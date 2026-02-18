El IVAM acogerá la protesta de las galerías de arte por el IVA cultural

Las reivindicaciones de los galeristas de arte siguen en vigor tras no haber logrado el propósito de reducir el IVA Cultural del 21 % que se aplica a cualquier transacción en el sector del arte. De ahí que las protestas iniciadas a principios de febrero sigan en marcha. Entonces, las galerías cerraron durante una semana, pero este viernes se ha convocado una protesta dentro del IVAM, que acogerá en encuentro de 5 a 7 de la tarde.

Se busca mostrar unidad frente a la compleja situación fiscal que atraviesan y por la que piden reducir el impuesto como sucede en otros sectores artísticos. En esta reivindicación, a la que están convocadas todas las galerías de arte valencianas así como entidades como la Asociación de Galerías de Arte Contemporáneo de la Comunitat Valenciana (LaVac), está respaldada por la Generalitat Valenciana, que se ha mostrado a favor de la presión ejercida por el sector al Gobierno central.

De hecho, la secretaria autonómica de Cultura, Marta Alonso, ha explicado este martes que el Senado ha sacado adelante una moción donde se insta al Ejecutivo a reducir el impuesto para artistas y galerías. A propuesta de Junts, ha contado con el apoyo de PP, Sumar, PNV, ERC y los votos en contra del PSOE, además de aceptar una modificación de los populares donde se especifica que con la reducción "se estudiará la posibilidad de mantener el REBU en la venta de obras adquiridas sin un IVA reducido".

La moción es otra herramienta más para presionar tanto al Ministerio de Cultura como al de Hacienda, si bien no se han manifestado respecto a esta iniciativa. Alonso sí ha expresado su apoyo total a los galeristas y artistas y de ahí que la Generalitat vaya a estar a su lado en todo lo que demanden, empezando por la protesta de este viernes, por la que abrirán el principal centro de arte contemporáneo para acoger su queja.

Agravio comparativo con otros mercados

Tal como recogió este diario, la misma LaVac explicaba que con el actual IVA que se aplica al arte se produce un agravio en cualquier feria internacional donde las galerías compitan contra otras europeas: en Alemania, los tipos que se aplican están al 7 %, en Portugal y Bélgica un 6 %, en Francia un 5,5 % y un 5 % en Italia.

Esta disparidad fiscal sitúa al mercado artístico español en una clara desventaja competitiva frente a galerías europeas, tanto para atraer coleccionistas internacionales como para favorecer la circulación y venta de obras nacionales. "Esos valores, en una feria internacional como la de ARCO en Madrid que se celebrará próximamente, es un agravio; cualquier coleccionista que tenga que elegir la obra de un artista que trabaja con una galería española o una internacional, elegirá la internacional al aplicarse una cuantía del IVA sustancialmente inferior", señalaron hace unas semanas fuentes de LaVAC.