El Bellas Artes amplía sus grabados de Goya con la compra de 'Los Disparates'

El Museo de Bellas Artes de València ha arrancado 2026 con una apuesta clara por seguir ampliando sus colecciones pictóricas y esculturales, comprando para ello nuevas obras en las casas de subastas. Tras un ejercicio pasado también de amplio movimiento, la pinacoteca que dirige Pablo González Tornel, sin ir más lejos, adquirió a finales de enero tras una puja en Ansorena una edición de 'Los Proverbios' -también conocida como 'Los Disparates' (1816-1820)- de Francisco de Goya, la última de las cuatro series de grabados más importantes del pintor zaragozano y un añadido de gran relevancia dentro de la estrategia del museo.

No en vano, fue en 2022 cuando la institución de la calle San Pío V recibió una donación completa -realizada por Ángel López García-Molins- de los 80 'Caprichos' del artista impresos por la Calcografía Nacional en 1868. Esta colección tuvo, posteriormente, una exposición propia en el museo e, incluso, viajó el pasado verano a Bari (Italia) durante la celebración del PhEST Festival Internacional de Fotografía y Arte.

Uno de los 'Proverbios' de Goya comprados por el Bellas Artes. / Levante-EMV

A ellos, se sumó la adquisición por 13.000 euros el pasado septiembre de una serie completa de 'Los desastres de la guerra' y, ahora, la compra por 2.500 euros de esta edición de 18 grabados de 'Los Disparates' (de 37,5 x 52 cm cada uno) hecha por la Calcografía Nacional en 1970. "Estamos intentando completar la presencia de la obra gráfica de Goya en el museo y hacernos con las cuatro series", reconoce al respecto González Tornel, que apunta a la faltante -la 'Tauromaquia' (1816)- como otra obra ante la que "estaremos atentos" en los próximos meses y años.

Bodegón y obras costumbristas

Sin embargo, los grabados del zaragozano no son las únicas compras que el Bellas Artes ha hecho en Ansorena. Porque en su intención por seguir "reforzando la pintura de bodegones desde el siglo XVII al XIX" que posee, la pinacoteca también adquirió por 1.800 euros 'Bodegón de cocina', un óleo sobre lienzo de 71 x 55 cm del artista valenciano Vicente Castelló y Amat (1787-1860). Este tipo de obras, explica el director de la institución, "son difíciles de encontrar" y se enmarcan como una "respuesta valenciana" a lo que décadas antes hacía otros grandes representantes de este estilo como Luis Meléndez. En el último año, en esa apuesta por pintura nacional, se ha adquirido también el 'Florero sobre pedestal' de Tomás Yepes o la 'Pareja de orlas flores con los retratos de Fernando VII y la Princesa de Asturias Maria Antonia de Nápoles' de Miguel Parra.

El bodegón de Vicente Castelló y Amat. / Levante-EMV

El museo, por otro lado, también ha adquirido dos pinturas costumbristas de Francisco Iturrino -'Manolas con Perro', por la que se ha pagado 40.000 euros- y de Carlos Vázquez -titulada 'Novios extremeños' y cuyo coste asciende a 5.000 euros-, que servirán -apunta González Tornel- para "comprender de forma más amplia" un estilo artístico en otros enclaves de España que también marcó otros ámbitos como el literario con la Generación del 98. Del mismo modo, sirve como complemento a la extensa colección que el Bellas Artes ya tiene en torno a artistas valencianos como Ignacio Pinazo, Joaquín Sorolla y José Benlliure que "nos dan un panorama completísimo" de este momento a nivel de la Comunitat.

'Manolas con perro', de Iturrino. / Levante-EMV

Por último, dentro de las pinturas adquiridas, también está el 'Retrato de anciana' atribuido al pintor neerlandés Michiel Jansz van Mierevelt. Esta obra comprada por 7.000 euros, un óleo sobre tabla de 69,6 x 56 cm, servirá como muestra de esa escuela que encabeza Rembrandt y como "contrapunto" -señala González Tornel- a la amplia colección de pintura flamenca que tiene el museo de la calle San Pío V -especialmente después de la donación que en 2021 hizo el alemán Hans Rudolf Gerstenmaier- en la que destacan obras, entre otros, de Rubens o Anton van Dyck.

"Retrato de anciana", adquirido por el Bellas Artes de València. / Levante-EMV

Esculturas catalanas

Pero el Bellas Artes no solo ha añadido nuevas pinturas a sus posesiones. En otra subasta en enero, esta vez en Setdart, la pinacoteca también se hizo por valor de 9.200 euros con tres esculturas de mármol y bronce realizadas por los catalanes Miquel Blay ('Ninfa'), Josep Clarà i Ayats ('La romanesa') y Josep Llimona ('Modestia'). Como recuerda González Tornel, "tenemos muy buenas esculturas valencianas" de ese periodo de entre siglos, por lo que estas adquisiciones buscan "dar algo de contexto" a ese momento en la Comunitat y "hacer ver que la escuela valenciana de escultores no es una isla aislada, sino que tiene diálogo con otros territorios". Una "oportunidad" que el museo no ha dejado escapar.