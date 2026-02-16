Jesús Iglesias destaca su trabajo al frente del Palau de les Arts mientras espera la decisión de la Conselleria sobre su futuro

El director artístico del Palau de les Arts, Jesús Iglesias, ha eludido este lunes confirmar si optará a continuar al frente de la institución una vez finalice su contrato, el próximo 31 de diciembre de 2026, y ha subrayado que corresponde a la Conselleria de Cultura definir primero el procedimiento que seguirá para la designación de la nueva dirección. “Cuando la conselleria se defina, tomaré una decisión”, ha señalado, para destacar a continaución el trabajo que ha realizado al frente de la ópera valenciana en los últimos sieta años: "Quien quiera, que mire cómo estaba Les Arts en 2019 y cómo está ahora”,

Iglesias ha realizado estas declaraciones durante la presentación de “Un misterio de sainete o zarzuela a la cazuela”, la próxima producción del coliseo valenciano, en un contexto marcado por la incertidumbre sobre el modelo que se empleará para su relevo. Según señala la conselleria, los estatutos de Les Arts recogen que el patronato debe nombrar al director artístico con sujeción al Código de Buenas Prácticas de la Cultura Valenciana, que establece la convocatoria de un concurso público. Sin embargo, este código ha dejado de aplicarse en algunos nombramientos recientes del sector cultural como las direcciones adjuntas del Institut Valencià de Cultura, e incluso ha sido retirado de la ley del IVAM, además de no estar ya disponible en la web de la conselleria, lo que ha generado dudas sobre si se recurrirá a esta fórmula.

"A mí me corresponde seguir trabajando"

Preguntado por el proceso, Iglesias ha insistido en que no le corresponde hacer previsiones: “Hacer predicciones es difícil. A mí me corresponde seguir trabajando. Es la conselleria quien debe plantear las cosas y marcar las pautas”. En este sentido, ha recalcado que no se considera imprescindible y que asume la temporalidad del cargo: “Quien esté en un puesto y piense que es eterno está equivocado. Yo siempre me he ido de los sitios y nunca ha pasado nada”.

El actual director artístico también ha querido poner en valor el trabajo realizado desde su llegada al Palau en 2019, tras ser seleccionado mediante concurso público siguiendo el citado Código de Buenas Prácticas. “Mi único crédito es mi trabajo. Quien quiera, que mire cómo estaba Les Arts en 2019 y cómo está ahora”, ha afirmado, al tiempo que ha recordado que sigue plenamente centrado en su labor al frente de la programación. De hecho, ha adelantado que ya ha trabajado en la programación de la próxima temporada.

En cuanto a si ha recibido ofertas de otras instituciones culturales, Iglesias ha evitado responder.

Sin aplicación homongénea

El contrato de Iglesias finaliza el 31 de diciembre de 2026 y, en principio, no admite una renovación automática. En enero de 2019 fue contratado por un periodo inicial de cuatro años, hasta finales de 2022, con la posibilidad de una prórroga de otros cuatro si existía acuerdo entre las partes, renovación que se aprobó en enero de 2022. En aquella ocasión, la comisión ejecutiva del patronato avaló su continuidad hasta el actual vencimiento del contrato.

Ahora, el debate se centra en el procedimiento que deberá activarse para elegir a su sucesor -o, en su caso, revalidar su proyecto-. La consellera de Cultura, Carmen Ortí, señaló a preguntas en À Punt del director de Levante-EMV, Joan Carles Martí, que la dirección artística debería someterse a un concurso público, aunque en los últimos tiempos este sistema no se ha aplicado de forma homogénea en otros nombramientos culturales de la Generalitat, lo que abre la puerta a alternativas.

Noticias relacionadas

Desde su llegada, Iglesias ha liderado una etapa de notable crecimiento del Palau de les Arts, tanto en términos artísticos como de proyección internacional, recuperación de público y estabilidad económica. Su candidatura fue seleccionada en 2019 por una comisión evaluadora que destacó su formación musical, experiencia internacional, capacidad de innovación, liderazgo de equipos y visión sostenible de la programación.