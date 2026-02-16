Zzoilo estrenará la canción de la 'Germanor' de las Fallas 2026

El artista valenciano Zzoilo será el autor de la canción de la 'Germanor' de las Fallas 2026. Así se ha dado a conocer este lunes, justo tres días antes de que este próximo19 de febrero, a las 12.00 horas, la sala de conciertos Black Note Club acoja la presentación oficial del tema compuesto por el artista valenciano en colaboración con Amstel. "El tema recoge el sentimiento que une y define a los valencianos y las valencianas, un valor profundamente arraigado tanto en la cultura local como en el ADN" de la firma, explican desde la marca cervecera sobre un 'single' que "marca el inicio de las fallas y de todo lo que va a venir durante este año".

Actuación del artista

En concreto, durante el acto se proyectará por primera vez un manifiesto con los valores de la germanor en el que han participado embajadores de la marca como el pirotécnico Ricardo Caballer, el chef Pablo Margós, la ceramista Ana Illueca, el diseñador de moda y Adrián Salvador, que representan distintos ámbitos de la cultura, la gastronomía y la creatividad local. Al finalizar la presentación, los asistentes podrán disfrutar de un esmorzar y de la actuación de Zzoilo.

Noticias relacionadas

Tras Nino Bravo

Este nuevo tema seguirá al de "Mi Tierra, Feta de Germanor", la reinterpretación del icónico tema de Nino Bravo, que este pasado año logró un Disco de Oro tras conquistar a más de cuatro millones de oyentes. La versión se gestó con la colaboración de tres de las bandas más emblemáticas del indie español —Varry Brava, La Casa Azul y La Habitación Roja— que unieron sus voces junto a la de Nino Bravo -que está presente en el tema- para lograr -explican desde la compañía- "que una nueva generación descubra el legado del cantante de Aielo de Malferit, mientras los seguidores históricos redescubren la canción con emoción renovada".