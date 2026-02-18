Cartier-Bresson, Moriyama, Evans y otros grandes de la fotografía, de acceso libre en la nueva web de la Colección Soler

La Colección José Luis Soler da un nuevo paso en su vocación pública con el lanzamiento de una ambiciosa plataforma digital que permitirá consultar en abierto su extraordinario fondo fotográfico, integrado por más de 2.300 obras de 121 artistas nacionales e internacionales. El proyecto, impulsado por Susana Lloret, presidenta de la conocida anteriormente como Fundació Per Amor a l’Art y viuda del empresario fallecido en junio de 2024, nace como homenaje a su figura y como alternativa al frustrado acuerdo con la Generalitat para que el IVAM gestionara parte de la colección, una operación que, según ha revelado este miércoles Lloret, no prosperó porque “se politizó”.

La nueva web, desarrollada junto a La Fábrica, se concibe como un catálogo razonado digital, accesible tanto para el público general como para profesionales del sector, y se aleja deliberadamente del formato clásico de página institucional. “El formato tradicional no cumplía el propósito que perseguíamos. Queríamos compartir la colección, que cualquiera pudiera acceder a ella, que siguiera viva y que fuera un homenaje permanente a José Luis”, ha explicado Lloret.

Más de 2.300 fotografías

La plataforma arranca con la Colección de Fotografía José Luis Soler, estructurada como una “colección de colecciones” que reúne 120 series y 2.394 obras en alta definición, priorizando el seguimiento completo de los proyectos artísticos frente a la acumulación de piezas aisladas.

De esta forma, la web muestra todas las piezas de la colección que fueron exhibidas en decenas de exposiciones de Bombas Gens antes de que el centro cultural de Marxalenes se transformara en centro de artes digitales. Aun así, tal como ha señalado hoy Lloret, la mayoría de fotografías que se recogen en el nuevo proyecto nunca han sido expuestas.

“Esta colección se hizo con el propósito de reunir obras de singular valor y reconocida calidad para ser compartida de forma altruista con tantas personas como fuera posible, precisamente para cultivar la sensibilidad y mostrar que el arte nos puede tocar el alma a todos, si le damos la oportunidad”, subraya Lloret en uno de los textos centrales del proyecto.

Un fondo fotográfico único en España

El fondo reúne a grandes figuras de la historia de la fotografía como Henri Cartier-Bresson, Walker Evans o Robert Frank, y destaca de manera muy especial la colección de fotografía japonesa de posguerra, considerada el conjunto más completo e importante de este periodo fuera de Japón, con autores como Ikkō Narahara, Shōmei Tōmatsu, Daidō Moriyama o Ishiuchi Miyako.

Junto a ella, sobresale la colección de fotografía documental americana y europea, con nombres fundamentales como Garry Winogrand, Manuel Álvarez Bravo, Helen Levitt, David Goldblatt o Susan Meiselas, así como una tercera línea dedicada al arte conceptual, con obras de Ed Ruscha, Lewis Baltz o Bernd y Hilla Becher, en diálogo con referentes de la Nueva Objetividad alemana como Karl Blossfeldt o Albert Renger-Patzsch.

La colección se completa con un cuarto bloque de fotógrafos contemporáneos que reinventan el lenguaje documental, entre ellos Yto Barrada, Xavier Ribas, Ian Wallace, Bleda y Rosa, Jochen Lempert o José Guerrero, cuyas series pueden consultarse de manera íntegra.

Una herramienta para investigadores, comisarios y público general

Uno de los elementos más innovadores del proyecto es la herramienta ‘Mi selección’, que permite a investigadores, comisarios y profesionales, pero también para los aficionados a la fotografía, guardar y descargar imágenes para su trabajo, tras completar un sencillo formulario. “Es una herramienta de consulta pensada inicialmente para el premio de comisariado, pero que ahora se abre a cualquiera. Queremos que la colección se trabaje, se estudie y circule”, ha explicado Lloret.

La web ofrece además información detallada sobre cada artista, la historia expositiva de las obras y un sofisticado sistema de filtros que permite recorrer la colección de forma personalizada. “La unidad de medida es la serie completa, porque así se comprende mejor el sentido profundo del trabajo de cada creador”, ha añadido.

El proyecto incorpora también textos de carácter más personal que contextualizan la figura de José Luis Soler y la filosofía que inspiró la colección. El director artístico Vicente Todolí, pieza clave en su construcción, resume así ese espíritu: “Más allá de las obras, lo que hemos construido es una forma de estar en el arte: comprometida, abierta y generosa, que refleja la personalidad y las inquietudes filantrópicas de su fundador”.

El acuerdo frustrado con la Generalitat

El lanzamiento de la plataforma digital llega después de que quedara en suspenso el acuerdo negociado en 2023 con la Generalitat para que el IVAM gestionara parte de los fondos de la colección. El cambio político tras las elecciones autonómicas frustró aquella negociación, y ahora Lloret ha sido especialmente clara: “Se politizó, y es una pena que una cosa hecha por el bien común acabara politizándose”.

Este bloqueo deja en el aire el futuro del fondo de arte abstracto, integrado por 295 obras de 58 artistas, una de las colecciones más singulares de España en este ámbito. Aunque está previsto que se incorpore a la web en una segunda fase, por ahora no existe un calendario definido ni un proyecto expositivo concreto.

Una de las grandes colecciones privadas de arte contemporáneo

La Colección de Arte Abstracto José Luis Soler recorre las principales corrientes de la abstracción desde la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad, con una presencia destacada de Esteban Vicente, figura clave del expresionismo abstracto en España, junto a autores como Juan Uslé, Luis Gordillo, José María Sicilia, Regina de Miguel o Luis Claramunt. A nivel internacional figuran artistas como Irma Blank, Heimo Zobernig o Anna-Eva Bergman.

La dimensión escultórica e instalativa está representada por creadores que exploran la materialidad y la percepción, como Cristina Iglesias, Susana Solano, Juan Muñoz, Teresa Lanceta, Inma Femenía, Jorge Peris, Pedro Cabrita Reis o Sheela Gowda.

Lloret ha insistido en que se trata de una web viva, que crecerá con nuevas incorporaciones, exposiciones y contenidos. “Es un proyecto al que se accede en minutos, pero que ha obligado a años de selección, clasificación y reflexión”, ha señalado, subrayando además el papel de redes como Instagram para ampliar su difusión.

Mientras tanto, la fundación mantiene abiertas negociaciones con instituciones públicas y privadas, y prevé reactivar su colaboración estable con el Museo Thyssen, tras varias experiencias conjuntas.