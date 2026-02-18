Más de una veintena de producciones de la Comunitat Valenciana siguen en la carrera de los Premios Max

Más de una veintena de producciones de la Comunitat Valenciana --además de algunos profesionales de este territorio en proyectos de instituciones de otras autonomías-- continúan en la carrera para conseguir un Premio Max de las Artes Escénicas.

La Fundación SGAE ha anunciado este miércoles los candidatos a la 29 edición de los galardones, que se entregarán el 1 de junio en el Teatro Romano de Mérida. En concreto, 174 espectáculos de los 512 inscritos a concurso han sido seleccionados y pasan a la siguiente fase competitiva, previa a anunciar los finalistas.

Las artes escénicas valencianas están presentes con una buena representación, tanto en las categorías de teatro como en las de danza. Entre los montajes con más menciones en esta etapa destacan 'Carrer 024', de Sol Picó (mejor espectáculo de danza, coreografía, diseño de producción privada y elenco); y 'El camino de la sal', de Companyia Hongaresa de Teatre, Tranvía Teatro y Fills de la Ruta (mejor espectáculo de teatro, autoría y dirección de escena para Paco Zarzoso, composición para espectáculo escénico, actriz --Lola Salvador-- y actor --Sergi Torrecilla--).

Tienen igualmente opciones de optar a mejor propuesta teatral 'Adolescència infinita', de Escalante y Pont Flotant; y 'Rogles de cançons i misèria', de Cactus Teatre, mientras que en el apartado de danza se mantiene 'vivo' 'Padre nuestro', de Migro Danza y Yapadú Produccions.

Y en la categoría de espectáculo musical o lírico aparecen 'Drácula, la leyenda. El musical', de Off Teatro; 'Heroidas', de LaEstal, 'Recitare religare', de Versonautas: y 'Tot eixirà malament (i serà perfecte)', de Escalante e Infinito Teatro.

Como mejor espectáculo de calle, se ha seleccionado a 'Eirene', de La Troupe Malabo, y son varias las posibilidades en categoría familiar: 'Desobedient', de Atirohecho, 'Nilu', de Infintit o 'Voilà', de JM Gestión Teatral. Por su parte, 'Au' de Cía María Andrés, 'Llar', de Federico Menini o 'Rogles de cançons i misèria', de Cactus, pueden convertirse en el espectáculo revelación.

'Polígono', 'Los días lentos', 'Las amistades peligrosas', 'Ballant ballant', 'El día de San Judas', 'Yo soy 451' o 'La barraca' también conservan las esperanzas de llegar a finalistas.

La ceremonia será retransmitida a través de La 2 de Televisión Española, a través del Canal Internacional de RTVE y vía streaming por RTVE Play.

Después de esta primera fase de selección, un tribunal formado por los cinco presidentes de los jurados territoriales y cinco personalidades de las Artes Escénicas, será el encargado de decidir los finalistas de la vigesimonovena edición de los Premios Max de las Artes Escénicas-Mérida 2026.

Nuevas categorias

Como novedad en esta edición, los Premios Max amplían a 22 las categorías a concurso, incorporando trofeos para el Mejor elenco de teatro y el Mejor elenco de danza, "una manera de reconocer a todo el equipo interpretativo de una producción en su conjunto". Además, aquellos creadores que participen en la categoría de Mejor autoría revelación podrán competir también por la Mejor autoría teatral o la Mejor coreografía.

Estas dos categorías se suman a las 20 tradicionales y los tres trofeos especiales: el Premio Max de honor, que distinguirá la trayectoria de una persona por su aportación, entrega y defensa de la profesión; el Premio Max aplauso del público, que se concederá al espectáculo que haya cosechado un mayor respaldo del público, sustentado en la masiva asistencia de espectadores y su permanencia en cartelera.

Y, el Premio Max aficionado o de carácter social (modalidad aficionado en 2026), que engloba proyectos a favor de la integración y la proyección social y a compañías aficionadas con una sobresaliente contribución en el sector.

Por último, organizados por la Fundación SGAE desde 1998, los Premios Max, cuyo galardón está diseñado por el poeta y artista plástico Joan Brossa (Barcelona-1919/1999), impulsor de uno de los colectivos renovadores del arte español de posguerra, se han consolidado a lo largo de estos años como "el reconocimiento más amplio en el ámbito de las Artes Escénicas en el estado español, congregando en sus últimas ediciones a más de medio millar de espectáculos en competición".