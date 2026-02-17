The Beatles 'resucitan' en La Rambleta con el fenómeno Abbey Road

La banda Abbey Road, avalada como uno de los mejores tributos al cuarteto de Liverpool, aterrizará en València el próximo 9 de mayo dentro de su nueva gira nacional The Beatles Show. Tras treinta años de trayectoria y más de dos mil conciertos en cuatro continentes, este espectáculo que desembarcará en La Rambleta no es una simple imitación, sino "una resurrección antológica de dos horas que nos transporta desde la urgencia del Merseybeat hasta la psicodelia técnica de los últimos años en los míticos estudios de EMI". El escenario valenciano, así, será testigo de una de las exclusivas galas en formato Show & Orchestra, una cita enmarcada dentro de un tour que también recorrerá otros puntos de España como Logroño, Donostia, Gijón y Alicante.

Cambios de vestuario y despliegue audiovisual

Con una puesta en escena asombrosa que incluye instrumentos idénticos a los originales, cambios de vestuario icónicos y un despliegue audiovisual de última generación, el grupo logra capturar la magia pura de las armonías vocales y el tono exacto que reescribió la historia de la música. No en vano, sus conciertos son un viaje fascinante al pasado y rememoran la música por un lado que revolucionó los cimientos de la música moderna.

Asimismo, en sus espectáculos podemos escuchar no sólo los grandes éxitos que dieron fama al grupo británico durante la primera mitad de los años 60, sino que también revivieron aquellos himnos que los Beatles grabaron hasta 1970 y que nunca llegaron a tocar en directo.

Arropados por una orquesta

La gran apuesta de la cita valenciana es el salto hacia el majestuoso formato The Beatles Show & Orchestra, donde Abbey Road eleva su propuesta arropados por ocho músicos de orquesta en directo. Adrián Ghiardo (Paul McCartney) -guitarras, bajo, voces y teclados-, Jordi Expósito (John Lennon) -guitarras, voces y teclados-, Ferran Corbalán (George Harrison) -guitarras, bajo, voces y teclados- y Carlos Moreno (Ringo Star) con la batería y las voces forman esta banda tributo con la que se podrá escuchar "la textura cinematográfica de himnos como 'Yesterday' o 'Penny Lane' con este despliegue orquestal es, sencillamente, una experiencia transformadora que recupera la profundidad sonora que los Fab Four imaginaron en su madurez".