Eduardo Navarrete, diseñador: "Hago cosas para que la gente pueda verlas, ese punto elitista de la moda no va conmigo"

Su primera colección de bolsos comple un año de vida y gracias a eso, cumplió un sueño de rodearse de sus musas.

Sí, la colección la hemos rodado por los centros comerciales de Castellana Properties, entre ellos Bonaire, que me hacía una ilusión tremenda volver. Esta colección fue, en su momento, la primera que hice. No estaba a la venta porque es una colección que se subastó y todos los beneficios fueron para la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención de la Mujer Prostituida (APRAMP), que reinserta a chicas que han sufrido trata. Es una colección benéfica. Fue la primera, inspirada en mis musas. Y, una vez más, son sueños cumplidos, sí, porque es una colección que ha dado bastante que hablar.

Y muchas alegrías también. ¿Esta es la última parada de la exposición o podemos esperar algo más?

De momento sí. Estoy muy contento, hay más cosas sobre la mesa y es una satisfacción muy grande para mí porque los diseñadores estamos sometidos a un calendario que no nos da tiempo a disfrutar de nuestro trabajo. Para mí, que una colección que hice hace un año pueda seguir moviéndose y seguir disfrutándose, es maravilloso. Después he sacado otra colección que sí está a la venta y estoy preparando otra que presentare el 16 de marzo en el Teatro Albéniz, que será una pasada. Lo que pasa con la colección de Musas es que es la más grande que he hecho hasa el momento, grande y bonita, pero sobre todo por ellas.

Cada uno de los seis bolsos lo diseñó pensando en ellas: Rossy de Palma, Nieves Álvarez, Rosario Flores, la Terremoto, Bibiana Ferández y Alaska. ¿Qué rasgos de ellas extrajo para diseñarlos?

Ellas ya son tan icónicas y están tan presentes en la vida de todos nosotros… Bibiana, Rossy, Nieves, Rosario, Alaska… son todas maravillosas. Sacar un rasgo de cada una no fue complicado, no te voy a mentir. Lo complicado fue estar a la altura y que a ellas les gustase, todo quedó reflejado en el cortometraje que saqué. La idea, comprobar que estaban contentas, que los usan... esa es la mayor satisfacción. Alaska, por ejemplo, lo cuenta en el metraje, dice que he captado muy bien su esencia, el animal print, el cuero y ese mitón. Le echamos mucho rato y lo hicimos con mucho cariño, el que se merecen ellas.

El bolso diseñado para Alaska por Eduardo Navarrete con el animal print y el mitón. / Francisco Calabuig

He visto líneas más sofisticadas, incluso más sobrias respecto a lo que suele hacer, donde abunda el color y diseños más gamberros. Ha priorizado su estilo por encima del suyo. ¿Cómo fue esa combinación?

Sí. En esta primera colección estaba enfocado en ellas. La inspiración eran ellas más que yo, como bien dices. Los bolsos tenían que transmitir su esencia y va muy por ahí. En la segunda colección de bolsos también seguimos una línea más sofisticada. Al final la marca está en continua evolución, igual que yo. No soy el mismo Eduardo Navarrete de 22 años que acaba de salir de 'Maestros de la Costura'. Sigo guardando la esencia, no me gustaría que ni la marca ni yo la perdiéramos, pero todo evoluciona. Ahora estoy en un momento un poco más sofisticado.

¿Se le quedó alguna otra musa por llamar?

No. Para esta primera colección eran ellas, las que tenían que ser. ¿Hubiese hecho cien? No lo sé. Para la siguiente colección de marzo, en Madrid es Moda, voy a contar con una musa con la que no he trabajado hasta ahora, Laura Sánchez, con la que tengo unas ganas locas de trabajar. Me parece una supertop y es una tía genial. Hay momentos para todo y no se puede hacer todo en una colección. En el siguiente reto está mi Laura, que la amo.

¿Qué sintió al estar rodeado por ellas? Ha crecido viéndolas a todas actuar.

Cuando entró Nieves en el estudio me puse a llorar, literal, como un niño chico. La generosidad que tuvieron, con esa ilusión para las fotos, con las agendas tan complicadas… fue emoción constante. También hubo tensión, porque no fue fácil coordinar agendas. Nos ha dado para hacer un corto; podría haber salido hasta un largo.

Supongo que trabajar con estas seis mujeres tan icónicas dio para mucha anécdota.

Lo que más recuerdo es el momento en el que se pusieron delante de la cámara. Detrás había risas, buen rollo, Rosario cantando, con Rossy estuvimos meadas de la risa… pero en cuanto se pusieron delante de la cámara hicieron todas como un clic. Sin decir nada. Pim, pam, pum. Alaska, por ejemplo, entró, estaba el fotógrafo esperándola, hizo un movimiento y esa fue la foto. Son divas, muy profesionales. Independientemente del ambiente previo, cuando se ponían delante se notaba quiénes son.

Eduardo Navarrete presenta su colección de bolsos 'Musas' en el centro comercial Bonaire / Francisco Calabuig

¿En algún momento de su vida esperaba estar rodeado por estas seis mujeres?

