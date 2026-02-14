Las otras 'Sirenita de Oro': Los premios que hacen brillar a los festivales europeos de la canción

Esta noche, la 'Sirenita de Oro' volverá a tener propietario. Dos décadas exactas después de que el grupo La Década Prodigiosa levantara la última en el extinto Festival de Benidorm, el Benidorm Fest nombrará sucesor para este recuperado trofeo que -junto a los 150.000 euros de premio divididos entre artista y compositor- encumbrará a un nuevo campeón del certamen. Una pugna -para la que se han clasificado Kenneth; Mikel Herzog Jr.; Izan Llunas; María León y Julia Medina; KITAI; Tony Grox y LUCYCALYS; The Quinquis; ASHA; Miranda! & bailamamá; MAYO; Dani J; y Rosalinda Galán- que, por primera vez, se da sin ningún vínculo ni futuro con Eurovisión.

Sin embargo, la entrega de la 'Sirenita' será, sobre todo, el retorno -tras cuatro ediciones de 'Micrófonos de Bronce', un guiño al de cristal que entrega Eurovisión- de un símbolo. El mismo que acompañó durante décadas a un festival valenciano por el que pasaron iconos como Raphael, Karina, Dyango o Julio Iglesias y que, aunque sea a través de propuestas como la de Alfred García en 2023, nunca ha acabado de alejar ese recuerdo en los más nostálgicos. Un galardón que, además, entronca directamente en esa liturgia de emblemáticas insignias que marcan también las victorias en certámenes de la música en Europa -casi coetáneos en su origen- como San Remo, el Festival da Canção o el Melodifestivalen.

De un león dorado a un pájaro cantor

Quizás, entre todos ellos, el más reconocido sea el 'León de Oro' -un felino que se apoya en una palmera, diferente al que homónimo del certamen de cine de Venecia- que se da cada año en la cita italiana surgida en 1951. Un evento que, como pasa ahora en España, ha tenido sus idas y venidas en su vinculación con Eurovisión. Domenico Modugno -con cuatro triunfos, entre ellos su 'Nel blu dipinto di blu'-, Al Bano y Romina Power, Eros Ramazzotti, Tuto Cotugno o Umberto Tozzi son algunos de los nombres más recordados entre los vencedores de un festival que, recientemente, también alumbró a Måneskin, ganadores del certamen que organiza la Unión Europea de Radiofusión (UER) en 2021 con su 'Zitti e buoni'.

Måneskin, ganadores en 2021 de San Remo. / Levante-EMV

En este capítulo de distintivos señalados -aunque mucho más joven en su trayectoria, ya que surgió en 2005- también brilla con luz propia el "Den stora sångfågeln" (El gran pájaro cantor) del Melodifestivalen, un ave de cristal decorada con notas musicales que se apoya en una corona sobre un pedestal. Debido a esa 'juventud' esta presea no acabó en las manos de los componentes de ABBA antes de que deslumbraran al mundo con su 'Waterloo' en 1974, pero sí ha sido el trofeo que ha levantado la única bicampeona femenina de la historia de Eurovisión, Loreen, gracias a 'Euphoria' y 'Tattoo'.

Loreen, con el 'Gran pájaro cantor', tras ganar el Melodifestivalen de 2023. / SVT

Menos distinguido por solo acumular una década de vida, aunque también ya ampliamente conocido entre los más fieles, es el micrófono de cristal -sobrio pero elegante- que se entrega en cada edición del Festival da Cançao, el certamen que cada año organiza la RTP portuguesa -que sirve, además, como preselección eurovisiva- y que tuvo como primer portador al único vencedor del país luso en el concurso europeo, Salvador Sobral, que en 2017 se impuso con su 'Amar pelos dois'. No es, no obstante, el único 'micro' conocida entre festivales y preselecciones. Porque con mucho más 'brilli-brilli' sale cada año el trofeo que se entrega al vencedor del Uuden Musiikin Kilpailu (UMK), la cita que elige al representante de Finlandia en Eurovisión.

Trofeo del UMK de Finlandia. / YLE

Encajes y estatuillas con llama

Por último, fuera de micrófonos y animales, otros certámenes europeos también tienen galardones peculiares. Desde un DORA, en Croacia, que entrega un trofeo en el que se puede ver un encaje hecho con aguja y que es representativo de la isla de Pag del país, a una llama simbólica en forma de estatuilla que se lleva desde principios de siglo el triufador de Festivali i Këngës, histórico certamen albanés que desde 2004 es también preselección eurovisiva de este Estado. Pruebas todas ellas de la variedad de otras 'Sirenitas' que hoy brillan por el continente.