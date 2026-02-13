Julieta XLF: «Creo que la mayor inspiración es el amor»

«Muchas veces me hacen la clásica pregunta de a qué edad empecé a pintar o a dibujar, y siempre contesto lo mismo: ¿a qué edad dejaste de hacerlo tú? Porque a lo largo de nuestra infancia es una actividad que nos suele acompañar mucho. Y, sencillamente, yo nunca dejé de trabajar mi lado creativo». Con estas palabras dio inicio la intervención de Julia Silla, artística y popularmente conocida como Julieta XLF e invitada estrella encargada de ponerle el broche de oro al primer circuito de entrevistas URBAN afterwork , organizado por Levante-EMV junto a Cervezas Turia .

Como en los encuentros anteriores, el fantástico espacio de la Fábrica de Hielo fue el anfitrión responsable de acoger el proyecto en formato pódcast en vivo, que tuvo lugar este jueves 12 de febrero, cuyo diálogo volvió a generar el efecto esperado: ser una auténtica fuente de inspiración para sus oyentes. Dirigido por Beatriz Carrascosa, jefa de producción de Levante TV, la quinta charla se centró en el arte -con sus múltiples vertientes- e hizo vibrar el escenario para poder despedir la iniciativa como corresponde. Por todo lo alto.

Julieta es valenciana y licenciada en Bellas Artes, aunque no dudó en seguir desarrollando su creatividad en diversas disciplinas y probando cosas nuevas hasta dar con aquella línea en la que se siente más cómoda: «Cuando estaba en la universidad me especialicé en escultura porque siempre sentí que la pintura o el dibujo se me quedaban un poco pequeños. Pero también durante mucho tiempo estuve centrada en la danza urbana y contemporánea, en ese trabajo del cuerpo con el espacio. Hoy en día continúo en el mismo camino, además de los happenings, el arte relacional o el situacionista, que es donde actualmente siento que soy más yo».

Soñar despiertos

A pesar de que definir siempre implica limitar, si Julieta tuviera que hacerlo diría que es «dinámica, inquieta y con carácter», tres rasgos identificables en el sello personal que portan cada una de sus creaciones. «Mi trabajo tiene mucha inspiración japonesa porque siempre me ha atraído lo desconocido y exótico. Creo que muchas personas me lo comentan especialmente porque mis personajes tienen los ojos cerrados, incluso rasgados, y nos trasladan a lo asiático. Pero me gusta hablar de ellos como figuras que sueñan despiertos con la transformación que necesita el mundo que los rodea», concretó.

Julieta XLF y Beatriz Carrascosa este jueves en la Fábrica de Hielo. / Germán Caballero

Pero su inspiración no termina ahí. Según detalla, como artista es inevitable que se nutra de la labor de otros artistas, ya no solo de la disciplina que más considere que le representa, sino a un nivel global. Porque «consumir cultura genera un movimiento mental y cerebral que nos inspira a seguir trabajando». Pero, además, desde pequeña ha sentido que una de sus grandes musas es la naturaleza, donde en todo momento es capaz de «encontrar algo a lo que la imaginación nunca podrá llegar». Por este motivo es que, cuando viaja y le encargan un mural de temática libre, le apasiona empaparse de información sobre la cultura, fauna y flora del lugar.

Uno de sus proyectos locales más recientes, y que supuso todo un reto de principio a fin, es la transformación del suelo de la Plaza Sur del Centro Comercial Saler con un mural de más de 1.300 metros cuadrados para conmemorar su 30 aniversario. «Me hacía especial ilusión porque nunca había trabajado en un soporte similar, pero hacía años que no entraba en crisis y pensaba que no saldría adelante. De hecho, tan solo de rememorarlo me sudan las manos y me pongo nerviosa, porque nos costó bastante dar solución a la parte técnica. Coincidió también con que justo me lesioné y que, al tratarse de un suelo, hasta el día de antes de terminar no llegué a tener una visión global de lo que estábamos haciendo», confesó.

La esencia del graffiti

Pero pese a todas las complejidades con las que se cruzó en su camino, todo terminó saliendo de maravilla. Tanto, que le permitieron incluso rebautizar el lugar como Plaça del Cor Valencià: «Al final es un proyecto muy bonito porque simboliza lo que para mí significa ser valenciana y lo que me inspira de mi tierra, como es el mar, el fondo marino, los colores de l'Albufera, sus amaneceres y atardeceres, la intensidad con la que lo vivimos todo, o el fuego».

En cuanto a la imagen de los grafiteros, Julieta tiene claro que nunca ha pretendido descristalizarla porque es de donde ella misma viene y ve elemental que continúen existiendo «parcelas de arte y del no-arte». «Todavía seguimos generando debate en el espacio público y haciendo que las personas que habitan las ciudades se cuestionen lo que quieren y no quieren en ellas, pero para mí no deja de formar parte de la esencia», expuso.

A pesar de que nunca se planteó ser artista urbana ni dedicarse a pintar murales, Julieta confirma que surgió de «manera armónica», sin buscarlo, como un latido que, sin saber por qué, la impulsaba a hacerlo: «Pintaba de manera rebelde para hacer ver que yo también podía estar ahí, en ese movimiento más masculinizado en el que, de alguna manera, no se me dejaba estar».

Como próximos proyectos, lo más inmediato será su participación durante marzo en la Semana del Arte de Madrid, con una galería valenciana, además de un par de proyectos internacionales en Dinamarca y Berlín, que responden a sus ganas de trabajar fuera, y alguna que otra iniciativa local. «Creo que si sigo trabajando en esto es porque siento que es superestimulante y que cada obra es una historia diferente; una nueva aventura», declaró.

Para finalizar la entrevista, y antes de recordar que «la mayor inspiración es el amor», Julieta quiso dejar constancia de que «el movimiento genera movimiento» y que, dentro de ese dinamismo, «cuando haces cosas, es inevitable que pasen cosas».