Ese bodegón ha costado montarlo, me lo quiero poner de cabecero, pero no me dejan. Hasta que no vi el tríptico colgado en Instagram no fui consciente. Por un momento fue como un sueño, una fantasía hasta que se hizo realidad. Ha sido un proyecto con mucha risa, pero también mucha presión por hacerlo bien, por llegar a fecha. Ha sido mágico.

En el corto Rosy de Palma dice de usted que a Navarrete, "no te lo acabas".

[Ríe] Es que encima hablan fenomenal. Han sido muy generosas y ha sido un proyecto irrepetible. He coincidido con Rosy en muchas ocasiones y siempre ha tenido palabras muy bonitas hacia mí. Eso me animó a pedirle algo así, porque ella es imagen de Louis Vuitton y de un montón de firmas, mientras que Nieves trabaja con Bulgari. De repente pedirles esto fue fuerte, el síndrome del impostor muchas veces nos toca.

Usted empezó muy joven en la moda, en la rama drag. ¿Cuánto de ese Eduardo queda hoy?

En esta colección muy poco, porque la inspiración no era yo ni mi universo, eran ellas. En mi firma en general sí está ese universo navarretiano que abarca el cabaret, el vedetismo. En mi libro 'Cabaret y vestidos de escándalo' empiezo diciendo que yo quería ser Norma Duval en el Folies Bergère, pero comprendí que nunca iba a ser esa vedette. Norma me llamó y me dijo cosas muy bonitas. Mi universo es un compendio de todo eso: Leigh Bowery, Boy George, David Bowie, mucho color… pero ahora estamos en un punto más sofisticado. Uno no es el mismo todos los días.

En el corto muestra todo el proceso creativo, también la cara B de la toma de decisiones. ¿Es consciente de la influencia que tiene sobre la gente que le sigue?

Si te paras a pensarlo puede generar hasta miedo. Siempre muestro en redes que trabajamos mucho, pero nos lo pasamos muy bien. Intento que la gente a mi alrededor se divierta y eso se ve en el corto. La colección no ha salido de debajo de un árbol, la hemos hecho nosotros. Si puedes trabajar y pasártelo bien, es maravilloso. De esta gira por centros comerciales como Bonaire me llevo la cantidad de estudiantes que vienen y me cuentan que han hecho trabajos inspirados en mí. Eso me enorgullece porque no hace tanto que yo estaba estudiando y hacía trabajos inspirados en Ana Locking o Davidelfín. Cuando vienen con el libro para que se lo firme me hace mucha hace ilusión. Yo hago las cosas para que la gente pueda verlas; ese punto elitista de la moda no va conmigo.

Fruto de eso nace también su agencia 15 Segundos, apoyando talento emergente.

Tenemos más de un diseñador becado. He tenido la suerte de que mucha gente ha confiado en mí y me ha ayudado. Cuando ves eso en alguien y a ti te han ayudado, te sale hacer lo mismo. Monté un showroom para mí y decidí crear una central de marcas en apoyo a jóvenes diseñadores. Un espacio en Madrid donde puedan hacer fittings sin tener que ir a casas u hoteles, y ayudarles a vestir celebrities como hacemos nosotros. Vestir a gente del Benidorm Fest, por ejemplo, es un trampolín para ellos. De eso me siento súper orgulloso. 15 Segundos ya cumple cinco años.

Está en 'El Desafío' y en 'DecoMaster' a la vez. ¿Cómo combinas la moda y la televisión?

No podría ser solo una cosa, me aburriría. Estoy haciendo colección, reuniones con clientes de la agencia y, a la vez, programas de televisión, que me encantan. Eso solo es posible con un equipo estupendo. Estoy ahora en València feliz porque tengo a mi gente trabajando y estamos todo el rato al teléfono. Soy inquieto, hiperactivo. En vacaciones, si no estoy haciendo algo, estoy con el teléfono. Es algo que o lo tienes o no lo tienes, a mí no me cuesta porque mi padre ya era así, con la diferencia de que yo sí sé disfrutar y sacar tiempo, pero mis únicas vacaciones reales son cuando la agencia está cerrada. Si estoy en París y ellos trabajan, estoy escribiéndoles todo el rato y me dicen: “Para ya, relájate”.

La colección tiene una vertiente solidaria: los beneficios fueron para APRAMP. ¿Por qué eligió esta causa?

Siempre he colaborado con ONG, en mayor o menor medida: Apoyo Positivo, Casa África, Payasos Sin Fronteras… En esta ocasión con APRAMP porque conocí a su directora y a Leo, el coordinador, y hacen una labor estupenda. Además, enseñan a coser a las mujeres. Se cierra el círculo, me viene como anillo al dedo. Cuando gané una prueba de 'El Desafío' me dijeron que qué ONG tan original. Evidentemente hay que colaborar con la Asociación contra el Cáncer o con el Padre Ángel, pero hay más cosas y más causas. Igual que quien decide apoyar una ONG de animales; no solo hay una opción.