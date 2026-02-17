DocsValencia reivindica la no ficción como "apuesta radical" en la gráfica su décimo aniversario

El fetsival DocsValencia -Espai de No Ficció presenta la imagen gráfica de su décima edición, que se celebrará del 15 al 23 de mayo de 2026 en distintos espacios culturales de la ciudad. El nuevo cartel y la actualización de la identidad visual del festival conmemoran diez años de trayectoria y supone una apuesta por "la no ficción como apuesta radical".

La imagen ha sido desarrollada por Kike Correcher, director creativo en Filmac, responsable de la comunicación gráfica del festival a lo largo de sus diez ediciones.

El décimo aniversario ha servido, en sus palabras, como "una excusa perfecta para revisar diez años de trayectoria gráfica" y reflexionar sobre la identidad visual que el festival ha construido desde sus inicios.

Desde su nacimiento, DocsValencia ha apostado por una identidad gráfica "consistente, articulada a través de sus carteles y basada en una estructura reconocible que se ha mantenido a lo largo del tiempo".

Para 2026, se introducen algunos cambios significativos en los elementos de identidad, especialmente en el logotipo del certamen, que pasa a abreviarse como DOCS-VLC, y en la composición del cartel, que inaugura una nueva serie gráfica con una evolución en la paleta cromática.

El cartel de 2026 vuelve a los orígenes del festival y retoma la reflexión sobre la naturaleza del cine documental en su formulación más esencial: un espacio de no ficción. A partir de la X que simboliza la décima edición, la imagen plantea un oxímoron visual que cuestiona la posibilidad de contar historias completamente ajenas a la invención. La transparencia del aspa que tacha la ficción sugiere, como apunta Correcher, que "siempre habrá un matiz de fantasía, un poco de artificio", incluso en los relatos que se presentan como no ficcionales.

Esta reflexión adquiere una nueva dimensión en el contexto actual, marcado por el avance de la inteligencia artificial generativa y por los sofisticados sistemas de manipulación de la opinión pública que operan en el entorno digital. En este escenario, la imagen del festival plantea una pregunta incómoda pero necesaria: cómo reconocer hoy lo real y en qué momento dejamos de habitar la no ficción para sumergirnos en una simulación constante.

Desde esta perspectiva, la no ficción deja de ser una simple categoría narrativa para convertirse en una toma de posición. Como señala el propio Correcheren un comunicado, "la negación de la ficción se ha convertido en nuestros días en una proeza, más que en una opción narrativa, y precisamente por ello la no ficción, en la actualidad, es una apuesta radical".