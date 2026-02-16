Guía Repsol 2026: la Comunitat Valenciana alcanza los 68 restaurantes galardonados con Soles

La Comunitat Valenciana cuenta desde hoy con un nuevo restaurante reconocido con 2 Soles Guía Repsol, ‘Fierro’. Además, se estrenan con 1 Sol ‘Ausiàs’ (Pedreguer) y ‘Erre Que Erre’ (Ibi), en la provincia de Alicante, y ‘2 Estaciones’ (Valencia), ‘Farigola & Menta’ (Torrent) y ‘Simposio’ (San Antonio de Benagéber), en la provincia de Valencia. Con estas seis incorporaciones, la Comunitat Valenciana suma 68 restaurantes galardonados: 49 Un Sol, 13 Dos Soles y 6 Tres Soles.

‘Farigola & Menta’ de Torrent, tiene un Sol Repsol / IVAN KLEM

“Guía Repsol tiene todo el año puesto el radar en los restaurantes que mezclan inteligencia e intuición y los busca proactivamente por el territorio para que sigamos probando cosas nuevas. Las tendencias gastro evolucionan cada año y en esta edición 2026 la fusión entre distintas regiones de España sustituye a las influencias más exóticas, que tanto tiempo han prevalecido en los restaurantes. Hay propuestas también rupturistas, que conviven con otras más evocadoras y la conciliación se extiende en el sector”, ha explicado María Ritter, directora de Guía Repsol.

Entre los 83 nuevos Soles, se distinguen 3 restaurantes con Tres Soles: ‘A Tafona' (A Coruña), ‘Ramón Freixa Atelier’ (Madrid) y ‘Voro’ (Mallorca), que evidencian la heterogeneidad del país. Donde es posible probar cocinas muy diversas que defienden los fundamentos del lugar en el que están enclavadas, pero comparten una cultura común como nexo de unión.

Once son los restaurantes que se estrenan con Dos Soles Guía Repsol. Se reconoce el diálogo entre vino y cocina de ‘Barahonda’, ubicado en una bodega centenaria en Yecla (Murcia); ‘Bascoat’ (Madrid), donde sobresale una cocina vasca actualizada; ‘Callizo’, que apuesta por la cocina de monte del Alto Aragón en Aínsa (Huesca); ‘Dos Palillos’ (Barcelona), en el que el Mediterráneo y Asia se hermanan con éxito; ‘Dromo’ (Badajoz), mezcla de memoria familiar con vanguardia para ensalzar sabores populares; ‘Fierro’ (Valencia) transita entre la costa y la huerta del entorno y Argentina; ‘La Bicicleta’, en Hoznayo (Cantabria), se mueve entre lo actual y lo atemporal para desmenuzar las raíces; ‘Mesón Sabor Andaluz’ eleva el producto humilde con una cocina emocional y familiar en Alcalá del Valle, en la Sierra de Cádiz; ‘San Hô’, en Tenerife, es un viaje culinario mestizo con parada en las siete islas canarias; en ‘Smoked Room’ (Madrid), las brasas y la temporada son protagonistas en esta barra omakase, y en ‘Vandelvira’ (Jaén) los vegetales son los reyes de un menú pegado a la tierra.

‘Simposio’, en San Antonio de Benagéber, se estrena con un Sol Repsol / Levante-EMV

Los jóvenes cocineros son multitud entre los 69 Un Sol Guía Repsol 2026. Partidarios de menús más cortos y asequibles, responden a las demandas de un comensal que busca frescura y cambios frecuentes para seguir la temporada al detalles. En cerca de una veintena de restaurantes es posible comer muy bien en torno a los 50 euros, como en ‘Trèsde’ (Madrid), ‘Moral’ (Santa Cruz de Tenerife) o ‘Farigola&Menta’ (Valencia). La fusión internacional mengua mientras aumenta entre territorios de España. De ella presumen restaurantes como ‘Cervus’ (Tarragona), un mix entre Catalunya y Andalucía; ‘Troqué’ (Adeje), que entronca Canarias con el País Vasco y Asturias; o ‘Besta’ (Barcelona), que mira al Mediterráneo y al Atlántico gallego. Sentarse en una barra proporciona entrada en primera fila al espectáculo de cocinar en directo, como en ‘EMi’ (Madrid); ‘539 Plats Forts’, en Puigcerdá (Girona); ‘El Bar Old School Food’ (Mérida), o ‘Siseo’ (Lleida). Es una opción cada vez más extendida.

En las cartas hay un regreso a los procesos artesanales de antes, como la elaboración de embutidos propios, que no para de contagiarse, así como el predominio de las verduras trabajadas como plato principal, que se han convertido en protagonistas. En cuanto a técnicas, las brasas están imparables tras dar el salto de los asadores tradicionales a las cocinas urbanitas.

El restaurantes ‘2 Estaciones’ entra en la lista con un Sol Repsol / IVAN KLEM

Andorra entra en Guía Repsol este 2026 con Un Sol para ‘Ibaya’, abriendo la puerta a futuras distinciones, y 7 Recomendados, categoría que a partir de esta edición pasa a denominarse Restaurantes Guía Repsol. La Gala se ha celebrado en colaboración con Catalunya, la Comunidad con más Soles de España, el 16 de febrero. El Palau de Tarragona ha sido escenario de un acto emotivo y divertido presentado por Lorena Castell y Jorge Ponce.

Un total de 808 restaurantes en la Guía Repsol

Con las nuevas incorporaciones de la edición 2026, un total de 808 restaurantes forman el universo de Soles Guía Repsol: 46 Tres Soles, 173 Dos Soles y 589 Un Sol, además de 1.605 Restaurantes Guía Repsol (hasta ahora denominados Recomendados), con 242 novedades. Catalunya (122), Comunidad de Madrid (98), Andalucía (77), Euskadi (75), Comunitat Valenciana (68) y Castilla y León (54) son las regiones donde más Soles brillan.