La Perra Blanco: de Cádiz a València, una ascensión constante de amor, miedo y rock'n'roll

La Perra Blanco ha publicado este mes su esperado nuevo álbum, Lovers & Fears (Maldito Records, 2025), un trabajo que supone un punto de inflexión en su trayectoria y que confirma su estatus como una de las propuestas de rock’n’roll más potentes y auténticas del panorama europeo actual. El grupo presentará el disco en directo el próximo 7 de marzo en la Sala Moon, dentro de una extensa gira nacional e internacional.

Natural de Cádiz, aunque actualmente afincada en València, Alba Blanco, guitarrista, cantante y compositora, lidera desde hace ocho años un proyecto que no ha dejado de crecer. Desde sus inicios, La Perra Blanco ha incendiado escenarios por toda Europa gracias a un directo arrollador, cargado de energía, carisma y una conexión inmediata con el público. Su propuesta, profundamente enraizada en el rock and roll clásico y la tradición negra americana, se ha ido refinando con el paso del tiempo hasta alcanzar en este nuevo disco un grado de madurez artística sin precedentes.

El amor y el miedo

Grabado entre septiembre y octubre de 2025, Lovers & Fears nace de dos emociones primarias y universales: el amor y el miedo. Durante los dos últimos años, Alba Blanco ha vivido experiencias vitales especialmente intensas que la han confrontado de lleno con estos dos polos, convirtiéndolos en el eje conceptual del álbum. El resultado es un trabajo que incorpora un marcado trasfondo espiritual y que funciona como retrato de un proceso de transformación interior.

Las canciones del disco transitan por un amplio abanico emocional: del amor surgen la gratitud, la alegría y el perdón; del miedo, las dudas, la inseguridad y la fragilidad. Esta dualidad impregna un repertorio sincero, directo y emocionalmente honesto, en el que la artista se muestra más abierta y vulnerable que nunca. Musicalmente, el álbum representa un salto cualitativo tanto en producción como en arreglos y composición, sin renunciar a la esencia salvaje y cruda que caracteriza al grupo.

Colaboración de JD McPherson

La producción corre a cargo de Jimmy Sutton, cuyo trabajo dota al disco de una identidad sonora sólida, profunda y muy cuidada. Además, el álbum cuenta con la colaboración especial de JD McPherson en la canción Sin Amor, uno de los temas más intensos y descarnados del conjunto. Grabado entre España y Chicago, este corte aporta una dimensión internacional al proyecto y subraya su ambición artística. El disco incluye también un par de canciones en castellano, ampliando su diversidad expresiva.

Antes del lanzamiento oficial, La Perra Blanco ha ido desvelando el universo sonoro de Lovers & Fears a través de varios adelantos. Tras Number One Fool y Devil In My Bed, el single Sin Amor ha servido como último anticipo del álbum. Devil In My Bed, publicado el 6 de febrero, es una exploración de los miedos internos, las paranoias nocturnas y la frontera entre lo psicológico y lo físico, consolidando el tono introspectivo y emocional del nuevo trabajo.

La Perra Blanco / Dani Gamage

Ascensión constante

La banda, actualmente formada por Alba Blanco (voz principal y guitarra), Guillermo González (contrabajo), Jesús López (batería), Gerard Vercher (saxo) y Nelo Alfonso (teclados), se presenta en esta gira como un quinteto que amplía su paleta sonora y potencia su ya explosivo directo. Un espectáculo que ha sido elogiado de forma unánime por la crítica y que algunos medios han llegado a calificar como “el mejor directo de España”.

Desde su debut con Bop & Shake (2019) hasta el celebrado Get It Out (2024), La Perra Blanco ha protagonizado una ascensión constante que la ha llevado a actuar en los principales festivales europeos y a compartir escenario con figuras clave del género. Lovers & Fears supone la confirmación definitiva de un proyecto sólido, personal y en plena expansión, capaz de dialogar con la tradición sin perder una mirada contemporánea.