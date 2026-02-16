Javier Sierra, Premio CEDRO 2026 por su defensa de los derechos de autor

El escritor y periodista turolense Javier Sierra ha sido galardonado con el Premio CEDRO 2026, que reconoce su contribución a la defensa de los derechos de autor y la cultura escrita. Carme Riera, presidenta de CEDRO, ha señalado que "la trayectoria de Javier Sierra supone un compromiso firme con la defensa de los derechos de autor, con la cultura escrita y con los profesionales que la hacen posible". Y, en esta línea, ha subrayado que esta responsabilidad cultural y social se ha manifestado siempre "en sus intervenciones públicas en actos, en medios de comunicación y en sus artículos en prensa". La presidenta de CEDRO ha destacado además que Javier Sierra -que recibirá el premio el próximo 29 de abril- "es una persona de actitud abierta y generosa. Es un lujo para CEDRO contar con él como premiado".

"A lo largo de su trayectoria profesional, Javier Sierra ha defendido los derechos de autor frente a la piratería, la necesidad del liderazgo de las Administraciones Públicas en el fortalecimiento y promoción de la cultura escrita y ha puesto de manifiesto los retos de la inteligencia artificial para los creadores. Ha reivindicado, además, la historia como base de la identidad colectiva, el acceso a las bibliotecas, la lectura y los clubes de lectura, así como la lengua española como patrimonio cultural de todos sus hablantes y ha reivindicado la presencia de los libros en el medio rural. Como reconocimiento a esa implicación, actualmente la Biblioteca Pública del Estado de Teruel lleva su nombre", enfatiza el comunicado.

Trayectoria literaria

Escritor y periodista, ha publicado cuatro ensayos dedicados a los grandes enigmas de la historia y la ciencia, además de una extensa obra narrativa que incluye títulos como 'El Plan Maestro' (2025), 'El mensaje de Pandora' (2020), 'El Fuego Invisible' (2017), 'La pirámide inmortal' (2014), 'El Maestro del Prado' (2013), 'El ángel perdido' (2011) o 'La cena secreta' (2004), entre otros. Precisamente 'La cena secreta' se ha convertido en su novela de mayor proyección internacional: traducida y editada en 45 países, le permitió ser el primer (y hasta ahora único) autor español en situarse en el top 10 de las listas de libros más vendidos de Estados Unidos.

A lo largo de su trayectoria ha cosechado numerosos reconocimientos dentro y fuera de España. 'La dama azul' fue elegida Mejor Novela Histórica del Año en Estados Unidos en 2008; 'El ángel perdido' obtuvo dos Latino Book Awards en 2012; 'El maestro del Prado' fue la novela más vendida en España en 2013 y 'El fuego invisible' recibió el Premio Planeta en 2017.

Aunque estudió Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, Sierra inició su trayectoria profesional en la radio siendo todavía un niño, a los doce años. Alcanzó proyección nacional como cofundador de la revista Año Cero y director de 'Más allá de la Ciencia'. En televisión ha dirigido y presentado espacios como El otro lado de la realidad, El arca secreta y la serie Otros Mundos para Movistar+, consolidando una carrera centrada en la divulgación cultural e histórica.

Una década premiando el compromiso

El Premio CEDRO, que se concede en el marco del Día Internacional de la Propiedad Intelectual y que este año cumple una década, nació en 2017 con el "objetivo de reconocer anualmente y la trayectoria de una persona o institución que destaque por la defensa de la cultura en general y de los derechos de autor en particular". Hasta la fecha, han sido distinguidos con este premio Lorenzo Silva (2017); Julia Navarro (2018); Pepa Fernández (2019); Rosa Montero (2020); José María Merino (2021); Eduardo Maura, Emilio del Río, Marta Rivera de la Cruz y José Andrés Torres Mora (2022); Antonio Muñoz Molina (2023), Gemma Lienas (2024) y Manuel Rivas (2025).