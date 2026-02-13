La muestra más personal e identitaria del universo de Paco Camallonga ilustra el Centre del Carme

El arte tiene tantas caras como artistas existen. Este poder lo hace único, irrepetible, una profundización para quien, como observador, lo disfruta. Pero ese camino, esa conexión, cobra un nuevo significado cuando una exposición permite ver el origen de todo, la transición progresiva en una carrera o esa exploración que lleva hasta el desempeño final de una obra. Sobre todo cuando en ella se entrelazan la producción, variada pero sin perder identidad propia, de toda una trayectoria. Esa es una de las realidades que desde este miércoles y hasta el 26 de abril se puede ver en el Centre del Carme Cultura Contemporània con la exposición de la obra de Paco Camallonga, diseñador de la Falla infantil de la Plaza del Ayuntamiento de València y una figura más que destacada en el cómic y la ilustración a nivel mundial.

Comisionada por MacDiego, el espacio da rienda suelta -desde antes, incluso, de entrar, ya que en el claustro renacentista se pueden ver, colgadas al son del viento, ilustraciones de ese proyecto próximo en el centro de la ciudad- al universo de Camallonga. Una ambición, dividida por zonas, que homenajea su corta aunque prolífica trayectoria. No en vano, en esos metros se pueden apreciar sus primeros bocetos -incluso dibujos de su niñez- en una cristalera, entremezclados con su obra ilustrativa, las imágenes de ese enclave en el que desarrolla su arte o la tradición fusionada con innovación que marca sus trabajos falleros.

La festividad valenciana, sin ir más lejos, tiene obviamente un papel protagonista. Primero, con una muestra de esos conceptos que marcarán la falla infantil de este curso, ejecutada por Mario Pérez y nacida bajo el lema "València es mou", seña de una ciudad que evoluciona y avanza y en el que la movilidad sostenible en la urbe cobra un papel esencial. También como fórmula de aprendizaje para los más pequeños. Segundo, con una afable y didáctica exposición en la Sala Contrafuertes de los trabajos que han marcado su década de recorrido entorno al diseño fallero.

De los 'ninots' a Goku

Con ello, el visitante puede apreciar algunos de los 'ninots' que han sido salvados del fuego, entre ellos ese reconocimiento a los voluntarios de la dana reflejado en la silueta del Puente de la Solidaridad, o un esbozo de una falla elaborado con tecnología 3D. No son los únicos mensajes. Porque también en sus paredes destacan ilustraciones, personajes y bocetos que han marcado algunos de sus trabajos en las comisiones en este tiempo, con personajes populares como Goku -el más emblemático de un manga como Dragon Ball creado por un Akira Toriyama al que el artista tiene como referente- en sus paredes. Recuerdos socialmente reconocibles que también se pueden apreciar con otras ilustraciones -conforme uno se adentra en la exposición- como las que dejan un colorido Charlot.

No obstante, la exposición en el Centre del Carmen va más allá de su faceta fallera. Al fondo, en una especie de enclave aislado, uno se adentra en el 'cerebro' del artista y apreciar sus ideas, sus inquietudes, su mundo. El colofón a su obra que se exhibe en las paredes de la sala, en las que se puede apreciar algunos de sus trabajos y encargos en formato cómic, portadas o bocetos de títulos como 'Cachorro', 'Reencuentro en Burdeos' o 'Bordell'. Todos con una identidad propia y definida que es uno de los puntos que el autor reconoce que espera que el visitante se lleve. Una visión global de su trabajo, como reconoce a este diario.

"Hay mucha gente que igual no conoce mi faceta dentro de los cómics o gente de los cómics que no sabe que hago fallas. Entonces, es ese momento de que vengas aquí y digas: 'Hostia, todo esto se puede se puede encajar en un mismo puzzle'". Las aristas que componen a un artista al que lo que más le gusta es "que me dejen hacer, que eso es difícil cuando eres un profesional de esto y tienes unos encargos".

"Grandes creadores"

En el acto de presentación de la exposición, el director-gerente del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, Nicolás Bugeda, ha querido reivindicar la importancia de estas exposiciones -que en el pasado se han hecho con otros artistas como José Santaeulalia- como forma de "poner de manifiesto que los artistas falleros son grandes creadores" y destacando en ellas "sus trayectorias".

"Paco es una persona muy joven, pero con una trayectoria intensa" y que aparece en multitud de webs especializadas del mundo del cómic en territorios como Estados Unidos, ha recordado Bugeda, que también ha avanzado que próximamente se abrirá otra exposición en la entidad con motivo del 175º aniversario de la escuela de oficios que ahora representa la EASD. Por su parte, MacDiego ha destacado como Camallonga tiene un "estilo personal que es muy difícil de conseguir y que lo identifica claramente" y que con esta muestra de su trabajo se puede "enseñar no solo lo comercial, sino también lo que le pasa por la cabeza".