La gira de 'La Reina del Flow' confirma que hará parada en el Roig Arena en julio

La gira de 'La Reina del Flow', uno de los fenómenos televisivos actuales más importantes, también hará parada en València. Después de que en una semana se haya colgado el cartel de 'todo vendido' o apenas queden entradas en varios puntos de España, el show musical -que ha vendido más de 70.000 tickets- añade dos nuevas fechas a su tour por nuestro país. Y, entre ellas, está la capital valenciana.

Elenco de lujo

La serie vuelve esta vez con Charly Flow (Carlos Torres) encabezando el insuperable cartel, al que también se suma Yoni Trejos (Jay Torres). Repetirán María José Vargas, que interpreta a la joven Yeimi en la serie, Juan Manuel Restrepo (Charly Flow/ Pez Koi), Drama Key (Juan Palau) y Kevin Bury (Cris Vega), en este tour que regresa dentro de una gira ambiciosa y por todo lo alto, que contará con más de una decena de fechas en los escenarios más importantes de España. Entre ellas estará el Roig Arena el 8 de julio, que se sumará al Palau Sant Jordi y al Movistar Arena como el trío de recintos más grandes de la gira en España.

La gira de 'La Reina del Flow' llega a València. / Levante-EMV

‘La Reina del Flow’ ha pasado de ser una serie de nicho al éxito de convertirse "en un auténtico fenómeno internacional, conectado directamente con el auge y la presencia constante de la música latina en todo el mundo. Su universo musical, que mezcla distintos estilos, refleja la fuerza de una cultura que hoy marca tendencia y conecta con públicos de todas las edades". Esta gira por grandes recintos en todo el país, que ya cuelga el cartel de sold out en Sevilla y con últimas entradas disponibles en Barcelona, Alicante, Madrid y Fuengirola, llegará de la mano de Quireza Events e Iglesias Entertainment, y será "una celebración imprescindible no solo para los fans de la serie sino para quienes quieran adentrarse en un universo que ya se ha instalado en el imaginario colectivo global".

Noticias relacionadas

Más de 170 episodios

'La Reina del Flow' ha llevado la música urbana, el baile y el hedonismo a millones de espectadores en todo el mundo a lo largo de más de 170 episodios. La serie está producida por Caracol Televisión y distribuida por Netflix a nivel mundial.