Sonido de Valencia Remember de Les Arts arrancará los festivales valencianos en 2026

La nueva edición de Sonido de Valencia Remember de Les Arts servirá como pistoletazo de salida, el próximo 28 de febrero, de la temporada de festivales en la Comunitat Valenciana. Así se ha dado a conocer este lunes en la sede de la patronal valenciana, CEV, durante la presentación de la cita musical, que se celebrará en la zona cubierta al aire libre de la Ciutat de les Arts i les Ciències, lo cual permitirá disfrutar del festival en condiciones cómodas y seguras independientemente de la climatología. En concreto, el evento -cuya apertura está prevista a partir de las 16.00 horas- se desarrollará sin pausa durante la tarde y noche.

Unión de "música y nostalgia"

En el acto han participado Eva Blasco, presidenta de CEV Valencia; Víctor Pérez, presidente de FOTUR; Israel Martínez, director de Turismo de la Comunitat Valenciana; y Juanjo Carbonell, secretario general de FOTUR. Durante su intervención, Pérez ha subrayado el valor cultural y social del festival, que no es solo un evento musical, sino "una experiencia intergeneracional que une a distintas generaciones a través de la música y la nostalgia”. En este sentido, ha destacado la relevancia económica del encuentro, señalando que “el 99% de las empresas presentes en el evento son de la Comunitat Valenciana”, poniendo en valor su impacto en el tejido empresarial local.

Presentación de Sonido de Valencia Remember de Les Arts en la CEV, esta mañana. / Levante-EMV

El cartel reunirá a 14 DJs históricos del sonido remember valenciano, entre ellos Víctor Pérez (The Face / Homenaje a la Ruta), Vicente Ferrer (Bananas / Homenaje a la Ruta), Arturo Roger (A.C.T.V.), Coqui Selection (The Face), DJ Veneno (Espiral), José Conca (Chocolate), Jesús Brisa (Espiral), Luis Bonias (Puzzle / Spook), Rodi (The Face), Ximo 3D (Heaven), Alcapone (Heaven), Sergi Val (Tardeo Remember / Remember de Les Arts), José Cabedo (Límite Local) y Kike Jaén (N.O.D.), además de una sesión especial “The Face by Caco”. “Desde Valencia para toda España. Somos industria, turismo, economía y cultura”, afirmó Pérez

Noticias relacionadas

Referente en experiencias

Por su parte, Eva Blasco agradeció la labor de FOTUR dentro de la organización empresarial "por su iniciativa y dedicación al sector empresarial”. Desde el ámbito turístico, Israel Martínez destacó la importancia de este tipo de eventos para la promoción del destino porque "la Comunitat Valenciana debe ser un referente en turismo de experiencias. Además del sol y playa, queremos que nos visiten por eventos únicos como este”. Tras estas ediciones, Sonido de Valencia Remember de Les Arts se consolida como uno de los encuentros musicales más representativos del calendario valenciano, combinando ocio, cultura musical e impacto turístico.