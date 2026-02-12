Qué hacer en València: los mejores planes del 13 al 19 de febrero

Levante-EMV selecciona algunos de los mejores planes para disfrutar de la vibrante vida cultural valenciana, que se mueve entre música, museos y artes escénicas.

MÚSICA

Sexy Zebras. Roig Arena. 13 de febrero. En esta nuevo Tour, Gira Bravo 2026, la banda da un paso más en su trayectoria y apuesta por un espectáculo con mayor aforo, sin perder, aseguran, “el espíritu de carretera” que les ha guiado durante la última década.

Celtas Cortos . Roig Arena. 14 de febrero. La gira '40 años Contando Cuentos' contará con una cuidada escenografía y puesta en escena. Sobre el escenario, Jesús Cifuentes (voz solista y guitarra), Alberto García (violín y trombón) y Goyo Yeves (saxo y whistle) estarán acompañados de una gran banda y de la diversión y potente energía que siempre han caracterizado sus directos. Un nuevo show concebido por el grupo como un agradecimiento a sus fans.

Jero Romero. Sala Jerusalem. 14 de febrero. Durante muchos años fue cantante y compositor de The Sunday Drivers (2000-2010), grupo indispensable del pop-rock nacional durante la primera década de este milenio. En 2025, Jero Romero inicia una nueva etapa en directo con la intención de desnudar sus canciones y este pasado octubre vio la luz su nuevo disco, "Mi vida en partes muy pequeñas", un EP de cuatro temas producido por él mismo que probablemente reúne algunas de las mejores canciones de su carrera, y con el que recorrerá el país en los próximos meses.

Jero Romero, en la Sala Jerusalem. / Sala Jerusalem

TEATROS

Terror, humor, música y drama. El teatro tiene mil caras y he aquí una pequeña selección de ellas.

Teatro Olympia

'Tootsie. La Sitcom musical'. Del 13 de febrero al 1 de marzo. Una comedia musical que mezcla el enredo de una sitcom con canciones inolvidables. Este clásico con pasaporte renovado es una adaptación de la película del mismo nombre de 1982 ganadora de un Oscar e interpretada por Dustin Hoffman y Jessica Lange. Décadas después su historia sigue viva, reinventada en un musical que recupera todo su humor, le añade canciones y lo convierte en una comedia contemporánea con espíritu de sitcom.

Francisco. 'De cobardes no hablarán'. 16 de febrero. Dueño de una voz inconfundible, de una presencia escénica que trasciende el tiempo y de una sensibilidad artística que ha sabido emocionar a generaciones, Francisco no es solo un intérprete excepcional: es un símbolo de la canción melódica en su máxima expresión. "De Cobardes No Hablarán" es el título de su más reciente trabajo discográfico, un álbum profundo, valiente y honesto, fiel reflejo de su madurez artística y humana.

Teatro Talia

'La Ratonera'. Hasta el 22 de febrero. Basada en la famosa novela de Agatha Christie '3 ratones ciegos', 'La Ratonera' combina en esta versión la potencia y la intensidad del teatro, con un espíritu transgresor inspirado en las nuevas narrativas que nos llegan desde el cine, la literatura y las más recientes producciones teatrales. Dirigida por Ignasi Vidal, cuenta con Rebeca Valls, Jordi Ballester, Lola Moltó, Victoria Salvador, Ferrán Gadea o Jaime Linares entre sus intérpretes.

La Ratonera. / Levante-EMV

'Monólogo Anti San Valentín' . 14 de febrero. Espectáculo de monólogos de Valencia Comedy para disfrutar con o sin pareja en el que repasaremos la hazaña de vivir con tu pareja y otros devenires del "amor". Con Rafa Alarcón y Pablo de los Reyes.

Tablao Flamenco. Todos los jueves. Cada semana, las tablas del Talia se convierten en catedral del flamenco en València.

Teatre Rialto

'El aguante'. Del 12 de febrero al 1 marzo de 2026. Tarde de verano en Villa María, una caseta de campo. Manuel está ultimando el estreno de una obra. Los intérpretes son Jorge, su novio; Lorena y Rocío, sus vecinas; y Empar, amiga de la familia. La función es en honor a su madre, Marta, una actriz famosa que vive en Madrid. Marta ha venido de visita con su novio, Toni, que es dramaturgo. Marta quiere que le escriba un texto nuevo. El problema es que Toni no escribe desde que su marido murió. Dirigida por Víctor Sánchez Rodríguez e interpretada por Toni Agustí, Marta Belenguer, Manuel Canchal, Rocío Domènech, Empar Ferrer, Lorena López y Jorge Motos.

El Aguante. / Rialto

MUSEOS

Los museos de la ciudad son tan variados como los intereses e inquietudes de sus visitantes. Algunos de ellos ya tienen la programación para las próximas semanas y que se prolongará hasta finales del mes de agosto.

