El nuevo restaurante de Ricard Camarena
Camarena le da una vuelta de tuerca al concepto del bar manteniendo su esencia. La apertura está prevista para mediados de marzo
NO BAR, así se llamará la nueva propuesta impulsada por Ricard Camarena en Kora Lluna, el complejo de flex living de Kora Living en Valencia. El nuevo espacio tiene prevista su fecha de apertura para mediados de marzo y quieren que se convierta en un punto de encuentro del barrio.
El nombre es toda una declaración de intenciones desde su nacimiento. En ese sentido, conecta con una idea que Ricard tenía muy clara desde hace tiempo. “Me interesa revisar formatos que todo el mundo conoce, en este caso el bar de toda la vida, y convertirlos en algo nuevo, sin perder su esencia”, ha explicado.
Ya lo hizo en 2012 cuando arrancó Central Bar en el Mercado Central, “mantuvimos la esencia de bar de mercado, pero le quisimos dar nuestro toque con platos de cuchara, guisos, principales y postres”. En 2021 abrió el BAR X en el Mercado de Colón, otro bar en el que “quisimos ir más allá de un simple cambio en la carta”. “Como el espacio lo permitía, propusimos una cocina ‘non stop’ de 12 del mediodía a 12 de la noche todos los días de la semana”, ha recordado.
Nueva vuelta de tuerca
Cinco años después llega NO BAR “para seguir revolucionando el concepto del bar y dar una vuelta de tuerca más”. “Un local más grande, un horario más amplio, abierto todos los días, para dar: desayunos, almuerzos, aperitivos, comidas, meriendas, tardeo y cenas”, ha adelantado Ricard.
La carta que se propone en el nuevo espacio será “totalmente diferente a todo lo que tenemos y al mismo tiempo complementaria”. Ricard vuelve a revisar el formato del bar para adaptarlo a los nuevos tiempos, “pero siempre manteniendo su esencia”, ha reiterado. NO BAR es una invitación a acudir sin plan, ya que no se admitirán reservas, a dejar de seguir fórmulas y a volver a lo esencial. “Sentarte, pedir lo que te apetece y dejar que el momento mande”, ha indicado Ricard.
El cocinero está convencido de que la gente está “un poco cansada” de los sitios donde parece que “tienes que estudiar antes de ir, de lugares donde todo viene con instrucciones. Queremos huir de los corsés”.
NO BAR propone otra cosa, más libertad y flexibilidad y menos guión y solemnidad. “Vienes cuando quieres, tomas lo que te guste y tú decides lo que te gastas”, ha agregado. Por esos motivos, el local abrirá todos los días y contará con un amplio horario y una carta flexible, muy pensada para compartir y disfrutar. Ricard quiere se convierta en un punto de encuentro dentro del barrio de El Cabanyal-Canyamelar.
La apertura de NO BAR está prevista para mediados de marzo de 2026. Los detalles operativos se anunciarán próximamente a través de los canales oficiales del proyecto, como son sus perfiles en redes sociales y su web NO BAR, que ya se puede visitar.
La sexta marca de Ricard
NO BAR será la sexta marca de Ricard Camarena en Valencia. La nueva propuesta se añade a: Ricard Camarena Restaurant, el buque insignia gastronómico; Canalla Bistro, su propuesta más ecléctica; Central Bar, el bar del Mercado Central; HABITUAL, su propuesta más mediterránea, y el BAR X, el divertido bar del Mercado de Colón con cocina abierta 12 horas.
La nueva propuesta abrirá en El Cabanyal-Canyamelar dentro de Kora Lluna, en el distrito de Poblats Marítims, un complejo concebido para nuevas formas de viajar y vivir con estancias flexibles, vida compartida y comunidad. El complejo cuenta con 428 estudios y apartamentos, y más de 3.000 m² de zonas comunes.
Ricard Camarena ya avanzó, cuando se anunció el acuerdo entre ambas compañías, la voluntad de que este proyecto no se quede “puertas adentro”, sino que respire barrio y ciudad. “Queremos que sea un lugar natural dentro de la vida diaria… de los vecinos del barrio y de toda la ciudad”, ha recordado.
Por su parte, desde Kora Living enmarcaron la colaboración dentro de su visión de hotelería consciente y de espacios que mezclan diseño, comunidad y vida mediterránea, buscando una propuesta con identidad propia.
