Puerta grande a las «artes menores»: El IVAM dignifica los oficios artesanos en ‘A media lumbre’

En el valle de Karrantza, en Euskadi, Laurita Siles cuida de su propio rebaño de ovejas carranzanas, propias de estas tierras y cuya lana, antes solicitada por su durabilidad y protección del frío, estaba más cotizada. Como tantas otras prácticas, quedó en el olvido hasta que Siles creó junto a su pareja Mutur Beltz, desde donde cuidan, recogen, cardan y preparan la lana para ser usada en todo tipo de objetos. Con ella, Siles creó la ‘Txapela big size’ (2022) que a partir de hoy se muestra en el IVAM como parte de la exposición ‘A media lumbre’.

En ella, son 27 artistas con sus 27 piezas los encargados de que las conocidas como “artes menores” sean dignificadas dentro de este museo: cerámica, lanas, bordados, alfarería, tejidos y todo tipo de materiales primarios reconvertidos -y puestos en valor- en piezas de arte contemporáneo.

Como la de Siles, otras obras de gran tamaño se adueñan de la galería 1 del museo. Impacta la ‘Hilera de traiciones’, hecha de esparto, de Ana Laura Aláez que da la bienvenida, como el gran ‘Guapa!’ De Pilar Albarracín hecha con bordados como una gran pancarta de una fiesta popular, pero el recorrido continúa con formas y materiales que despiertan y evocan sentidos dormidos.

Sucede con los cántaros con formas de cuerpo de Antonio Fernández Alvira, artista oscense que recuperó la alfarería de su pueblo original junto al único artesano que allí queda. Está plasmado en ‘Memoria de forma’, pieza cedida por House of Chappaz y creada en Azkuna Zentroa. Por su parte, la instalación que cierra la sala a cargo de Josefina Guilisati te introduce en un cuento de hadas con ‘Tejiendo historias de supervivencias’, una instalación de mariposas, capullos y orugas creadas con crin de caballo cuyas sombras se proyectan en el suelo.

Una serie de obras que viajarán de Valencia a Mallorca, Huesca y Cataluña como una metáfora de la propia exposición: tejer relaciones entre instituciones, ya que esta muestra nace en el IVAM pero se ha creado en colaboración con Esbaluard Museu, Casal Solleric, el CDAN, Museu Terra y Fundación Carulla.

Diálogo con las artes menores

La directora, Blanca de la Torre, ha explicado que la muestra se presenta como un filandón, las charlas que se producen en torno a una hoguera donde se narraban las historias y se transmitían los saberes. “Los 27 artistas que dialogan con los saberes y esas mal llamadas artes menores, esos saberes que se transmiten con la voz de la memoria, que es también un vehículo para preservarlas”, ha dicho.

Por su lado, la secretaria de Cultura, Marta Alonso, ha destacado la nueva apuesta que supone esta exposición que es marca de la casa de Blanca De la Torre y el proyecto que presentó para dirigir el Ivam, donde se ve claramente la sostenibilidad, el territorio y el patrimonio. “Es una nueva apuesta donde se buscan nuevos artistas y nuevas formas de expresión para revalorizar al IVAM”, ha señalado, al tiempo que ha añadido que la exposición funciona como una metáfora “de las relaciones entre el arco mediterráneo, como una reivindicación de la cultura común”.