La colección del Bellas Artes mejora su contenido y su continente: obras de adecuación y nuevas piezas de Pere Cabanes

El Museo de Bellas Artes de València está cerca de terminar las obras de remodelación de su sala nuclear: la que alberga la colección permanente dedicada a la pintura medieval valenciana, que tendrá una nueva disposición de las obras para facilitar la comprensión de cómo evolucionó esta disciplina en el siglo XV.

Las actuaciones programadas para renovar la planta baja del museo han permitido reordenar esos espacios donde se exponen retablos y tablas góticas, lo que permite incorporar a ese discurso y cronología artística la obra completa del pintor valenciano Pere Cabanes, documentado en València entre 1472 y 1538 y uno de los más destacados difusores del estilo cuatrocentista italiano.

De este artista se ha incorporado también a la sala el 'Retablo de Almas con la misa de San Gregorio' que fue encargado por la familia Artés para decorar su capilla en la cartuja de Porta Coeli, un conjunto que sirvió para bautizar al pintor anónimo que lo realizó como 'Maestro de Artés' y que se ha identificado ya como parte de la obra que produjo Cabanes.

Trabajos de instalación de nuevas obras en el Museo de Bellas Artes. / MBBAA

La instalación se realizará en dos fases para facilitar la visita del público a esta parte de la colección del museo. Cada movimiento está supervisado por el personal técnico de restauración que se asegura de la correcta manipulación de las obras, las revisa y acondiciona para que tengan sentido dentro de la narración museográfica, que terminará a finales de febrero.

Será entonces cuando las obras maestras de Gherardo Starnina, Jaume Mateu, Rodrigo de Osona o el Maestro de Perea brillarán con una nueva luz en la gran sala del Bellas Artes.