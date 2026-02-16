El Arena Auditorium resucita por un día: La Plaza de Toros se rinde a la mítica sala valenciana en una noche remember

València no olvida a la mítica sala que situó a la ciudad en el circuito internacional de conciertos. Pocos lugares han acogido a estrellas tan destacadas como Nick Cave, Ramones, The Cult, Iggy Pop, Rammstein, Radiohead, Marilyn Manson o PJ Harvey como lo hizo Arena Auditorium, hoy reconvertido en un supermercado pero no por ello olvidado del imaginario valenciano. Su programación ha vuelto a estar en boca de todos tras el nacimiento del Roig Arena, seguramente el único recinto que le compite -en presente y futuro- en la retahíla de estrellas que va a traer a la capital valenciana.

De ahí que su recuerdo vaya a celebrarse. La Plaza de Toros acogerá el 13 de junio un concierto -a mitad caballo entre festival remember y reencuentro social- para rendir homenaje a aquella sala que marcó a varias generaciones y situó a la ciudad en el circuito nacional e internacional de la música en directo en las últimas décadas del siglo XX, tanto al propio Arena como su sala superior, Garage.

Las pruertas abrirán a las 5 de la tarde y terminará a la 1 de la madrugada y en el cartel, hecho público esta mañana, abundan las leyendas musicales que ya pasaron por el escenario del Arena en la década de los 90.

Cartel del festival remember para homenajear al Arena Auditorium en la Plaza de Toros de València en junio. / L-EMV

No solo eso, sino que también promovió conciertos más grandes fuera de su sala pero también en la ciudad, como el de Nirvana o The Cure en la Plaza de Toros, enclave que ahora acogerá esta jornada de recuerdo a la sala, que tenía capacidad para 4.000 espectadores. El último concierto celebrado en Arena Auditorium fue el de Maná, el 11 de noviembre de 1999, cerrando una etapa irrepetible que aún hoy permanece muy viva en la memoria colectiva de la ciudad.

Un 'flashback' el 13 de junio

Así, el próximo 13 de junio, el espíritu del Arena Auditorium se trasladará al centro de València con una programación que conecta directamente con la identidad musical que definió aquella etapa de ebullición de la ciudad.

Immaculate Fools encabezará un cartel que también contará con el reencuentro de dos nombres fundamentales de la escena valenciana como Comité Cisne y Glamour. El carácter festivo que siempre tuvo la sala estará representado por Los Inhumanos, que ofrecerán su concierto especial 30 Hombres Solos, mientras que Neon Collective aportará una lectura contemporánea de aquel legado sonoro. La jornada se completará con las sesiones de los DJs José Coll y Luis Bonias, nombres vinculados a la memoria musical de la ciudad.