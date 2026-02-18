Concierto
Moni Motes, cantante: "Hay que usar las redes sociales a nuestro favor, pero sin perder la esencia de por qué nos dedicamos a la música"
La artista de 22 años, que llega a València dentro de un primer tour que la llevará a Barcelona o Pamplona, apela "a gestionar la presión, dejarla a un lado y seguir haciéndolo todo desde el corazón"
La artista valenciana (2004) llega este jueves para actuar en el Palau Alameda en su primera gira nacional, una actuación que considera "un sueño". Con su primer EP -en el que cuenta con una colaboración DePol- recién publicado, Motes -que compagina con el estudio de una doble titulación en ADE, Publicidad y Relaciones Públicas en Madrid- señala que lo "único que está en mi mano es ser yo misma y escribir las canciones que me salgan del corazón y no porque crea que algo se va a hacer más viral".
Vuelve a actuar este jueves en València, su tierra. ¿Es algo especial?
Obviamente sí, aunque todos los conciertos son especiales. Justo hace dos semanas fue el primero en Madrid, que es la ciudad en la que vivo ahora y fue también muy especial. Pero para mí València es estar en casa y tocar delante de toda mi familia, mis amigos. Además en una sala como Palau Alameda que es increíble. Es un sueño.
Ha hablado de Madrid dentro de su primera gira. ¿Cómo está siendo la experiencia?
Aún no soy muy consciente porque la primera vez fue en Madrid el otro día. Es como que no me creo todavía que vaya a tocar luego en Barcelona, en Sevilla, en Pamplona y, ya mismo, en València. La verdad es que está siendo increíble, sobre todo ver a la gente cantar las canciones, que es lo que he soñado toda la vida. Así que superfeliz.
¿Nota ese calor de cómo la gente se va enganchando a su música?
Totalmente. Cuando empiezas, me esperaba ver a mis amigos, a mi familia y poco más. Y el otro día, cuando fue el primer concierto en Madrid, ver a gente que no conocía cantar mis canciones, emocionarse, y hacer cola todo el día con el tiempo que hacía, me pareció una locura. Es como que no te lo crees cuando lo vives.
En esas vivencias, ha estado en festivales como el Starlite y salas más pequeñas. ¿Dónde disfruta más?
Por ahora he tocado en pocos festivales, pero el ambiente es muy guay y también diferente. Al final, cuando tú vas a las salas, es gente que ha pagado una entrada por ir a verte a ti exclusivamente. Entonces también notas mucho ese calor; en un festival tienes más oportunidad para que la gente que no te conoce te conozca, mientras que en una sala esa gente va exclusivamente a escuchar tus canciones y eso es muy bonito.
Sería esa combinación del festival como plataforma para darse a conocer y la sala, más íntima.
Exacto.
Una colaboración "muy natural"
“Me va bien de momento”, en colaboración con un artista conocido como DePol, ha sido quizás su trabajo más importante. ¿Cómo se gestó y qué impacto está teniendo?
Fue todo muy natural, que es lo más bonito de todo. Empezamos a hablar ya hace tiempo con total normalidad y un día, hace ya bastantes meses, empezamos a componer esta canción que ha salido ahora y es verdad que estoy súper agradecida, porque al final DePol ahora mismo dentro de la industria es una persona que tiene el reconocimiento que se merece, es increíble. Y que me haya dado esta oportunidad... Él, de mí, ahora mismo puede sacar poco porque yo estoy empezando y él ya lleva un tiempo y está arriba. Entonces, que me haya dado esta oportunidad sin esperar tampoco nada a cambio y, además, que haya salido una canción tan del corazón y que le está gustando tantísimo a la gente me hace superfeliz. Y además, me llevo a un amigo.
En ese reconocimiento, las redes sociales en las que empezó facilitan poder emerger, pero también hacen que exista una sobreoferta musical. ¿Cómo se sobresale en ese contexto?
Ahora mismo esa es una de las dificultades que tiene ser artista. Es verdad que hay mucha gente y al final las redes hacen que se conozca a muchísimas personas, pero es también difícil como encontrarte un hueco. Lo único que está en mi mano es literalmente ser yo misma y escribir las canciones que me salgan del corazón y no porque crea que algo se va a hacer más viral. Creo que solo puedes ser tú mismo y luego ya, que le guste a la gente, ya no depende de ti.
