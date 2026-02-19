Qué hacer en València: los mejores planes del 20 al 26 de febrero

Levante-EMV selecciona algunos de los mejores planes para disfrutar de la vibrante vida cultural valenciana, que se mueve entre música, museos y artes escénicas.

MÚSICA

Mind2Mode. Sala Moon. 20 de febrero. U2, Depeche Mode y Simple Minds. Tres de las mejores actuaciones en directo en estadios del mundo con más de 600 millones de discos vendidos en todo el mundo y un legado de más de cuatro décadas. Mind2Mode combina tres de los principales tributos de Europa en un solo espectáculo definitivo a nivel internacional. Una montaña rusa de más de tres horas de duración con todos los éxitos icónicos en tres sets separados.

Mind2mode hará tributo a U2, Depeche Mode y Simple Minds. / Sala Moon

TEATROS

Terror, humor, música y drama. El teatro tiene mil caras y he aquí una pequeña selección de ellas.

Teatro Olympia

'Tootsie. La Sitcom musical'. Del 13 de febrero al 1 de marzo. Una comedia musical que mezcla el enredo de una sitcom con canciones inolvidables. Este clásico con pasaporte renovado es una adaptación de la película del mismo nombre de 1982 ganadora de un Oscar e interpretada por Dustin Hoffman y Jessica Lange. Décadas después su historia sigue viva, reinventada en un musical que recupera todo su humor, le añade canciones y lo convierte en una comedia contemporánea con espíritu de sitcom.

'Entrevista con mi hija Mari'. Antonia San Juan. 24 de febrero. A través de la comedia y con reminiscencias cabareteras, en este espectáculo Antonia San Juan hace una crítica feroz hacia el patriarcado y el machismo instaurado como algo natural y aceptado socialmente. Con giros y ocurrencias inteligentes y cercanas, y con una capacidad interpretativa que no deja indiferente a nadie por su manera tan original de caricaturizar y deformar una realidad, que ya está deformada de por sí, Antonia San Juan lanza una crítica nada velada a la desigualdad aún imperante en nuestra sociedad, recreando la intra-historia de una mujer que, como tantas otras, viven el infierno tras la intimidad del hogar.

Teatro Talia

'La Ratonera'. Hasta el 22 de febrero. Basada en la famosa novela de Agatha Christie '3 ratones ciegos', 'La Ratonera' combina en esta versión la potencia y la intensidad del teatro, con un espíritu transgresor inspirado en las nuevas narrativas que nos llegan desde el cine, la literatura y las más recientes producciones teatrales. Dirigida por Ignasi Vidal, cuenta con Rebeca Valls, Jordi Ballester, Lola Moltó, Victoria Salvador, Ferrán Gadea o Jaime Linares entre sus intérpretes.

La Ratonera. / Levante-EMV

'Pareja Abierta'. Con Rafa Alarcón y Marta Chiner, esta obra es una adaptación libre del clásico de Dario Fo y Franca Rame, que en su momento rompió moldes y que hoy sigue más vigente que nunca. Esta versión, dirigida y adaptada por Isabel Martí, no solo respeta la esencia original, sino que la expande con una mirada actual y desenfadada sobre el amor, la fidelidad y la complejidad de las relaciones en la era digital. Aquí, el humor se convierte en un arma para desmontar mitos y explorar cómo las nuevas dinámicas de pareja han evolucionado con el auge del poliamor, las relaciones abiertas y el impacto de las redes sociales en nuestra forma de comunicarnos y vincularnos emocionalmente.

Tablao Flamenco. Todos los jueves. Cada semana, las tablas del Talia se convierten en catedral del flamenco en València.

Teatre Rialto

'El aguante'. Del 12 de febrero al 1 marzo de 2026. Tarde de verano en Villa María, una caseta de campo. Manuel está ultimando el estreno de una obra. Los intérpretes son Jorge, su novio; Lorena y Rocío, sus vecinas; y Empar, amiga de la familia. La función es en honor a su madre, Marta, una actriz famosa que vive en Madrid. Marta ha venido de visita con su novio, Toni, que es dramaturgo. Marta quiere que le escriba un texto nuevo. El problema es que Toni no escribe desde que su marido murió. Dirigida por Víctor Sánchez Rodríguez e interpretada por Toni Agustí, Marta Belenguer, Manuel Canchal, Rocío Domènech, Empar Ferrer, Lorena López y Jorge Motos.

El Aguante. / Rialto

MUSEOS

Los museos de la ciudad son tan variados como los intereses e inquietudes de sus visitantes. Algunos de ellos ya tienen la programación para las próximas semanas y que se prolongará hasta finales del mes de agosto.

IVAM

'Kara Walker. Burning Village' y 'Habitar las sombras'. El IVAM presenta en este doble proyecto un homenaje al blanco y negro. La muestra de la artista estadounidense recoge alguna de sus imágenes más icónicas como las siluetas recortadas. Se puede visitar hasta el 22 de febrero. En 'Habitar las sombras', el museo propone una viaje por más de un centenar de obras de su colección y del MACA entre fantasmas, rostros y arquitecturas que parecen abandonadas. Hasta el 18 de enero.

