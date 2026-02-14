Empresas con alma

Hoy es 14 de febrero, día de los enamorados. Día de corazones rojos, reservas imposibles en restaurantes y declaraciones públicas en redes sociales. Yo siempre he pensado que el amor verdadero no es el que se proclama a los cuatro vientos un solo día al año, sino el que se demuestra con constancia, con hechos y con compromiso. Porque el amor de verdad para mí entraña también mucho trabajo, si no se convierte en fuego fatuo de un día, una pasión pasajera que arde rápido y con la misma rapidez se extingue.

Curiosamente, esta semana he visto mucho de ese amor verdadero del que a mi más me gusta. No necesariamente romántico (aunque también), sino ese otro amor más silencioso y menos fotografiado, el amor por la ciudad, por las personas vulnerables, por los proyectos bien hechos.

La VII Noche Solidaria de Sabor Empresarial volvió a demostrarlo en el Ateneo Mercantil, ese lugar que lo mismo sirve para una presentación literaria que para reunir a buena parte del tejido empresarial valenciano con un objetivo muy claro, sostener la inmensa labor de Casa Caridad.

Más de 250 personas se dieron cita y se recaudaron 24.600 euros. La cifra impresiona, pero hay otra que impresiona todavía más: abrir cada día las puertas de Casa Caridad cuesta casi veinte mil euros al día. Al día (lo recalco porque me parece importante)

Es decir, que mientras usted y yo estamos decidiendo qué serie ver por la noche, hay una enorme maquinaria humana funcionando para que miles de personas no se queden fuera del sistema y puedan comer, vestirse y sentir que importan a alguien.

Casa Caridad acompaña cada año a miles de personas sin hogar y en situación de vulnerabilidad, y lo hace gracias al apoyo continuado de 183 Empresas con Valor (qué bonito nombre, por cierto). Como bien señaló su presidenta, Elena Sánchez, el compromiso empresarial no es un gesto puntual para la foto. Todo este motor tiene en los hermanos Antonio y Pablo Jordán, en Salvador Andrés, Lourdes Vañó, Fernando Valle, Joan Marc Ibáñez y Josep Viosques, a los puntales imprescindibles para que la noche sea todo un éxito.

Allí estaban muchos de los que sostienen ese compromiso: Guadalupe Ferrer, Carmen de Rosa, Salva Andrés, Sofía Jordán, Ana García-Conde, Beatriz Maset, Juan Falcó, Emi Boix, Laura López, Quique Grau, Diana Duart, Ricardo Gimeno, Pura Almenar, Carlos Fuset, Pepa Bargues, Chelo Serrano, Mercedes Pastor… y tantos otros que llenaron el salón no solo de trajes impecables, sino de intención.

Como novedad este año, se sorteó un viaje a Isla Mauricio gracias a Nautalia Viajes (yo, que soy más de playa con libro que de aventura extrema, lo hubiese aceptado encantada). La música de Los Roper puso el broche festivo a una noche que, sin perder elegancia, tenía un trasfondo muy serio, ya que sin empresas comprometidas muchas puertas no podrían abrirse.

Y hablando de puertas que se abren, de solidaridad pasamos al glamour sin solución de continuidad, porque si algo tiene Valencia es esa capacidad de cambiar de registro en cuestión de horas.

La Gran Sala de Palau Alameda se transformó en el epicentro de la moda con la presentación del nuevo número de Oxxo Showroom. Diseñadores, influencers, empresarios y medios de comunicación confirmaron que la moda en esta ciudad no se improvisa, se trabaja… y se celebra.

El empresario Iván Martínez-Colomer junto a Ana García-Rivera, el diseñador Valentín Herraiz, el escritor Josep Lozano, José Antonio Peñalta, Elena Turrión y Marcos Sánchez de Mutua Levante, Juana Camps y Javier Edo, o José Gracia, entre otros, no quisieron perderse una velada que combinó cóctel, networking y espectáculo con bastante destreza.

El recorrido gastronómico fue, sencillamente, delicioso: los quesos y el jamón de Charcutería Manglano (una de mis debilidades), los vinos de Venta del Puerto… y ese momento en el que una decide que mañana empieza dieta, pero hoy no…

Para cerrar la semana, una felicitación que me hace especial ilusión. Sandra Guglielmetti y Elias Kogler, los jóvenes franceses al frente de Mengem (restaurante que me encanta y al que siempre quiero volver), han revalidado su reconocimiento como restaurante recomendado en la Guía Muchelin España 2026.

Felicitación que extiendo a la familia Roig Herrero. Hortensia Herrero ejerció el jueves como madrina en el Acto de Entrega de la Bandera a la Policía Nacional de la Comunidad Valenciana, celebrado en la Comisaría de Zapadores de Valencia.

Termino, ya que hoy hablamos de amor, felicitando al mío. Diecinueve años juntos dan para muchas cenas románticas, muchas discusiones hasta que se te cae la lengua a cachos, muchos viajes, muchas risas, muchos días difíciles, criar unos hijos maravillosos, y sobre todo una complicidad que no necesita hashtags. Gracias Jorge Blanquer Serna por seguir caminando a mi lado, incluso cuando voy sin frenos y cuesta abajo.