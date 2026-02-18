El MuVIM compatibilizará la exhibición de su patrimonio con las actuales exposiciones temporales

El nuevo MuVIM no lo será tanto. El proyecto para convertir el museo de la Diputación de Valencia en el espacio destinado a exhibir las cientos de piezas artísticas que la corporación provincial conserva en un almacén de Bétera no implicará la desaparición del modelo expositivo que ha regido el MuVIM desde sus inicios: el de acoger exposiciones temporales y externas más o menos vinculadas a esa “Ilustración y Modernidad” que dio nombre al proyecto.

Es decir, tal como han confirmado fuentes de la propia institución, la apuesta se inclina más hacia un “modelo híbrido” que hacia un museo concebido exclusivamente para albergar ese “Art de la Diputació” (de su propiedad, más bien) que, a partir de ahora, dará apellido al centro cultural.

La Sala Parpalló

Levante-EMV ya adelantó el pasado mes de noviembre que la Diputación estudiaba la posibilidad de destinar la Sala Parpalló, ubicada como anexo del MuVIM y antiguo referente de la cultura de vanguardia en la ciudad de València, a acoger las exposiciones con las que la institución pretende sacar a la luz su patrimonio artístico, acumulado desde mediados del siglo XIX y custodiado en un almacén de Bétera por la Oficina de Restauració i Difusió del Patrimoni Artístic (Ofitec). Creada en 1980 e integrada en el MuVIM desde 2012, la Parpalló fue el primer espacio en València que organizó exposiciones individuales dedicadas a artistas como Lindsay Kemp, Arnulf Rainer, Robert Frank, Miró, Picasso, Manolo Valdés o Miquel Navarro.

Según señalaron entonces fuentes de la corporación provincial y del propio MuVIM, el museo tenía previsto destinar al menos dos de sus salas -una de ellas, la Parpalló- a organizar exposiciones a partir de las más de 4.000 piezas artísticas de su propiedad, firmadas por autores como Sorolla, Pinazo, Benlliure, Equipo Crónica, Carmen Calvo, Andreu Alfaro, Boix o Artur Heras, entre muchos otros.

Las primeras exposiciones

De hecho, el actual equipo de museo ya trabaja en diseñar las primeras de estas muestras temporales centradas en artistas, colectivos o temáticas concretas, siempre a partir de piezas que forman parte del patrimonio de la Diputación, la mayoría de las cuales no se han mostrado al público desde hace décadas. El hecho de que sean proyectos temporales permitirá que, una vez se exhiban en el centro cultural de València, estas exposiciones puedan girar por las comarcas, tal como anunció el martes en el pleno de la institución la vicepresidenta Primera, y portavoz de Ens Uneix, Natàlia Enguix.

Aunque la apuesta de la Diputación por su patrimonio artístico se limitará, por ahora, a la organización de exposiciones temporales, las fuentes consultadas no descartan que, tras estas primeras muestras en la sala Parpalló y en otro espacio del museo todavía por determinar, el MuVIM pueda reestructurarse para ofrecer una exposición permanente con las obras más valiosas de su colección.

Se mantienen los contratos

Mientras, otras salas del edificio de la calle Guillem de Castro seguirán destinándose a las exposiciones temporales con piezas externas. En este sentido, y según ha podido saber también Levante-EMV, durante esta etapa de transición hacia el nuevo modelo que ha emprendido el ejecutivo provincial, el museo se ha comprometido a llevar a cabo todos los proyectos expositivos que tenía contratados hasta el próximo verano. Además, según las mismas fuentes, también está previsto que se celebren las exposiciones comprometidas para la próxima temporada tanto por el MuVIM como por el área de Cultura que dirige Paco Teruel, aunque no se hubiesen formalizado aún.

Lo que todavía queda por despejar es el nombre de la persona que se situará al frente del nuevo MuVIM-Museu d’Art de la Diputació una vez que su actual director, Rafa Company, abandone el cargo.

A la espera de movimientos en la institución -en las últimas horas no se ha producido ni cese por parte del equipo político ni dimisión por parte del gestor cultural-, fuentes de la Diputación de Valencia señalan que el itinerario previsto, una vez se formalice la salida del director, pasa por un proceso abierto y de pública concurrencia para cubrir la plaza.

Proceso abierto

La dirección del MuVIM es un puesto catalogado como A1 26 C3, de libre designación y abierto a otras administraciones, como ocurre con todos los cargos directivos de la casa. Esto significa que el funcionario que lo ocupe no tiene por qué pertenecer necesariamente a la institución provincial y que en la elección pesarán tanto su conocimiento y especialización en el ámbito de la gestión cultural como la confianza política para desarrollar el proyecto que pretende impulsar el equipo de gobierno.

En cuanto al futuro del propio Company, como ya informó este diario, una de las opciones es que pase a ocupar una plaza de conservador en el museo, lo que facilitaría su presencia durante la transición. En cualquier caso, el director se encuentra próximo a su jubilación.