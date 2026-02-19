El informe MAV 2025 alerta de la menor presencia de mujeres artistas en la Comunitat Valenciana

Menor presencia expositiva y, también, menor inversión pública en su arte en la Comunitat Valenciana. Esa es una de las conclusiones que deja el InformeMAV 2025 elaborado por la Asociación Mujeres en las Artes Visuales (MAV) con el apoyo del Instituto de las Mujeres y que analiza entre 2020 y 2024 la presencia femenina en 32 museos, centros de arte y salas de exposiciones de referencia de la autonomía. Según los registros recogidos, la importacia de "las artistas en los programas de adquisiciones (41,8 %), no se corresponde con su peso económico, 23,7 %, notablemente inferior". Además, avisan de la "progresiva reducción del presupuesto público destinado al arte realizado por mujeres, acentuada a partir de 2021 y en especial en 2024, donde apenas supera el 10 %" (228.833 euros de los 2,17 millones totales). Las colecciones valencianas "presentan una visión empobrecida y sesgada de la historia del arte que relega las aportaciones de las mujeres", denuncia el documento.

No obstante, esa perspectiva de la situación artística resulta más amplia. En la treintena de enclaves analizados, los datos reflejan como se han llevado a cabo 1.164 exposiciones entre colectivas (533) e individuales (629) en el citado periodo, de las cuales tres corresponden a artistas que se declaran públicamente no binaria y 237 llevan firma de mujer, lo que equivale a un 38 % del total. Este balance, comparado con la media nacional (34,5 %), resulta positivo, aunque "todavía por debajo de la paridad". Eso sí, en una situación que varía dependiendo de cada centro.

Presencia por provincias

En el caso de las instituciones ubicadas en la provincia de Valencia, el estudio señala que solo seis de los 14 centros analizados tienen una programación paritaria, es decir, que cuentan con al menos el 40 % de exposiciones femeninas. Son los casos de Drassanes (66 % sobre el total, que es el valor más alto también de toda la Comunitat), la galería El Tossal, (62 %), el MUVIM (48,8 %), La Nau (43,3 %), el IVAM (40,5 %) y el Centre del Carme (40,3%). En el lado contrario, los valores más bajos -según el informe- los tienen: el 25 % en el Museo Nacional de Cerámica González Martí; el 22 % en ECA el Castell; el 16,6 % en La Llotgeta; el 10 % en el MuBAV y el 8 % en la sede central de la Fundación Bancaja.

En el caso de Alicante, solo cuatro de los nueve centros destacados superan ese umbral paritario, mientras que Castellón es la provincia con mayor porcentaje de entidades que cumple con esta igualdad. Seis de los nueve centros analizados sí superan ese margen expositivo femenino del 40 %, con el MACVAC (57 % de mujeres), ECO Les Aules (54,5 %) y la Galería de Octubre (50 %). "Resulta preocupante que prácticamente la mitad de los centros analizados presente porcentajes que evidencian una persistente infrarrepresentación de las artistas en el ámbito de las muestras individuales programadas a lo largo del periodo", alerta el documento del MAV.

También se muestra una gran diferenciación en la edad o la procedencia. El estudio muestra que "el 14,8 % de las artistas que han tenido una exposición individual se encuentran entre los 20-30 años, habiéndola obtenido un buen número de estas al abrigo de oportunidades tejidas por las universidades dentro y fuera de sus campus". En los casos de artistas de media carrera se detectan más casos, mientras que las artistas mayores de 60 son "la franja de edad con menos exposiciones" (21 %), por lo que "hacen falta medidas específicas que garanticen la convivencia equilibrada". Por lo que se refiere al ámbito geográfico, casi dos de cada tres obras exhibidas se corresponden con artistas "nacidas, que residen o que mantienen fuertes vínculos con la Comunitat Valenciana".

Precarización de los artistas

Del mismo modo, el informe también avisa de otra realidad preocupante. Solo el "50 % de los centros analizados remuneran el trabajo artístico y asumen los gastos derivados de la exposición, mientras que la otra mitad no contempla honorarios artísticos en el presupuesto expositivo", un problema que "incide en la precarización de este colectivo".