¿Cree que la industria se está viralizando un poco a cambio de perder sentimiento?
Sí. Al final hay de todo, pero es verdad que ahora mismo las redes sociales nos están dando más visibilidad y podemos llegar a más gente. Pero luego también tiene esa parte de buscar como algo viral para que la gente lo vea en TikTok y haga un ‘trend’ antes que pensar el sentimiento de la canción y en que llegue a la gente más allá de esos 15 segundos de TikTok. Hay que usarlo un poco a nuestro favor, pero sin perder la esencia de todo esto y de por qué estamos en esta industria musical.
La semana pasada salieron esas dos últimas canciones de su primer EP. ¿Qué ha intentado buscar con estos temas?
Era mi primer trabajo así más grande y no quería que fuesen cinco canciones separadas, sino que entre ellas contasen algo y que tuviese una historia, que hubiera algo que las uniese. Al final creo que he conseguido contar mi historia personal con la que la gente se ha identificado. Y estas últimas canciones, entre ellas, son muy distintas. ‘Nuestro sitio’ es optimismo, ver el lado bueno y quedarte con todo eso. Y luego la última, ‘Una parte de mí’, es el cierre a todo esto. Es más íntima, de abrirme yo con la gente que está escuchando las canciones. Y eso es lo que espero con todas, que puedan ayudar a la gente a entenderse a ellos mismos o a decir ‘Esto también me ha pasado a mí, no soy la única persona a la que le pasa’.
Tiene 22 años y una carrera en ascenso. ¿En qué se inspira para componer?
Hay un poco de todo también. Algunas canciones me han salido más estando yo sola en mi habitación, porque me las quería en ese momento guardar para mí y estar yo sola para expresarme bien. Pero luego también hay alguna otra en la que tengo mucha suerte de tener a gente en este mundillo que me ayuda mucho y es bueno enriquecerse de personas que saben. Entonces, he podido contar también con gente que me ha ayudado a componer.
Aprender a gestionar la presión
Se la considera como una voz revelación. ¿Esto es una presión extra a la hora de hacer nueva música?
Esa presión al final está siempre, pero cuando hay más gente que está escuchando tu música es como que sientes más también esa responsabilidad de ‘tengo que hacer música buena, tengo que hacer canciones que les gusten y si ahora esto no les gusta y si esperaban más de mí’. Eso ahora estoy aprendiendo a gestionarlo un poco porque al final lo que quieres es que a la gente le guste lo que haces, llegar a unas expectativas. Eso hay que aprender a gestionarlo, intentar dejarlo un poco al lado y seguir haciéndolo todo desde el corazón. No cambiar eso.
"Se nota que poco a poco las mujeres estamos haciéndonos más nuestro hueco [en la industria musial] y eso me pone muy contenta"
Cada vez más las voces femeninas en el pop tienen una mayor exposición y reconocimiento. ¿Se aprecia igual desde dentro de la industria?
Justo el otro día estuve en una gala de Spotify que se llama Gala EQUAL, que es de artistas femeninas y hablaban de este tema. Es verdad que, poco a poco, se nota más como la presencia de de las mujeres. Yo, por ejemplo, estoy escuchado a muchísimas mujeres en España. Marina Reche me encanta, Paula Mateo también me gusta muchísimo y creo que sí que se nota como poco a poco estamos haciéndonos más nuestro hueco y eso me pone muy contenta.
En su caso, además, compagina dos carreras con la música. ¿Se hace difícil llevarlo todo hacia delante?
Hasta ahora he podido compaginarlo bastante bien, pero ahora ya me he empezado a agobiar por todo el tema de los conciertos, que hay veces que entre semana no voy a estar aquí en Madrid. Al final, si le das un poco de tiempo a todo, creo que que se puede hacer. Y si tienes ganas, sobre todo.
Y ya la última, acaba de suceder un Benidorm Fest que ha tenido ya victorias valencianas. ¿Es una opción que se plantea en el horizonte?
Nunca he visto mucho ese concepto del Benidorm Fest. Lo sigo un poco en redes, pero nunca me lo he planteado. También te digo, nunca digas nunca. Igual de repente en 3 años, quién sabe, pero por ahora nunca había pasado por mi cabeza.