Museo de Bellas Artes

'Clásicos y modernos. Obras maestras de la Colección BBVA'. Del 13 noviembre 2025 al 15 febrero. Esta muestra reúne una cuidada selección de las piezas más destacadas de la colección, enmarcadas entre el siglo XVI y principios del XX. Presenta creaciones de artistas como Goya, Murillo, Van Dyck, Sorolla o Zuloaga. A pesar del amplio marco cronológico que las separa, las obras comparten un mismo código: el realismo figurativo que se definió en Flandes e Italia a principios del siglo XVI.

Retrato de Carlos III de España vestido de cazador, pintado por Francisco de Goya, de la colección BBVA. / L-EMV

IVAM

'Kara Walker. Burning Village' y 'Habitar las sombras'. El IVAM presenta en este doble proyecto un homenaje al blanco y negro. La muestra de la artista estadounidense recoge alguna de sus imágenes más icónicas como las siluetas recortadas. Se puede visitar hasta el 22 de febrero. En 'Habitar las sombras', el museo propone una viaje por más de un centenar de obras de su colección y del MACA entre fantasmas, rostros y arquitecturas que parecen abandonadas. Hasta el 18 de enero.

Una de las obras de 'Habitar las sombras'. / Miguel Lorenzo

'Entre lo profundo y lo distante'. El proyecto de Andrea Canepa, concebido específicamente para el IVAM, parte del libro The Spell of the Sensuous de David Abram que, desde la filosofía fenomenológica y concepciones del tiempo presentes en diversas cosmologías indígenas, plantea que el tiempo está inscrito en el paisaje. Hasta el 12 de abril.

Fundación Bancaja

'Paseo a la orilla del mar' (1909), de Joaquín Sorolla. / L-EMV

'Sorolla. Obras maestras del Museo Sorolla' . Hasta el 6 de abril. La Fundación Bancaja se convertirá a partir del 3 de octubre en sede temporal de las obras maestras de Joaquín Sorolla más representativas de la colección del Museo Sorolla en Madrid, que permanece actualmente cerrado al público mientras se desarrollan sus obras de ampliación y rehabilitación. Esta circunstancia excepcional del cierre del museo ha permitido reunir un conjunto de obras que difícilmente pueden prestarse todas juntas para una misma exposición.

. Hasta el 6 de abril. La Fundación Bancaja se convertirá a partir del 3 de octubre en sede temporal de las obras maestras de Joaquín Sorolla más representativas de la colección del Museo Sorolla en Madrid, que permanece actualmente cerrado al público mientras se desarrollan sus obras de ampliación y rehabilitación. Esta circunstancia excepcional del cierre del museo ha permitido reunir un conjunto de obras que difícilmente pueden prestarse todas juntas para una misma exposición. 'Caleb'. Hasta el 22 de febrero. La exposición de Cristina Babiloni revela las inquietudes creativas de la artista castellonense en torno a la relación entre el hombre y la naturaleza, así como entre la materia, la luz, el color y las texturas, que son elementos esenciales en sus obras. La muestra está integrada por una treintena de obras de mediano y gran formato, gran parte de ellas realizadas exprofeso para su presentación al público en esta exposición en un recorrido que incluye pintura, escultura e instalación.

Centre del Carme

'Circuito cerrado'. Del 21 de enero al 12 de abril. Comisionada por Cayetano Limorte, la exposición propone una reflexión en torno a los conceptos de empatía, amor y soledad, a partir de la concepción del sujeto como circuito cerrado. Es decir, como un ser perceptivamente cerrado en sí mismo, productor y, a su vez, receptor de las capas de realidad que su conciencia genera para protegerse frente a la única verdad de la que dispone, la de su propia muerte.

La exposición Circuito Cerrado. / Levante-EMV

‘El ritual del respawn’. Del 21 de enero al 5 de abril. Presentada por Ana Esteve Reig, esta exposición individual se compone de dos videoinstalaciones que reflexionan sobre la virtualidad y el tiempo que pasamos frente a las pantallas. El título alude al término “respawn”, propio de los videojuegos, que designa el acto de morir y volver a aparecer en el juego, una idea que atraviesa ambas obras como metáfora de la experiencia en los entornos digitales.

Caixaforum

'Dinosaurios de la Patagonia'. Hasta el 1 de marzo. 'Dinosaurios de la Patagonia' es un recorrido por el trabajo de los paleontólogos que descubre cómo funciona la ciencia y cómo los paleontólogos reconstruyen el pasado, al tiempo que presenta las réplicas de los esqueletos de los dinosaurios más importantes hallados en este territorio y sus fósiles originales. La estrella de la exposición es una réplica de un ejemplar de Patagotitan mayorum, de treinta metros de longitud.

