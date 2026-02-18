El nuevo restaurante de Ricard Camarena

NO BAR, así se llamará la nueva propuesta impulsada por Ricard Camarena en Kora Lluna, el complejo de flex living de Kora Living en Valencia. El nuevo espacio tiene prevista su fecha de apertura para mediados de marzo y quieren que se convierta en un punto de encuentro del barrio.

El nombre es toda una declaración de intenciones desde su nacimiento. En ese sentido, conecta con una idea que Ricard tenía muy clara desde hace tiempo. “Me interesa revisar formatos que todo el mundo conoce, en este caso el bar de toda la vida, y convertirlos en algo nuevo, sin perder su esencia”, ha explicado.

Nuevo local de Ricard Camarena en Valencia / Levante-EMV

Ya lo hizo en 2012 cuando arrancó Central Bar en el Mercado Central, “mantuvimos la esencia de bar de mercado, pero le quisimos dar nuestro toque con platos de cuchara, guisos, principales y postres”. En 2021 abrió el BAR X en el Mercado de Colón, otro bar en el que “quisimos ir más allá de un simple cambio en la carta”. “Como el espacio lo permitía, propusimos una cocina ‘non stop’ de 12 del mediodía a 12 de la noche todos los días de la semana”, ha recordado.

Nueva vuelta de tuerca

Cinco años después llega NO BAR “para seguir revolucionando el concepto del bar y dar una vuelta de tuerca más”. “Un local más grande, un horario más amplio, abierto todos los días, para dar: desayunos, almuerzos, aperitivos, comidas, meriendas, tardeo y cenas”, ha adelantado Ricard.

La carta que se propone en el nuevo espacio será “totalmente diferente a todo lo que tenemos y al mismo tiempo complementaria”. Ricard vuelve a revisar el formato del bar para adaptarlo a los nuevos tiempos, “pero siempre manteniendo su esencia”, ha reiterado. NO BAR es una invitación a acudir sin plan, ya que no se admitirán reservas, a dejar de seguir fórmulas y a volver a lo esencial. “Sentarte, pedir lo que te apetece y dejar que el momento mande”, ha indicado Ricard.

El cocinero está convencido de que la gente está “un poco cansada” de los sitios donde parece que “tienes que estudiar antes de ir, de lugares donde todo viene con instrucciones. Queremos huir de los corsés”.

NO BAR propone otra cosa, más libertad y flexibilidad y menos guión y solemnidad. “Vienes cuando quieres, tomas lo que te guste y tú decides lo que te gastas”, ha agregado. Por esos motivos, el local abrirá todos los días y contará con un amplio horario y una carta flexible, muy pensada para compartir y disfrutar. Ricard quiere se convierta en un punto de encuentro dentro del barrio de El Cabanyal-Canyamelar.

La apertura de NO BAR está prevista para mediados de marzo de 2026. Los detalles operativos se anunciarán próximamente a través de los canales oficiales del proyecto, como son sus perfiles en redes sociales y su web NO BAR, que ya se puede visitar.