El Tardeo Remember de la Pèrgola, 21 de febrer en la Marina Nord València
L'organització del Tardeo Remember La Pèrgola ha comunicat l'ajornament de l'esdeveniment previst inicialment per al 14 de febrer a causa de motius meteorològics adversos. La cita se celebrarà finalment el dissabte 21 de febrer en La Pèrgola de la Marina Nord de València, mantenint el seu horari habitual, des de les 17.00 hores i fins al tancament, vesprada i nit sense pausa.
El canvi de data respon a la voluntat de garantir la seguretat dels assistents i permetre que el públic gaudi de l'esdeveniment en les millors condicions possibles. Les entrades prèviament adquirides seguiran sent totalment vàlides per a la nova data d'este dissabte, sense necessitat de realitzar cap tràmit addicional, ha informat l'organització en un comunicat.
Com a novetat, l'organització ha anunciat la incorporació del DJ Vicente Ferrer (Bananas / Homenatge a la Ruta), figura històrica del so remember valencià, que se suma al ja destacat cartell. El cartell queda compost per Víctor Pérez (The Face / Homenatge a la Ruta); Vicente Ferrer (Bananas / Homenatge a la Ruta); Sergi Val (Remember de les Arts); Fran Dejota (Energy Power); Inmaeyes (Dona Festival); DJ Joan (PRODJ); José Cabedo (Límit Local / PRODJ) i DJ Veneno (Espiral)
El recinte també disposarà de 'foodtrucks' per a poder berenar i sopar sense eixir del recinte i gaudir en tot moment dels teus DJs i la teua música favorita, cantant i ballant sense interrupcions. Entre els serveis disponibles s'inclouen barres, banys, seguretat i marxandatge oficial de Tardeo Remember i Homenatge a la Ruta (marques registrades).
L'organització recomana l'ús del transport públic per a accedir al recinte i recorda que l'accés està limitat a majors de 18 anys. A més, no està permès entrar ni eixir amb begudes del recinte. Adquirix les teues entrades més econòmiques en www.vpcultrual.com o www.enterticket.es.
El dia de l'esdeveniment haurà entrades en taquilla amb el preu actual. L'esdeveniment està organitzat per València Promotor Cultural, amb la col·laboració de FOTUR, Turisme Comunitat Valenciana, Actitud Mediterrània, Ajuntament de València, Visit València, Promfest, PRODJ i Consum Moderat. Més informació en www.vpcultural.com i en les xarxes socials de Tardeo Remember.
