de lejos”, un proyecto expositivo de la fotógrafa valenciana Tana Capó que invita a repensar los modos en que se construye la imagen fotográfica desde una perspectiva crítica, conceptual y feminista. La muestra se inaugura en el espacio LasTresNegras, donde podrá visitarse en las próximas semanas.

Proxémica

La propuesta parte del concepto de proxémica, disciplina que estudia los usos sociales del espacio, para analizar cómo la distancia entre la cámara y el sujeto condiciona no solo la forma de la imagen, sino también su carga ideológica. En este sentido, Capó centra su investigación en la reiterada tendencia, presente en muchas prácticas fotográficas realizadas por mujeres, de situarse muy cerca del referente, trabajando desde distancias íntimas o personales.

Lejos de asumir esta cercanía como un gesto neutral, la exposición cuestiona hasta qué punto este posicionamiento se ha naturalizado como un paradigma visual autoimpuesto, hegemónico e invisible. “Si lo personal es político, ¿qué mensajes se construyen desde esa proximidad?, ¿qué queda fuera del encuadre cuando se mira demasiado de cerca?”, plantea el proyecto.

Investigación artística

La muestra se articula como una investigación artística basada en la experimentación procesual. A partir de la fotografía, Capó se distancia deliberadamente del uso tradicional de la cámara para explorar otros sistemas de captura, reproducción y traducción visual. El resultado es un cuerpo de obra que desplaza el énfasis del simple registro del mundo hacia la construcción del gesto, el proceso y la distancia como elementos significantes.

Uno de los referentes clave del proyecto es Anna Atkins, considerada la primera fotógrafa de la historia. Su trabajo, a medio camino entre lo científico y lo estético, sirve como punto de partida para cuestionar la histórica separación entre arte y ciencia. Mediante la apropiación, el desplazamiento y el alejamiento gráfico de su obra, Capó propone una relectura contemporánea de sus procesos y de su vigencia conceptual.

“Mirar de cerca, escribir de lejos” no ofrece respuestas cerradas, sino que abre un espacio de duda y reflexión. Frente a la comodidad de los puntos de vista próximos, la exposición reivindica el alejamiento como gesto conceptual, plástico y político, invitando al espectador a desafiar su mirada, salir de las zonas de confort visual y repensar cómo —y desde dónde— se construyen hoy las imágenes.

Sobre la artista

Tana Capó Moreno es licenciada en Bellas Artes y máster en Producción Artística por la Universidad Politécnica de València, además de Técnico Superior en Fotografía Artística por la EASD-València, donde ejerce como profesora desde 2005. Entre 2006 y 2012 fue vicedirectora del centro, compatibilizando la docencia con la gestión educativa.

Noticias relacionadas

A lo largo de su trayectoria ha trabajado como comisaria para instituciones como la Fundación Bancaja, la Fundación Cajamurcia, el Ministerio de Cultura francés o el Ayuntamiento de València, y ha participado en foros internacionales vinculados al diseño y las industrias creativas. Su obra ha sido expuesta en diversos espacios y publicada en medios como Levante-EMV, Dodmagazine, Mondosonoro o El País. Además, ha realizado portadas discográficas para artistas como La Habitación Roja, Mucho, León Impala o Iván Ferreiro. Actualmente desarrolla su investigación académica sobre la relación entre la proxémica y la fotografía contemporánea realizada por mujeres.