Les Arts rinde homenaje al valenciano José Serrano con un disparate cómico que busca ofrecer "una hora de felicidad"

Al cantante y director de escena madrileño Enrique Viana le llama la atención que València apenas le dedique una pequeña calle en l'Eixample al maestro José Serrano, autor de algunas de las páginas más populares del cancionero valenciano, empezando por la música del Himno Regional. Aunque muy cerca de esta calle se alza también un conjunto escultórico dedicado a su memoria, nunca está de más recordar la obra y el legado del compositor nacido en Sueca.

El Palau de les Arts ha presentado este lunes Un misterio de sainete o zarzuela a la cazuela, un espectáculo que rinde homenaje al maestro Serrano y reivindica la vigencia, la frescura y la capacidad de emocionar de la zarzuela. La producción se estrena este jueves, 19 de febrero, a las 19.30 horas, en el Teatre Martín i Soler, con el objetivo de “aportar una hora y diez minutos de felicidad”, tal como ha subrayado Viana, responsable de la idea original, dramaturgia, dirección de escena y vestuario de este “disparate cómico-lírico en un acto y varios cuadros” que también será llevado este verano por varios municipios valencianos con la gira Les Arts Volant.

Uno de los más importantes del género

El director artístico de Les Arts, Jesús Iglesias Noriega, ha destacado que esta producción se enmarca dentro del compromiso del coliseo valenciano con la lírica española y con la recuperación de figuras fundamentales de su patrimonio musical. “Damos espacio a la zarzuela y a Serrano, uno de los compositores más importantes del género y, además, valenciano. Era fundamental darle el lugar que merece”, ha afirmado. Serrano, nacido en Sueca, fue uno de los grandes nombres del primer tercio del siglo XX y autor de títulos emblemáticos como La dolorosa, Alma de Dios o Moros y Cristianos.

La obra, concebida a la manera de los sainetes líricos en un acto de principios del siglo XX, reúne romanzas y números de conjunto seleccionados entre títulos menos conocidos de Serrano, abarcando distintas etapas de su trayectoria creativa. “He querido escoger números que mostraran la variedad musical y la evolución del compositor, para que el público descubra tesoros escondidos y se sorprenda”, ha explicado Viana.

Las "yayas analógicas"

El argumento se sitúa en un pueblo gobernado por un consejo de “yayas analógicas”, con un instituto lleno de adolescentes y una plaza donde todo misterio se resuelve y toda discordia termina en celebración. En este contexto, un maestro intenta enseñar a los alumnos la historia de los reyes godos, pero la imaginación de los jóvenes transforma la lección en un torrente de zarzuela. Las abuelas, reunidas en logia, intervienen convencidas de que el origen de todos los males está en la alimentación, reivindicando los guisos tradicionales valencianos. “Es un disparate absoluto, pero con mensaje: quiero que los jóvenes conozcan una música que ha durado más de un siglo y que ahora, injustamente, se desprecia”, ha afirmado Viana.

Para Iglesias, Un misterio de sainete o zarzuela a la cazuela es “más que una ópera, un espectáculo total, un disparate cómico que ya dice mucho del tono y del espíritu con el que se ha concebido”. El director artístico ha querido poner en valor el trabajo de Viana, a quien ha definido como “el alma mater de esta producción”. “Enrique ha hecho de todo: ha creado espectáculos de muy diferente carácter, siempre con un humor muy personal, irónico y con un estilo propio inconfundible”, ha señalado. En esta ocasión, Les Arts le ha concedido plena libertad creativa para dar forma a una propuesta “con un punto de locura y disparate”, un territorio en el que Viana se mueve con naturalidad.

Un lucimiento para todos

La producción cuenta con la participación íntegra de antiguos alumnos y actuales artistas del Centre de Perfeccionament de Les Arts, una apuesta decidida por el talento joven e internacional que se forma en València. “Hay muchos extranjeros que se han implicado con enorme ilusión y han descubierto que con estas músicas también se puede trabajar muy bien”, ha señalado Viana. Para Iglesias, este proyecto supone “un excelente ejercicio de versatilidad vocal, sentido del humor y dotes interpretativas”, además de una oportunidad para que el público descubra a las voces que protagonizarán el futuro de los escenarios.

El carácter coral del espectáculo, en el que todos los intérpretes tienen su momento de lucimiento, ha supuesto un reto para los jóvenes cantantes. “Hacer comedia es muy difícil, y conseguir que la gente lo pase bien exige mucho trabajo. Pero se han divertido y esa es la mejor manera de transmitir un disparate”, ha subrayado Viana, quien ha insistido en que la zarzuela es “música popular, de raíz, música para el pueblo”, capaz de emocionar en cualquier lugar del mundo.

"Estas músicas me salvaron la vida"

El director de escena ha recordado también el profundo vínculo personal que le une a este repertorio. “Estas músicas me salvaron la vida. Yo era el raro, el diferente, y aquí encontré un refugio. Por eso me identifico tanto con ellas”, ha confesado. Para Viana, el público del siglo XXI “se reencuentra con sus raíces, con el arraigo a este país”, en una tradición que, a su juicio, no siempre ha recibido el reconocimiento institucional que merecía.

Tras su paso por el Teatre Martín i Soler, el espectáculo iniciará una nueva vida itinerante dentro del proyecto Les Arts Volant, que llevará esta producción a diferentes localidades y barrios de la Comunitat Valenciana. “Es muy importante la relación con el público y cómo marca el ritmo del espectáculo. En los pueblos la reacción es distinta, más directa, más espontánea, y eso lo hace todavía más vivo”, ha explicado Iglesias, quien ha avanzado que la versión volante será más informal y cercana.

Noticias relacionadas

Un misterio de sainete o zarzuela a la cazuela se estrena el jueves 19 de febrero a las 19.30 horas, con dos funciones adicionales el sábado 21, a las 19.00 horas, y el domingo 22, a las 18.00 horas. Las localidades tienen un precio único de 37 euros.