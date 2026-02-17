Miquel Alberola aborda el "fenómeno complejísimo" de Raimon en una biografía

El periodista Miquel Alberola publica la biografía 'Raimon. Aquest jo que jo soc' (Ara Llibres) en la que aborda el "fenómeno complejísimo" del cantautor valenciano, como una figura que traspasa la música y tiene repercusión en la lengua catalana, la literatura y los movimientos sociales.

En una rueda de prensa en Barcelona junto al cantante, Alberola ha reivindicado a Raimon como "un clásico singular" y un patrimonio, que no es un producto ni una operación discográfica, y una figura siempre incómoda, tanto para la dictadura franquista como en la democracia posterior.

Alberola recorre con un enfoque no académico la vida y trayectoria del cantante de Xàtiva, desde su infancia en la posguerra hasta el final de una trayectoria artística de "compromiso, integridad y coherencia" de un artista disruptivo, pero en la que también ha querido colocar un angular para describir el contexto sociopolítico de cada época.

El autor ha asegurado que con el enfoque de la biografía ha querido "romper la fotografía en blanco y negro" del cantante, como cantautor de una época, y ha reivindicado su evolución musical que se ha ido enriqueciendo con diferentes registros.

Situación "bastante jodida"

El cantante, que se retiró de los escenarios en 2017, ha explicado que el escritor ha tenido total libertad para hacer lo que quisiera y que está "muy contento" con el resultado ya que es un volumen que cuando lo consulta se ve reflejado.

Preguntado por la situación actual, ha dicho que es "bastante jodida" y se ha referido por ejemplo a lo que le llega a la sociedad a través de las redes sociales, ante las que ha pedido un esfuerzo de los docentes y padres porque no llevan a ningún sitio.

Sobre la situación política, ha dicho, sin especificar: "Estamos gobernados por gente que no nos tendría que gobernar, tendría que ser otro tipo de personal" y ha añadido que es muy complicado.

Alberola ha recordado que con las primeras elecciones democráticas el cantante rechazó participar en mítines y ser senador por diferentes partidos: "Unos cuantos partidos se lo ofrecen, es más se lo exigen, 'y si tu no aceptas esto, estarás muerto", ha dicho el biógrafo.

El biógrafo ha asegurado que Raimon es un fenómeno complejísimo como ha recordado definió Salvador Espriu y que ha vivido con una "gran presión, por parte del público que pedía más leña y por otra la dictadura que le podaba todos los brotes".

Tanto Alberola como Raimon han coincidido en la importancia que para la trayectoria del artista tiene la ciudad de Barcelona, sin la que el biógrafo ha dicho que sería "imposible que Raimon hubiese sido Raimon".

Alberola ha considerado que Barcelona es "decisiva para su eclosión como cantante", en un momento en el que la sociedad estaba muy castellanizada en Valencia, y ha dicho que en el periodo de los 60 toca 30 veces en Barcelona por 4 en Valencia y que, tras la llegada del PP en los 90, ha cantado más en Madrid que en Valencia.

El biógrafo ha reivindicado la dimensión internacional del cantautor, con giras por países como Japón, y lo ha considerado "el más internacional" de la canción en catalán, y como prueba la portada del libro está presidida con una fotografía de su primera actuación en el Olympia de París.