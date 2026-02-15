RTVE confirma el Benidorm Fest 2027 y destaca el "gran salto cualitativo" de esta edición: "Abre un camino propio"

Radio Televisión Española (RTVE) ha hecho balance este domingo del Benidorm Fest 2026, una edición que ha supuesto un "gran salto cualitativo" respecto a anteriores años, con una final "de ensueño" que abre "un camino propio" para el festival, "que hoy se coloca al mejor nivel de los grandes festivales internacionales". Además, ha confirmado que habrá próxima edición en 2027.

Así lo ha anunciado el presidente de RTVE, José Pablo López, en un mensaje publicado en la red social 'X' momentos después de que Tony Grox & Lucycalys, con 'T amaré', ganaran el Benidorm Fest 2026 y se alzaran con el mítico trofeo de la Sirenita de Oro y el premio de 150.000 euros en la quinta edición del certamen musical tras conseguir un total de 166 puntos, 48 procedentes del público.

Por primera vez en la historia del festival, este año la propuesta ganadora se ha llevado un premio económico de 150.000 euros (100.000 euros para los intérpretes y 50.000 euros para los autores de la canción). Sin embargo, no representarán a España en el Festival de Eurovisión tras la retirada de RTVE por la polémica participación de Israel en el concurso.

Como las dos semifinales, la gran final ha tenido lugar en el Palau d'Esports l'Illa de Benidorm (Alicante) y se ha podido seguir en directo por La 1 de TVE, RTVE Play, RNE, las plataformas de radio y redes sociales de la Corporación y por Radio Exterior.

La final del Benidorm Fest 2026 fue este sábado líder de su franja de emisión en La 1, con una ventaja de 3,1 puntos respecto a la siguiente opción. En concreto, logró 1.085.000 espectadores, un 12,1% de cuota y 4.134.000 contactos, según ha destacado RTVE. También fue líder en todos los públicos de 4 a 64 años, con grandes datos entre los jóvenes: 19,3% de cuota de 4 a 12 años, 21% de 13 a 24 años y 28,4% de 25 a 44 años.

López ha felicitado a Tony Grox & Lucycalys por haberse convertido en "triunfadores" del Benidorm Fest en "una final de ensueño". Además, ha destacado el "gran salto cualitativo que abre un camino propio para nuestro festival" que, según ha asegurado, se coloca "al mejor nivel de los grandes festivales internacionales". "Orgulloso de todo el equipo de RTVE que lo ha hecho posible con su esfuerzo y talento. Nos vemos en Benidorm en 2027", ha añadido.

"No hemos tenido ni tiempo de llamar a la familia"

Por su parte, Tony Grox & Lucycalys, en declaraciones a Europa Press Televisión tras una rueda de prensa este domingo en el Mirador del Castillo de Benidorm, han asegurado que para "digerir" su victoria "hace falta mucho tiempo" y "paciencia", pero en cualquier caso se han mostrado "flipando" y "súper agradecidos" con el público.

"Falta todavía tiempo, no hemos tenido ni tiempo de llamar a la familia aún porque no hemos parado. Salimos de allí --del Palau d'Esports l'Illa--, nos fuimos para un evento, hemos dormido poquito, estamos otra vez aquí, todavía necesitamos como bajar todas las revoluciones y la emoción", ha relatado.

Tony Grox y Lucycalys, ganadores del Benidorm Fest 2026 / Europa Press

Sobre su actuación, han asegurado que no la vivieron con "nervios" sobre el escenario del Benidorm Fest. "Creo que ha sido la vez que lo he disfrutado incluso más que en la semifinal porque ya era como que esta sí que es la última, la última vez que lo vamos a hacer. Entonces, hay que disfrutarlo lo máximo posible y creo que lo conseguí", ha afirmado Lucycalys.

Mientras, Tony Grox ha considerado "increíble que la gente nos dé tanto amor y que haya conectado con la energía de la canción", hecho del que se ha mostrado feliz, al tiempo que "con muchas ganas de seguir lanzando música".

Sobre sus próximos planes, han avanzado que están preparado un EP y un álbum, algo que "ya venía realmente en los planes": "Tampoco nos queremos apegar al resultado de si ganásemos o no, entonces dijimos nuestro camino es este y esto hay que hacerlo sí o sí. Y ya si pasa cualquier cosa, pues fantástico y bienvenido sea, es un regalo".

Finalmente, han invitado a otros cantantes y productores a presentarse a la próxima edición del Benidorm Fest. "Que se presente, que vaya con todo, que lo disfrute y que se lo pase bien", ha señalado Lucycalys, mientras que Tony Grox ha agregado: "Que lo haga con el corazón, que no lo haga para triunfar ni nada por el estilo, que haga de verdad lo que sienta de su corazón, de lo más profundo, y que se presenten, productores y productoras".

"Mirar de tú a tú a cualquier otro festival"

Por otro lado, la directora de Comunicación y Participación de RTVE, María Eizaguirre ha valorado que, en esta quinta edición, el certamen ha "afianzado su entidad propia y es capaz de mirar de tú a tú a cualquier otro festival del planeta". "Hemos conseguido contar con socios, como Spotify y Univisión, que nos han permitido dar un salto de calidad", ha reivindicado.

Eizaguirre ha abordado las "oportunidades profesionales que ofrece" el Benidorm Fest, en especial las canciones para eventos deportivos o música para series y películas participadas, y ha puesto en valor que RTVE como corporación "actúa como el sol del universo mediático y, si ese sol no calienta, industrias como la música, el cine o la literatura, pasarían más frío".

Además, ha valorado la continuidad con una próxima edición y ha definido al público como "una comunidad unida por distintas razones, en la que destaca sobre todo el amor por la música".

Motor de desarrollo turístico y económico

Mientras, desde la Generalitat Valenciana, la consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, ha reafirmado su respaldo al Benidorm Fest y ha reconocido su papel como "motor de desarrollo turístico y económico" para la ciudad de Benidorm y para la Comunitat Valenciana en su conjunto.

"El festival se consolida así como un evento que impulsa la actividad local, atrae visitantes, proyecta la imagen de la Comunitat y contribuye a la diversificación de la oferta turística", ha declarado, al tiempo que ha subrayado que el festival representa "una oportunidad estratégica para mostrar al mundo la capacidad organizativa, creativa y turística de la Comunitat Valenciana".

La consellera ha resaltado que el Benidorm Fest "trasciende el ámbito estrictamente musical para convertirse en un evento que moviliza visitantes, activa el tejido empresarial local y multiplica la visibilidad del destino en plena temporada baja". Y ha destacado que la Generalitat apuesta por este tipo de iniciativas "que combinan cultura, ocio y promoción turística, generando un retorno visible para hoteles, restauración, comercio y servicios".

La titular de Turisme ha remarcado que, además, "contribuye a consolidar un modelo turístico basado en la diversificación de la oferta y en la generación de experiencias vinculadas a la cultura y al entretenimiento", lo que refuerza así el atractivo de Benidorm y de la Comunitat Valenciana durante todo el año.

Asimismo, ha incidido en la importancia del certamen como escaparate musical de ámbito estatal: "El Benidorm Fest se ha convertido en una plataforma de gran visibilidad, situando a la Comunitat Valenciana en el centro de la industria musical y audiovisual durante toda la semana de celebración".

También ha puesto en valor la programación paralela y "la implicación de la ciudad y las actividades abiertas al público", que "amplían el impacto del festival más allá de las galas televisadas, generando ambiente y participación en el municipio".