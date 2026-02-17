Rafael Company no continuará como director del MuVIM en su nueva etapa como museo de arte de la Diputación

El nuevo Museu Valencià de la Il·lustració i la Modernitat (MuVIM), que será reconvertido próximamente en el MuVIM-Museu d’Art de la Diputació, está todavía por definir pero parece que ya tiene algunos puntos de arranque claros.

El principal, según han confirmado fuentes de la corporación provincial a este periódico, es que Rafael Company no continuará al frente del museo en esta nueva etapa. Company, que ya está cerca de la jubilación, fue el primer director del MuVIM hasta 2004 y regresó a este puesto en 2015 tras ser elegido de manera directa por la administración provincial. Este nombramiento caducaba a finales de 2018, lo que obligó a iniciar un nuevo proceso interno para ocupar la plaza, que finalmente recayó en el propio Company y que ya ha consolidado.

Por eso, hasta su jubilación, la diputación le ha ofrecido otro puesto de trabajo, que ha de ser como mínimo de una categoría dos niveles inferior al actual. De hecho, y según las mismas fuentes, la corporación provincial ya le habría ofrecido un puesto de conservador en los museos de la diputación. Company incluso podría seguir vinculado al museo que ayudó a fundar hace más de dos décadas. Pero los detalles de su futuro están por decidir, pendientes también de conversaciones con el diputado de Cultura, Paco Teruel, según ha sabido este diario.

¿Qué tipo de museo será?

Otro de los aspectos clave sobre a despejar sobre el nuevo MuVIM es el del tipo de museo que va a ser. La diputación quiere que sirva de escaparate del patrimonio artístico de su propiedad que actualmente se guarda en un almacén de Bétera. Lo que no ha quedado claro, al menos de momento, es si todo el edificio se destinará a este fin o convivirá con las exposiciones temporales que centran la programación del MuVIM desde sus inicios.

El replanteamiento de este MuVIM, buque insignia de la diputación y que cumple 25 años este 2026, está generando un enorme revuelo. Por ejemplo, ha llamado mucho la atención que la vía que se ha utilizado para impulsar la transición a lo que el equipo de gobierno PP-Ens Uneix pretende impulsar, ha venido del área de Recursos Humanos, con la reestructuración de la plantilla.

Raúl Fortes-Guerrero, Rafael Companys i Amador Grinyó. / Miguel Angel Montesinos

Pleno extraordinario

El futuro del MuVIM ha sido abordado este martes durante un pleno extraordinario forzado por PSPV y Compromís, que se oponen a la reestructuración del área de Cultura al considerarla fruto de una voluntad de controlar políticamente la infraestructura cultural. Los portavoces de estos dos partidos han hablado de “purgas, venganzas políticas” y “macartismo cultural”.

Allí, la vicepresidenta primera y diputada de Ens Uneix, Natàlia Enguix, ha anunciado este martes que las dos primeras muestras que se presentarán tras la reformulación del MuVIM podrían ser dos que ya están diseñadas y que se expusieron en el pasado: Memòria de la Modernitat i Dones en marxa.

Son dos proyectos que se pusieron en marcha en la época en que Jorge Rodríguez fue presidente de la diputación, entre 2015 y 2018, y que ya rodaron por algunas ciudades. Desde el equipo de Vicepresidencia apuntan que esas dos muestras serán expuestas primero en el edificio de Guillem de Castro en València y después saldrán a las comarcas.

Comarcalizar la gestión

Vicent Mompó, presidente provincial y líder del PP, tiene interés en exhibir el patrimonio artístico ingente de la institución, con obras de Sorolla, Benlliure, Pinazo o Equipo Crónica hoy almacenadas en Bétera. Ens Uneix, por su parte, quiere “comarcalizar” la gestión cultural, es decir, que esos fondos (dependientes de la Ofitec que ahora se integra en el MuVIM) salgan a los municipios.

“Pensamos que era necesario introducir cierto sentido común laboral y de gestión en un área que, a nuestro parecer, está demasiado pendiente de lucir en el cap i casal, está excesivamente centrada en la capital y que no otorga ninguna atención a los pueblos valencianos, como habría de ser su función principal”, ha señalado Enguix, que ha respaldado la reestructuración impulsada por la vicepresidenta segunda, Reme Mazzolari.

Cierre de etapa

Pero, más allá de la itinerancia de las exposiciones que organice el MuVIM, lo que está todavía por definir, y que dependerá del diputado de Cultura, Paco Teruel (en un discreto segundo plano durante la escenificación de estos cambios), es el concepto general del futuro museo. Mientras los cambios del área han motivado una gran inquietud dentro del centro, y múltiples reuniones de Company con la plantilla, los sindicatos, el responsable de Cultura o la vicepresidenta y diputada de Personal, está por definir hacia dónde irá el nuevo museo, si será en su totalidad un escaparate permanente del patrimonio de la diputación o si también seguirá dando cobijo a exposiciones sobre modernidad y cultura contemporánea.

Lo que parece claro es que la diputación quiere encarar esta nueva etapa con un equipo propio: La anterior vicedirectora, Carmen Ninet, y la jefa de Protocolo, Amparo Sampedro, se jubilaron el pasado año; Amador Griño, jefe de Exposiciones, podría jubilarse en 2026, y a Rafa Company, el director, ya se le ha comunicado que la corporación no quiere que continúe al frente del museo.