Óbito
Muere el actor Robert Duvall a los 95 años
Redacción
Robert Duvall, el aclamado actor de películas icónicas como 'Apocalyse Now' y 'El Padrino', ha muerto este domingo por la noche a los 95 años rodeado de sus familiares en su casa de Middleburg (Virginia, Estados Unidos), según ha informado este lunes su viuda, Luciana Duvall, quien ha lamentado que "para el mundo era un actor ganador del Oscar, un director, un narrador. Para mí, lo era todo".
Ganador de un Oscar por 'Gracias y favores' en 1984, Duvall obtuvo hasta cinco nominaciones al Oscar por sus papeles en películas como 'El padrino', 'Apocalypse Now' y 'El gran Santini'.
La familia ha comunicado que no se celebrará ningún servicio fúnebre formal. En su lugar, han invitado a quienes deseen honrar su memoria a hacerlo "de una manera que refleje la vida que vivió: viendo una gran película, contando una buena historia alrededor de una mesa con amigos, o dando un paseo por el campo para apreciar la belleza del mundo".
