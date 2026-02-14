Celtas Cortos repasan sus 40 años de trayectoria en el Auditorio Roig Arena

El Auditorio Roig Arena ha vivido esta noche una de sus jornadas más memorables con el desembarco de Celtas Cortos con su gira “40 años contando cuentos”. La mítica formación vallisoletana ha abarrotado el recinto en pleno San Valentín, ofreciendo un despliegue sonoro de 24 canciones que ha recorrido cuatro décadas de historia musical.

El concierto ha arrancado con la fuerza instrumental de "El túnel de las delicias" fusionada con "Macedonia", una declaración de intenciones que puso en pie a un auditorio entregado desde los primeros compases. Jesús Cifuentes, líder de la banda, ha ejercido de maestro de ceremonias conectando con el público valenciano a través de cortes reivindicativos como "Trágame tierra", "Haz turismo" y "Legión de mudos".

La banda contó con cuatro artistas invitados / Levante-EMV

La velada ha alcanzado una dimensión especial gracias a la participación de cuatro invitados que han supuesto la sorpresa de la noche y que se han unido a la banda en distintos temas. Así han sido las colaboraciones de Pablo Sánchez (La Raíz) y Panxo (Zoo) en "El ritmo del mar", la contundencia de Nega (Los Chikos del Maíz) en "El emigrante" y la energía de Gerard Sanz (La Pulquería) en "Ska del paro".

El clímax de una senda que no se detiene

El tramo final del espectáculo se ha convertido en una celebración colectiva de la nostalgia y la vigencia. Tras la interpretación de "Riaño vivo" y el coreado "Cuéntame un cuento", el Auditorio Rog Arena se ha transformado en una sola voz con el himno generacional "20 de abril". Para el cierre, tras los bises, la banda ha reservado la solemnidad de "La senda del tiempo" y el optimismo incombustible de "No nos podrán parar", dejando claro que su mensaje y su música siguen resonando con la misma fuerza en València.