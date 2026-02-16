Cine
Muere Robert Duvall a los 95 años, el actor imprescindible de El padrino y Apocalypse Now
Conocido por su estilo contenido y roles icónicos en películas como "El Padrino" y "Apocalypse Now", Robert Duvall deja un vacío en Hollywood tras una carrera llena de premios y reconocimientos
Robert Duvall, una de las grandes figuras del cine estadounidense ha fallecido a los 95 años. La familia ha comunicado que no se celebrará ningún servicio fúnebre formal. En su lugar, han invitado a quienes deseen honrar su memoria a hacerlo "de una manera que refleje la vida que vivió: viendo una gran película, contando una buena historia alrededor de una mesa con amigos, o dando un paseo por el campo para apreciar la belleza del mundo".
El intérprete —nacido en San Diego en 1931— se convirtió en un referente por su estilo de actuación contenido y verosímil, capaz de convertir personajes aparentemente “corrientes” en retratos memorables.
Duvall debutó en el cine con un papel breve pero inolvidable: Boo Radley en Matar a un ruiseñor (1962). Desde ahí encadenó trabajos que fueron construyendo una reputación de actor de carácter excepcional, con apariciones en títulos como MASH o THX 1138, antes de alcanzar popularidad mundial como Tom Hagen en El padrino (1972) y su continuación.
Si El padrino lo fijó en el imaginario del gran público, Apocalypse Now (1979) lo convirtió en icono: su teniente coronel Kilgore, entre helicópteros, napalm y surf, es una de las figuras más citadas del cine bélico moderno. Esa presencia arrolladora, sin embargo, convivía con un registro opuesto: Duvall también dominó el silencio, la fragilidad y la introspección.
El reconocimiento máximo llegó con el Óscar al mejor actor por Gracias y favores (1983), donde interpretó a un cantante de country en declive, un papel que cristaliza su especialidad: personajes marcados por contradicciones, sin subrayados, sostenidos por una verdad emocional austera. Con el paso de los años sumó más nominaciones de la Academia y una colección de premios que consolidaron su estatus de “actor de actores”. Logró otras nominaciones con las dos películas mencionadas por Coppola, El don del coraje, Camino al cielo, Acción civil y El juez.
En televisión también dejó huella y en la madurez alternó proyectos de prestigio con cine comercial, manteniendo la misma cualidad: un sentido del detalle que elevaba cualquier escena.
Más allá de la interpretación, Duvall desarrolló una faceta como director y productor en títulos como Assassination Tango, confirmando una trayectoria de cineasta completo, interesado por el control del tono y el ritmo narrativo. En paralelo, fue una figura respetada dentro de la industria por su defensa del oficio y la disciplina interpretativa.
Reacciones
Medios estadounidenses y europeos han destacado que Duvall murió en su casa “rodeado de cariño”, y subrayan que su entorno pidió privacidad. La cobertura coincide en la dimensión de su legado: un intérprete capaz de ser secundario “de lujo” en obras maestras, protagonista oscarizado y presencia decisiva en películas que definieron épocas.
Con su muerte, Hollywood pierde a un actor cuyo sello fue la credibilidad: la habilidad de desaparecer dentro del personaje sin reclamar el foco y, aun así, quedarse en la memoria del espectador.