Una de las obras de 'Habitar las sombras'. / Miguel Lorenzo

'Entre lo profundo y lo distante' . El proyecto de Andrea Canepa, concebido específicamente para el IVAM, parte del libro The Spell of the Sensuous de David Abram que, desde la filosofía fenomenológica y concepciones del tiempo presentes en diversas cosmologías indígenas, plantea que el tiempo está inscrito en el paisaje. Hasta el 12 de abril.

. El proyecto de Andrea Canepa, concebido específicamente para el IVAM, parte del libro The Spell of the Sensuous de David Abram que, desde la filosofía fenomenológica y concepciones del tiempo presentes en diversas cosmologías indígenas, plantea que el tiempo está inscrito en el paisaje. Hasta el 12 de abril. ‘A media lumbre’. Hasta el 14 de junio. La exposición reúne propuestas que, desde las prácticas artísticas contemporáneas, abren espacios hacia materiales que, hasta tiempos recientes, han permanecido jerarquizados dentro de perímetros subalternos: cerámica, barro, lana, textiles, bordados, esparto, palma, mimbre y otras fibras naturales.

Fundación Bancaja

'Paseo a la orilla del mar' (1909), de Joaquín Sorolla. / L-EMV

'Sorolla. Obras maestras del Museo Sorolla' . Hasta el 6 de abril. La Fundación Bancaja se convertirá a partir del 3 de octubre en sede temporal de las obras maestras de Joaquín Sorolla más representativas de la colección del Museo Sorolla en Madrid, que permanece actualmente cerrado al público mientras se desarrollan sus obras de ampliación y rehabilitación. Esta circunstancia excepcional del cierre del museo ha permitido reunir un conjunto de obras que difícilmente pueden prestarse todas juntas para una misma exposición.

. Hasta el 6 de abril. La Fundación Bancaja se convertirá a partir del 3 de octubre en sede temporal de las obras maestras de Joaquín Sorolla más representativas de la colección del Museo Sorolla en Madrid, que permanece actualmente cerrado al público mientras se desarrollan sus obras de ampliación y rehabilitación. Esta circunstancia excepcional del cierre del museo ha permitido reunir un conjunto de obras que difícilmente pueden prestarse todas juntas para una misma exposición. 'Caleb'. Hasta el 22 de febrero. La exposición de Cristina Babiloni revela las inquietudes creativas de la artista castellonense en torno a la relación entre el hombre y la naturaleza, así como entre la materia, la luz, el color y las texturas, que son elementos esenciales en sus obras. La muestra está integrada por una treintena de obras de mediano y gran formato, gran parte de ellas realizadas exprofeso para su presentación al público en esta exposición en un recorrido que incluye pintura, escultura e instalación.

Centre del Carme

'Circuito cerrado'. Del 21 de enero al 12 de abril. Comisionada por Cayetano Limorte, la exposición propone una reflexión en torno a los conceptos de empatía, amor y soledad, a partir de la concepción del sujeto como circuito cerrado. Es decir, como un ser perceptivamente cerrado en sí mismo, productor y, a su vez, receptor de las capas de realidad que su conciencia genera para protegerse frente a la única verdad de la que dispone, la de su propia muerte.

La exposición Circuito Cerrado. / Levante-EMV

‘El ritual del respawn’. Del 21 de enero al 5 de abril. Presentada por Ana Esteve Reig, esta exposición individual se compone de dos videoinstalaciones que reflexionan sobre la virtualidad y el tiempo que pasamos frente a las pantallas. El título alude al término “respawn”, propio de los videojuegos, que designa el acto de morir y volver a aparecer en el juego, una idea que atraviesa ambas obras como metáfora de la experiencia en los entornos digitales.

Del 21 de enero al 5 de abril. Presentada por Ana Esteve Reig, esta exposición individual se compone de dos videoinstalaciones que reflexionan sobre la virtualidad y el tiempo que pasamos frente a las pantallas. El título alude al término “respawn”, propio de los videojuegos, que designa el acto de morir y volver a aparecer en el juego, una idea que atraviesa ambas obras como metáfora de la experiencia en los entornos digitales. Paco Camallonga. Hasta el el 26 de abril. Comisionada por MacDiego, la exposición da rienda suelta al universo de Camallonga. Una ambición, dividida por zonas, que homenajea su corta aunque prolífica trayectoria. No en vano, en esos metros se pueden apreciar sus primeros bocetos -incluso dibujos de su niñez- en una cristalera, entremezclados con su obra ilustrativa, las imágenes de ese enclave en el que desarrolla su arte o la tradición fusionada con innovación que marca sus trabajos falleros.

Paco Camallonga, durante la presentación de su exposición. / Miguel Ángel Montesinos

Caixaforum

'Dinosaurios de la Patagonia'. Hasta el 1 de marzo. 'Dinosaurios de la Patagonia' es un recorrido por el trabajo de los paleontólogos que descubre cómo funciona la ciencia y cómo los paleontólogos reconstruyen el pasado, al tiempo que presenta las réplicas de los esqueletos de los dinosaurios más importantes hallados en este territorio y sus fósiles originales. La estrella de la exposición es una réplica de un ejemplar de Patagotitan mayorum, de treinta metros de longitud.

Parte de la exposición 'Música y matemáticas' del CaixaForum. / Fernando Bustamante