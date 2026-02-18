Libros
Care Santos y Adrián Olmedo ganan el Premio Anaya de Literatura Infantil
Care Santos y Adrián Olmedo reciben el Premio Anaya de Literatura Infantil y Juvenil por 'Kő', una novela que narra la historia del planeta desde la perspectiva de una piedra basáltica
El Periódico
La autora Care Santos y el joven escritor Adrián Olmedo han sido galardonados con el XXIII Premio Anaya de Literatura Infantil y Juvenil por la novela 'Kő. La historia más grande jamás contada', una obra tan insólita como emotiva que narra, en primera persona, la historia del planeta desde el punto de vista de una piedra.
Kő es una simpática piedra basáltica que ha sido testigo de millones de años de historia: el nacimiento de volcanes, el paso de dinosaurios y mamuts, las primeras comunidades humanas, el arte rupestre… y hasta su transformación en compañía y amuleto de una escritora. Con humor chispeante, curiosidad inagotable y una mirada única, invita a los lectores a descubrir la evolución de la Tierra desde un punto de vista tan inesperado como entrañable.
El jurado ha destacado el manuscrito como el más original de esta edición, que sobresale por su gran calidad literaria y por su capacidad para abordar temas hondos de manera accesible. Se trata de «un canto a la naturaleza, un relato que muestra cómo cada ser forma parte de un todo». Sin renunciar a la profundidad, el texto fluye con naturalidad, mantiene el interés del lector en todo momento y propone una reflexión sugerente sobre el paso del tiempo y el lugar del ser humano en el mundo.
